Todos los ganadores de la 2º Edición de los Premios Tango Siglo XXI, que distingue a lo mejor de la música ciudadana
Por segundo año consecutivo, se destacó a las mejores producciones musicales de orquestas, músicos y cantantes del dos por cuatro
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La sala principal de Hasta Trilce volvió a convertirse este miércoles en uno de los grandes puntos de encuentro del tango contemporáneo con la realización de la segunda edición de los Premios Tango Siglo XXI, una distinción dedicada a reconocer lo mejor de la producción discográfica actual del género. En una ceremonia atravesada por la emoción, los homenajes y la celebración colectiva, artistas, periodistas, gestores culturales y referentes de la escena compartieron una noche que confirmó el gran presente del tango argentino.
“Muchas veces se dijo que el tango está muerto. Pero ante esta sala repleta de artistas, de comunicadores, de periodistas, de gestores culturales, de sponsors que quieren bien al tango, me permito afirmar lo contrario: el tango está muy vivo”, expresó en la apertura Andrés Valenzuela, conductor de la ceremonia junto a Marina Combis. En ese mismo sentido, remarcó que el tango “está repleto de gente que no solo lo toca, lo interpreta, lo compone y lo escribe, sino que también lo baila, lo empuja, lo difunde, lo siente y lo vive cada uno de los días de la semana durante todo el año”.
La entrega dejó varios momentos destacados. Uno de los más emotivos fue la distinción recibida por Yoyo Pane en nombre de su padre, el maestro Julio Pane, por su disco póstumo. También sobresalió el histórico empate entre Julieta Laso y Cucuza Castiello, además de la consagración de la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, reconocida por haber editado el primer disco triple en la historia del tango. La noche tuvo además un fuerte componente homenaje, con reconocimientos especiales y la presencia de la legendaria cantante Amelita Baltar.
El intermedio artístico estuvo a cargo de la compañía de tango-danza MyM Proyecto Tango, que presentó un fragmento de la obra Desarraigo, dirigida por los coreógrafos Mailén Oucharick y Miguel Santillán. La puesta fue interpretada por los bailarines Emilia Hauron, Eliya Umaño, Lucila Díaz Colodero y Lucas Cartagena.
Tras la repercusión alcanzada por la primera edición, los Premios Tango Siglo XXI volvieron a poner el foco sobre un fenómeno pocas veces dimensionado: la enorme vitalidad de la producción discográfica tanguera actual. Esta segunda entrega distinguió obras publicadas durante 2025, un año extraordinario para el género, con un total de 187 álbumes editados dentro del circuito.
Ese vasto mapa musical fue escuchado y evaluado por un jurado de preselección integrado por 11 periodistas y comunicadores especializados: Gabriel Plaza, Flavia Ángelo, Facundo Arroyo, Mariana Fossati, Gabriel Cocaro, Paula Sterczek, Nacho Babino, Irene Amuchástegui, Pablo Vázquez, Hernán Astudillo y Mariano Suárez. La producción general de los premios surge de una alianza autogestiva entre Tandas Nuevas, Ciclo Mistongo y XP Prensa.
Además de las 14 categorías en competencia, la organización entregó cinco galardones especiales a figuras e instituciones fundamentales para el desarrollo del tango en este siglo. Los reconocimientos fueron para Amelita Baltar, Ana Postigo (In memoriam), la Escuela Popular de Música de Avellaneda, la Orquesta El Arranque y el programa Metatango de RTN, por su aporte sostenido a la difusión y crecimiento de la música ciudadana contemporánea.
Todos los ganadores
Mejor Disco Grupo de Cámara Instrumental
Con todo – Horacio Romo, Pablo Agri y Emiliano Messiez
Mejor Disco Orquesta Instrumental
Legado – Orquesta Típica Julio Pane
Mejor Disco Solista Instrumental
Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
Mejor Disco Vocal Instrumental
Mensaje 50 – Daisy Lombardo y Ramiro Gallo Quinteto
Disco milonguero
Icónico y barrial – Orquesta Misteriosa Buenos Aires
Disco de tango criollo
Pillos y atentos – Las Guitarras Sensibles de Flores
Disco de tango canción
La noche interminable – Orquesta Cuerdas del Plata y Mariana Michi
Disco de nuevas tendencias
Julián Peralta: Sofía y los sueños – Mariano González Calo, Julián Peralta y Orquesta Cuerdas del Plata
Disco en vivo
Puro tango – La Chicana.
EP tango instrumental
Los perros ladran – Los Perros Ladran y Rodolfo Mederos
EP de tango cantado
Sesión Parque Leloir – Julieta Laso
Troilo – Cucuza Castiello y Tango Bardo
Disco de electrotango
Re – Otros Aires
Disco de tango-fusión
Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
Disco invocación (Relectura de obra)
Rovira 100 – Sónico
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