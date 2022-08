En los charts: del intocable Bizarrap a “Super Freak”, el viejo hit de Ricky James reflotado Nicki Minaj

El crédito argentino Bizarrap sigue sin encontrar su techo en los rankings musicales. El chart global de Spotify lo sigue teniendo en la cima desde hace varias semanas, gracias a “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″, tema que grabó con el rapero español Quevedo y que llegó a esta plataforma hace menos de dos meses. Por otra parte, lidera el TOP 200 de Billboad durante las últimas cuatro semanas, por encima de Harry Styles, Bad Bunny, Rosalía y Nicki Minaj, que acaba de retornar con “Super Freaky Girl” y se impone en el TOP 100.

Habrá que ver qué sucede con Minaj en las próximas semanas y qué tanto puede ascender. Por ahora, Harry Styles ni Kate Bush -que volvió a los primeros planos gracias al hit ochentoso “Running Up That Hill (A Deal With God)”- lograron la persistencia que consiguió el productor y DJ argentino.

Por su parte, quien es hoy la reina del hot 100 de Billboard domina esas alturas gracias a un tema que publicó hace apenas dos semanas y que es una versión de “Super Freak”. Aquel hit ochentoso tuvo varios regresos triunfales. Primero se convirtió en éxito gracias a un señor conocido como Rick James, que había nacido en Buffalo, Nueva York, en 1948, y hasta su juventud había tuvo una vida agitada (consumo de drogas, robos, enrolamiento en la marina norteamericana, participación en la guerra de Vietnam y mudanzas a Toronto). Recién cuando se instaló en Canadá pudo encarrilar su vida y encontró un horizonte en la música. Ya de vuelta en los Estados Unidos, a principios de los ochenta publicó su disco Street Songs que incluyó “Super Freak”, el mayor éxito de su carrera.

La base de la canción es absolutamente pegadiza y tentadora para muchos músicos. En 1990 la utilizó MC Hammer para su tema “U Can’t Touch This”; tan obvio era el plagio que Rick James le inició acciones legales por utilizarla sin su consentimiento. Finalmente llegaron a un acuerdo y el nuevo hit incluyó en los créditos la firma de James. En 2020, Black Eyed Peas se refugió en esa base para “Vida loca” que tuvo la colaboración Nicky Jam y Tyga. Dos años después fue Nicki la que decidió versionarla, con una letra a su medida.

Estos son los artistas más escuchados durante la última semana en Spotify, en España y varios países de América latina (los datos fueron recopilados por la agencia Associated Press).

Global

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``As It Was’' - Harry Styles

3.- ``Me porto bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

5.- ``Despechá'’ - Rosalía

6.- ``Efecto’' - Bad Bunny

7.- ``Running Up That Hill (A Deal With God)’’ - Kate Bush

8.- ``Glimpse of Us’' - Joji

9.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny, Bomba Estéreo

10.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

Argentina

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

3.- ``Despechá'’ - Rosalía

4.- ``Cómo dormiste?’’ - Rels B

5.- ``Tu turrito’' - Rei, Callejero Fino

6.- ``Gyvenchy’' - Duki

7.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

8.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

9.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

10.- ``Ojalá'’ - María Becerra

Chile

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Marisola’' - Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

3.- ``Caminemos de la mano’' - Pailita, Young Cister

4.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

5.- ``Efecto’' - Bad Bunny

6.- ``Ultra solo (remix)’’ - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

7.- ``La terapia’' - Young Cister

8.- ``Despechá'’ - Rosalía

9.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny, Bomba Estéreo

10.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

Colombia

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Efecto’' - Bad Bunny

4.- ``Normal’' - Feid

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny, Bomba Estéreo

7.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

8.- ``Ferxxo 100′' - Feid

9.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

10.- ``Provenza’' - Karol G

España

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Despechá'’ - Rosalía

3.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

4.- ``Sin señal’' - Quevedo, Ovy On The Drums

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- ``Si tú te vas’' - Omar Montes, Khaled, Kaydy Cain y Yung Beef

8.- ``Cómo dormiste?’’ - Rels B

9.- ``Caile - Luar La L

10.- ``Memorias’' - Mora, Jhay Cortez

México

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

7.- ``Provenza’' - Karol G

8.- ``Despechá'’ - Rosalía

9.- ``El rescate’' - Grupo Marca Registrada, Junior H

10.- ``JGL’' - La Adictiva Banda San José de Mesillas, Luis R Conriquez