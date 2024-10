Emilia: el sólido romance con Duki, su amistad con Neymar y el incómodo momento que vivió cuando le pidieron una opinión política

La cantante ya colmó en diez oportunidades el Movistar Arena y este sábado va por el primero de cuatro shows en Vélez; sus comienzos en la música, los hits que la convirtieron en una referente generacional y su romance con el rey del trap

Cynthia Caccia Para LA NACION

Escuchar

Ella es la chica de los brillitos en los ojos. La que llena estadios en tiempo récord. La que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales. La que combina perreo y osadía con sensibilidad. La que, a través de sus canciones, habla de experiencias personales, de empoderamiento femenino y de optimismo. La novia de Duki, la amiga de Nicki Nicole y de Tini. La que agotó diez Movistar Arena en tan sólo diez horas. La que, este sábado, realizará la primera de cuatro fechas en el estadio de Vélez. Ella es... Emilia Mernes.

A punto de arrancar con la seguidilla de shows en el estadio de Liniers, la artista será la segunda mujer en llenar un Vélez. La primera fue Lali. Sin embargo, la cantante -oriunda de Entre Ríos- marcará su propio récord, ya que acaba de anunciar en redes una cuarta fecha luego de agotar los tickets para sus conciertos del 11, 12 y 18 de octubre. “Sold out la tercera fecha de Vélez”, se escucha de fondo en el video que la cantante subió a su cuenta de Instagram mientras ella está parada en medio de sus bailarines tocándose la panza. Este gesto que muchos entendieron como un posible embarazo fue su manera de anunciar su nuevo show para el 19 de este mes.

Así anunció Emilia Mernes la cuarta fecha de su show en el estadio Vélez (Fuente: Instagram/@emiliamernes)

De Nogoyá al mundo

Nacida el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos, María Emilia Mernes Rueda siempre soñó con ser una estrella pop. Hija de una cocinera y un panadero, su pasión por la música comenzó cuando tenía apenas 12 años y su abuelo le regaló una guitarra. Crear melodías, cantar y bailar se convirtieron en su pasatiempo favorito cuando no estaba en la escuela o en la panadería familiar.

Cuando terminó el secundario, Emilia hizo las valijas y se mudó a Santa Fe para estudiar Literatura en la Universidad Nacional de Rosario. Sin embargo, al cabo de un tiempo, se dio cuenta que su futuro no estaba en las letras y se cambió a la carrera de música. “Habíamos vuelto de la facultad, estábamos en mi casa con mis amigos (mi grupo de ‘estudio’) y yo estaba tocando una canción con la guitarra. Uno de ellos me pregunta: ‘¿Qué hacés estudiando Literatura, Emilia? ¿Qué hacés que no te lanzás como cantante?’ Y en ese momento algo hizo clic en mi cabeza y pensé: ‘Tiene razón, no sé qué estoy haciendo con mi vida’. Todo bien con la literatura, me encanta leer, admiro a un montón de escritores pero no es algo en lo que me veo a futuro, y ahí tomé la decisión de empezar a estudiar música”, contó la intérprete en una reciente entrevista con LA NACIÓN.

Sin embargo, sus estudios musicales sólo duraron dos semanas. Es que, tras ganar un concurso de moda, “47 te busca”, la entrerriana comenzó a hacerse popular en redes y, en 2016, recibió una propuesta más que tentadora: ser la voz femenina de Rombai, la banda uruguaya de cumbia pop liderada por Fer Vázquez. Si bien Mernes entró al grupo para reemplazar a la ex vocalista, Camila Rajchman, gracias a su carisma y talento enseguida se ganó su propio lugar. Durante los dos años que duró en la banda, Emilia y Fer Vázquez (quiénes también tuvieron una relación amorosa) lanzaron temas como “Cuando se pone a bailar”, “Una y otra vez”, “Besarte” y “Que rico baila”.

En 2018, la cantante anunció que dejaba la banda para concentrarse en su carrera como solista. Respaldada por Walter Kolm Entertainment y el sello Sony Music, Emilia lanzó sencillos como “Recalienta”, “Como si no importara” (junto a Duki), “Cuatro veinte” e “Intoxicao”; temas que le permitieron ascender rápidamente en la industria y formaron parte de su primer disco, Tú crees en mí?

Apenas un año después, en 2023, la artista sorprendió con un nuevo álbum con claras influencias de la década de 2000. De hecho, lo llamó .mp3, en referencia al formato en el que se escuchaba música a principios del nuevo milenio. “Es de los primeros recuerdos que tengo con la música y me parecía interesante poder traerlo a la actualidad. Hay mucha gente que me sigue que no tiene idea de lo que es un MP3 o que no tiene idea de cómo se reproducía la música en ese momento”, confesó Emilia, quien se inspiró en Thalía, Kylie Minogue, Paulina Rubio, Pink, Nelly Furtado y Rihanna a la hora de componerlo.

