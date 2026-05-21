Todos los ganadores de la 2º Edición de los Premios Tango Siglo XXI, que distingue a lo mejor de la música ciudadana

La sala principal de Hasta Trilce volvió a convertirse este miércoles en uno de los grandes puntos de encuentro del tango contemporáneo con la realización de la segunda edición de los Premios Tango Siglo XXI, una distinción dedicada a reconocer lo mejor de la producción discográfica actual del género. En una ceremonia atravesada por la emoción, los homenajes y la celebración colectiva, artistas, periodistas, gestores culturales y referentes de la escena compartieron una noche que confirmó el gran presente del tango argentino.

“Muchas veces se dijo que el tango está muerto. Pero ante esta sala repleta de artistas, de comunicadores, de periodistas, de gestores culturales, de sponsors que quieren bien al tango, me permito afirmar lo contrario: el tango está muy vivo”, expresó en la apertura Andrés Valenzuela, conductor de la ceremonia junto a Marina Combis. En ese mismo sentido, remarcó que el tango “está repleto de gente que no solo lo toca, lo interpreta, lo compone y lo escribe, sino que también lo baila, lo empuja, lo difunde, lo siente y lo vive cada uno de los días de la semana durante todo el año”.

Amelita Baltar, una de las leyendas del género que fue reconocida por su trayectoria

La entrega dejó varios momentos destacados. Uno de los más emotivos fue la distinción recibida por Yoyo Pane en nombre de su padre, el maestro Julio Pane, por su disco póstumo. También sobresalió el histórico empate entre Julieta Laso y Cucuza Castiello, además de la consagración de la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, reconocida por haber editado el primer disco triple en la historia del tango. La noche tuvo además un fuerte componente homenaje, con reconocimientos especiales y la presencia de la legendaria cantante Amelita Baltar.

El intermedio artístico estuvo a cargo de la compañía de tango-danza MyM Proyecto Tango, que presentó un fragmento de la obra Desarraigo, dirigida por los coreógrafos Mailén Oucharick y Miguel Santillán. La puesta fue interpretada por los bailarines Emilia Hauron, Eliya Umaño, Lucila Díaz Colodero y Lucas Cartagena.

El tango-danza también estuvo presente Gentileza Fabio Saltarelli

Tras la repercusión alcanzada por la primera edición, los Premios Tango Siglo XXI volvieron a poner el foco sobre un fenómeno pocas veces dimensionado: la enorme vitalidad de la producción discográfica tanguera actual. Esta segunda entrega distinguió obras publicadas durante 2025, un año extraordinario para el género, con un total de 187 álbumes editados dentro del circuito.

Ese vasto mapa musical fue escuchado y evaluado por un jurado de preselección integrado por 11 periodistas y comunicadores especializados: Gabriel Plaza, Flavia Ángelo, Facundo Arroyo, Mariana Fossati, Gabriel Cocaro, Paula Sterczek, Nacho Babino, Irene Amuchástegui, Pablo Vázquez, Hernán Astudillo y Mariano Suárez. La producción general de los premios surge de una alianza autogestiva entre Tandas Nuevas, Ciclo Mistongo y XP Prensa.

Además de las 14 categorías en competencia, la organización entregó cinco galardones especiales a figuras e instituciones fundamentales para el desarrollo del tango en este siglo. Los reconocimientos fueron para Amelita Baltar, Ana Postigo (In memoriam), la Escuela Popular de Música de Avellaneda, la Orquesta El Arranque y el programa Metatango de RTN, por su aporte sostenido a la difusión y crecimiento de la música ciudadana contemporánea.

Todos los ganadores

Mejor Disco Grupo de Cámara Instrumental

Con todo – Horacio Romo, Pablo Agri y Emiliano Messiez

Mejor Disco Orquesta Instrumental

Legado – Orquesta Típica Julio Pane

Mejor Disco Solista Instrumental

Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Mejor Disco Vocal Instrumental

Mensaje 50 – Daisy Lombardo y Ramiro Gallo Quinteto

Disco milonguero

Icónico y barrial – Orquesta Misteriosa Buenos Aires

Disco de tango criollo

Pillos y atentos – Las Guitarras Sensibles de Flores

Disco de tango canción

La noche interminable – Orquesta Cuerdas del Plata y Mariana Michi

Disco de nuevas tendencias

Julián Peralta: Sofía y los sueños – Mariano González Calo, Julián Peralta y Orquesta Cuerdas del Plata

Disco en vivo

Puro tango – La Chicana.

EP tango instrumental

Los perros ladran – Los Perros Ladran y Rodolfo Mederos

EP de tango cantado

Sesión Parque Leloir – Julieta Laso

Troilo – Cucuza Castiello y Tango Bardo

Disco de electrotango

Re – Otros Aires

Disco de tango-fusión

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Disco invocación (Relectura de obra)

Rovira 100 – Sónico