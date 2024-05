Emilia Mernes negó los rumores de embarazo y contó la verdad sobre su salud: “Siento que les fallé”

Escuchar

En las últimas semanas, Emilia Mernes generó gran preocupación entre sus fanáticos, luego de la suspensión de sus shows en el Movistar Arena y tras anunciar que fue diagnosticada con una gastroenteritis aguda. La incertidumbre con respecto a qué le sucedía fue en aumento hasta el punto que, el miércoles, Ángel de Brito hizo un polémico comentario al aire de LAM (América TV) y generó dudas sobre un posible embarazo. Tras los rumores que se volvieron tendencia en redes sociales, decidió romper el silencio mediante una serie de videos en su cuenta de Instagram.

Aunque Duki, su pareja, ya había salido a desmentir estas últimas especulaciones, ella también decidió hacerlo y dio su “no” rotundo. “No estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, aclaró de manera contundente. Luego, explicó los verdaderos motivos de su alejamiento de la escena pública de los últimos días.

“Hola mis amores, ¿cómo están? Acá estoy, quiero contarles, como muchos ya sabrán, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez”, comenzó diciendo la artista pop, quien se mantuvo callada estas últimas semanas, mientras todo lo que se sabía sobre su salud era por medio de comunicados. En esa misma línea, expresó: “Primero, quiero pedirles perdón, de corazón, porque siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar. Me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal, realmente no había otra opción”.

El 3 de mayo, Emilia Mernes salió al escenario a cancelar su show en el Movistar Arena y preocupó a sus fanáticos

Además, explicó que también estuvo angustiada por temas personales: “Últimamente, estuve con muchas cosas, con lo del tour, con muchas fechas y, más allá de eso, con muchas cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y eso afectó a mi salud. Así que supongo que el cuerpo me habló y me dijo también que pare un poco (...) Pero, antes que nada, quería pedirles disculpas y decirles que a veces las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos, y para mí la salud está primero, necesitaba recuperarme para poder brindarles el show que ustedes se merecen”.

Los detalles sobre los próximos shows

Como si eso fuera poco, aclaró que en los próximos días van a conocerse algunas de las reprogramaciones que aún no tenían fecha: “Ahora ya estoy bien, ya volví con todo. Me siento muy feliz de comunicarles esto, ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas de Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza, así que en estas semanas vamos a tener las fechas confirmadas y lo vamos a poder estar comunicando a todos ustedes”.

“Quiero agradecerles una vez más por la paciencia, por el amor, vi que un montón de ustedes se preocuparon por mí y les agradezco de todo corazón”, cerró.

Lo que más generó furor en el comunicado de Emilia es que confirmó que vuelve a los escenarios este mismo domingo, con un show en el Movistar Arena. “Les juro que me muero de ganas de reencontrarnos, estuve contando los días. Soy la primera que se sube al escenario y disfruta de ver sus caras en el show, como se emocionan, como lo viven, realmente para mí eso es impagable y trabajamos tanto por esto”, expresó emocionada al respecto.

LA NACION