El resultado es inmejorable. “En la intimidad” (tema que comparte junto a Big One y Callejero Fino), “No se ve” (junto a Ludmilla Zecca), “La Original” (hit que compuso junto a su amiga Tini Stoessel) y “Los del espacio” (junto a Lit Killah , Tiago PZK , María Becerra , Duki , Rusherking, Big One y FMK) han llevado a este disco a ocupar el puesto número dos en Argentina durante mucho tiempo. “Quise experimentar con varios géneros de la época, así que hay una parte más electrónica, otra más house, hip hop, baladas y full pop. Hay una canción para cada mood, para cada momento del día”, advirtió feliz con el resultado.

Emilia Mernes y Tini Stoessel lanzaron juntas el tema "La Original" Instagram: tinistoessel

Galardonada como estrella en ascenso en los Billboard Mujeres en La Música, nominada en los Heat Latin Music Awards, en los Premios Juventud, en los Premios Lo Nuestro 2022 y con tres distinciones en los Premios Gardel, dos en 2022 por su colaboración en el tema “Como si no importara” junto a Duki y una en 2024 por su colaboración en el tema “Los del espacio”, dan cuenta de que el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia de estos ocho años dieron sus frutos.

“La original”

En una época donde los artistas jóvenes se animan a hablar públicamente de sus emociones, sus miedos y debilidades, Emilia Mernes es un gran ejemplo. A través de sus letras, la compositora de 27 años se encarga de reflejar experiencias personales. “Trato de ser lo más real en mis canciones, contar lo que me pasa. Si me siento sola un día en el estudio, lo voy a decir en mis canciones. Si quiero estar a mil kilómetros de mí porque ya no me soporto más, lo voy a contar y si estoy atravesando una situación feliz con mi pareja, también. Cuanto más real y transparente, la gente conecta mejor”, explicó.

Así es como en “A_1000_Km″ o en “Guerrero”, Mernes habla de los miedos y de la dura enfermedad que atravesó su papá. “Son canciones que pueden abrazar a un montón de personas que están pasando por lo mismo que yo. Soy un ser humano al que le pasan las mismas cosas que a ellos y no quiero que me vean como algo mega lejano e inalcanzable. Poder contarlo genera esa cercanía y esa conexión con el público que es muy linda”, agregó.

Emilia es de esas estrellas jóvenes que entienden que, muchas veces, “el show no debe continuar”. Esto quedó demostrado cuando en mayo de este año, tras agotar diez shows en el Movistar Arena, la cantante tuvo que posponer varias fechas debido a un cuadro de gastroenteritis aguda que la llevó a estar internada. “No puedo así. Quiero pedirles disculpas, de corazón. Intenté hasta último momento presentarme y darles el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo”, dijo la estrella pop envuelta en una bata el pasado 3 de mayo sobre el escenario de Villa Crespo.

Emilia durante su show en el festival Starlite, en Marbella, España, el pasado 5 de julio Sandra Ocampo / Sandra Ocampo - Zuma Press/The Grosby Group

Después de tener que reprogramar varios de los diez shows pactados y de algunas entradas y salidas de la clínica, Mernes acudió a sus redes sociales para explicar lo sucedido y negar rumores de embarazo. “No estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, aclaró de manera contundente a través de su cuenta de Instagram. Y enseguida explicó los verdaderos motivos de su alejamiento de la escena pública los últimos días.”Tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez. Primero, quiero pedirles perdón, de corazón, porque siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar. Me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal, realmente no había otra opción”, lanzó apenada por tener que posponer tantas fechas.

“Últimamente, estuve con muchas cosas, con lo del tour, con muchas fechas y, más allá de eso, con muchas cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y eso afectó a mi salud. Así que supongo que el cuerpo me habló y me dijo también que pare un poco (...) Pero, antes que nada, quería pedirles disculpas y decirles que a veces las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos, y para mí la salud está primero, necesitaba recuperarme para poder brindarles el show que ustedes se merecen”, remató quién días después se subió nuevamente al escenario.

Emilia Mernes y uno de sus tantos looks deslumbrantes (Fuente: Instagram/@emiliamernes)

De eso no se habla

Contar lo que le pasa se volvió casi el leitmotiv de su música. Sin embargo, hay algunos temas de los que Emilia prefiere no hablar. Por ejemplo, la política. A diferencia de Lali Espósito, que tuvo un fuerte cruce con el presidente de la Nación, Javier Milei (en los últimos días lanzó una canción en referencia a eso), la cantante de Nogoyá prefiere mantenerse al margen de ciertas polémicas. De hecho, lo demostró hace unos meses cuando en medio de su gira .MP3 por España dio algunas entrevistas con medios locales y mostró cierta incomodidad cuando le preguntaron por los recortes que estaba sufriendo la cultura argentina. “Justo hoy en España vimos que varios artistas de aquí han mostrado su apoyo a la cultura argentina que en estos momentos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de Milei. Entonces mi pregunta es como mujer argentina y artista, ¿cómo estás viviendo esta situación?”, quiso saber una periodista.

