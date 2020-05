El universo de Little Richard en cinco canciones

El baluarte del rock and roll popularizó temas como Tutti Frutti y Long Tall Sally Fuente: LA NACION

9 de mayo de 2020

Little Richard (f allecido hoy, a los 87 años ) era un cristiano pentecostal que no encajaba en los estándares de la época, de su religión ni su familia. Ese fue el motor (o uno de ellos) de lo que hoy conocemos como rock & rock. Un niño que fue echado de la casa de sus padres cuando tenía apenas 13 años y una vocación inalterable a pesar de los primeros fracasos, que fueron varios. Le llevó algunos años (hasta convertirse en un veinteañero) para darle forma a una serie de canciones que fueron nave insignia de una generación. Una voz chillona, un piano y canciones de tres acordes emparentadas con el blues, pero con una gran rebeldía generacional, que se convritieron en una importante bisagra, a partir de mediados de los cincuenta, y en una clara influencia para solistas y grupos como The Beatles y The Rolling Stones, que vinieron después.

Tutti Frutti

Todo lo prohibido en la década del cincuenta (la obscenidad de sus versos, la homosexualidad insinuada) estaba en aquel iniciático "Tutti Frutti". Claro que para llegar al gran público y triunfar debía entrar en los estándares sociales de la época. Por eso un significativo cambio de letra permitió que las onomatopeyas del comienzo y su ritmo enérgico se convirtieran en una especie de baluarte para el rock & roll que surgiría poco después, gracias a Little Richard y otros visionarios de su generación.

Tutti Frutti, cuarenta años después de su creación, interpretada durante uno de sus conciertos, en 1995.

Long Tall Sally

Es una canción que mantiene el formato de tres acordes y doce compases. Aparece escrita por Robert «Bumps» Blackwell, Enotris Johnson y Richard Penniman (es decir: Little Richard). Se editó en 1956, un año después que "Tutti Frutti". Esta versión corresponde a la película "Don't Knock The Rock", donde Richard toca con sus banda afroamericana plagada de saxofones frente a una audiencia blanca. Richards toca de espaldas, luego sube la pierna derecha sobre la tapa del piano mientras que uno de los saxofonistas trepa al piano y se arrodilla para su solo. Uno de los movimientos de cámara muestra al público en donde se ve a Bill Halley, sentado a una mesa. Luego, habrá un bis, el hit que había llevado a Richard hasta esa película, "Tutti Frutti".

Slippin' and Slidin

"Long Tall Sally" ha tenido muchas versiones desde que se hizo famosa por Richard, probablemente las más famosas fueron las grabaciones que hicieron The Beatles. "Long Tall Sally" había aparecido originalmente en un disco simple que en el lado B trajo "Slippin' and Slidin'". El éxito de estas canciones hicieron que el pianista grabara un long play, en 1957, llamado Here's Little Richard, que incluyó estos hits. Y así como The Beatles se apropiaron de "Long Tall Saly", en su carrera solista John Lennon grabó ""Slippin' and Slidin'. Esta es su versión.

Good Golly, Miss Molly

Esta es una versión en vivo, que Richard interpretó en el festejo de cumpleaños del boxeador Muhammad Alí, en 1992.

Lucille

Escribir buenas canciones de rock & roll a mediados de las décadas del cincuenta garantizaba éxito, fama y dinero. Es por eso que en aquella época surgieron varias disputas por derechos autorales. Hubo un blues llamado "Lucille" y también un rock & roll popularizado por Little Richard con el mismo nombre. Fue escrito por Albert Collins y por el pianista aunque originalmente apareció publicado solo con le nombre de Collins. Pero hoy no estaríamos hablando ni escribiendo de Lucille si no fuera por ese muchacho de voz estridente que tocaba el piano de pie y abría una nueva era en el mundo de la música.