Murió Little Richard, pionero del rock, a los 87 años

Little Richard, leyenda del rock, murió a los 87 años Fuente: Reuters

9 de mayo de 2020 • 12:14

Little Richard , considerado uno de los fundadores del rock que rompió barreras musicales, murió a los 87 años.

Nacido Richard Wayne Penniman el 5 de diciembre de 1932 en Macon, Georgia, el pianista y cantante es recordado por canciones como "Tutti Frutti", "Good Golly Miss Molly" y "Long Tall Sally", y con sus acordes estableció una línea que seguiría toda una generación de músicos. Por ello, es reconocido junto a Chuck Berry y Jerry Lee Lewis como uno de los "padres del rock" que cimentaron el camino para artistas como Elvis Presley y bandas como The Beatles o The Rolling Stones.

"Creo que mi legado debe ser exactamente ese: cuando empecé en el show bussines no existía nada parecido al rock n' roll. Cuando lancé 'Tutti Frutti' es cuando el rock empezó a golpear", dijo en una entrevista en 2013, el año en que anunció su retirada de los escenarios.

También en sus últimas declaraciones públicas dejó en claro que, pese a sentir orgullo del reconocimiento que recibió como músico, la historia no fue justa con los verdaderos creadores del género que revolucionó la música popular en la década de los 50. "Fuimos nosotros, la gente negra, los que creamos el rock and roll. Elvis era increíble, pero él no fue un creador. No quiero decir con eso que fuera peor, pero los auténticos creadores del rock and roll fueron negros. Ahora está pasando lo mismo con Eminem y el rap, que es otro estilo creado también por los negros", resaltaba años atrás para dar cuenta de una tendencia que sigue vigente en la industria.

Su deceso fue confirmada por su hijo a la revista Rolling Stone. La causa de la muerte de esta leyenda de la música aún se desconoce, aunque desde hace largo tiempo venía padeciendo problemas de salud.

Agencias AFP y ANSA