Sin embargo, antes de terminar de escuchar la pregunta, Emilia dirigió su mirada detrás de cámara casi como buscando ayuda. “No vamos a hablar de política”, se escuchó decir a su manager mientras ella sonreía. La situación se viralizó rápidamente en las redes sociales y se volvió tendencia en X, donde los usuarios dieron su opinión al respecto. Mientras que algunos la cuestionaron por no responder, otros la apoyaron argumentando que la política no es parte de su carrera en los medios.

De un romance internacional a su historia de amor con Duki

Después de su romance con Fer Vázquez, la morocha fue vinculada con una estrella del fútbol brasileño: Neymar Jr. La cantante y el futbolista se conocieron en las redes y cada tanto se veían en algún viaje o celebración. En 2020, el deportista la invitó a un festejo de fin de año en su mansión de Río de Janeiro, al que Emilia fue acompañada por su amigo Lizardo Ponce.

Emilia Mernes y la fiesta que compartió con Neymar Jr. a fines de 2020

En febrero de 2021, Emilia compartió una foto de aquella cena con motivo del cumpleaños número 29 del jugador. “Feliz cumpleaños @neymarjr. Te quiero mucho”, escribió la joven junto a un emoji de corazón y una imagen donde se los ve vestidos de blanco. Los rumores de romance se volvieron imparables hasta que la intérprete decidió hablar. “No soy la novia, somos muy buenos amigos con Neymar. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple”, dijo Mernes en un Instagram Live con la revista Gente. E inmediatamente dio detalles de su relación. “Nos conocemos hace dos años más o menos, él me conoció por mi música y me escribió por eso. A partir de ahí nunca más cortamos vínculo, así que yo lo quiero mucho. Es una gran persona”, remarcó.

El tiempo le dio la razón ya que, a finales de 2021, Emilia sorprendió con un nuevo candidato: el cantante de trap, Duki. Si bien al principio los artistas intentaron mantener su amor en secreto (se dice que cuando se conocieron él todavía estaba en pareja con Brenda Asnicar), su química en varias colaboraciones musicales fue difícil de disimular; lo que alertó a los fanáticos de que existía algo más que “una simple amistad” entre ellos. Ejemplo de esto fue el videoclip de “Como si no importara”, tema que grabaron juntos y para el que evidentemente no tuvieron que actuar nada, ya que las miradas y los mimos habrían sido genuinos. “Cuando grabamos el video ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos.”, reveló ella tiempo después en una entrevista con Los 40 Argentina.

Duki y Emilia: una relación sólida muy apoyada por los fans de ambos Instagram: @dukissj

Finalmente, después de varios meses de sospechas, rumores e intercambios “picantes” en las redes, la pareja decidió blanquear su relación a través de un romántico posteo. “Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”, escribió el músico el 9 de diciembre de 2021 junto a una foto donde se los veía dándose un fogoso beso frente a un espejo.”A mí me venía gustando el chico y yo veía que a él un poco también le gustaba pero pasaron como dos meses, fuimos re amigos (…) Al poquito tiempo que lo conocí me encantó su forma de ser, me conquistó todo de él. Es buena persona, muy sencillo y talentoso”, dijo ella en una entrevista para CNN en Español.

Además de convivir, la pareja suele acompañarse en sus proyectos laborales. Mientras que él estuvo presente en sus shows del Movistar Arena y seguramente volverá a acompañarla este fin de semana en sus conciertos en Vélez, ella estuvo a su lado cuando el artista cantó ante 65.000 personas en el estadio Bernabéu de Madrid. “Siento que para nosotros es fácil porque, al llevar la misma vida, nos acompañamos y nos entendemos. Si tuviera una relación ‘normal’ no sé si nos hubiésemos sincronizado así (…) Para tener una relación estable y sana está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno. Y si él tiene que viajar a un lado y yo tengo que viajar para otro lado nos acompañamos a la distancia. Y si yo puedo lo acompaño o viceversa”, confesó Mernes que ya lleva casi cuatro años junto a Duki.

Duki y Emilia Mernes en el videoclip del tema "Como si no importara" que interpretan juntos Captura de video/YouTube: Emilia Mernes

A pesar de ser una referente dentro de la música urbana latina, Emilia no se olvida de sus raíces. Su pueblo, su familia y las pastas de su mamá son su cable a tierra. Ese hogar al que vuelve después de llenar cualquier estadio, de ser reconocida con un premio o de romperla con un hit. Ese lugar en el que tanto soñó con este presente que se hizo realidad.

Temas Emilia Mernes