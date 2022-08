Por qué el insólito “homenaje” de Bad Bunny a Elvis Crespo no es considerado como plagio

Efectos de segunda, transiciones de finales de los 90 y mala calidad de imagen, muy lejos de la alta definición. Son los ingredientes que en su día caracterizaron al videoclip de Suavemente (1998), de Elvis Crespo, y que hoy Bad Bunny recupera en forma de homenaje para su canción “Neverita”, incluida en su último disco, Un verano sin ti (2022). Si se reproducen uno al lado del otro, el video es prácticamente igual: mismos planos, mismos fondos y ropa muy similar. Pero sin plagios a la vista: el puertorriqueño cuenta con la bendición de Crespo .

Cuando Crespo —artista puertorriqueño nacido en Nueva York— lanzó “Suavemente”, Benito Martínez, alias Bad Bunny, apenas tenía cuatro años. La canción batió récords de ventas domésticas y consagraron a Crespo como artista, que un año después fue nominado a los Grammy por mejor álbum de música tropical y publicó la también popular “Píntame”. Bad Bunny, paisano de Crespo, no fue ajeno a este éxito, que vivió desde su infancia. Y al final del video le dedica estas palabras: “En honor al mejor video de todos los tiempos”.

Aunque ambas grabaciones son muy parecidas, Bad Bunny aprovechó para actualizar su propia versión. El artista incluyó referencias a algunos memes de internet propios de su tiempo, que todavía no existían cuando “Suavemente” salió al mercado. Como el niño ruso bailando en una discoteca, al que imita en vestuario y movimientos (en el minuto 2:07 del video), o la chica con anteojos de sol que está de espaldas y se da vuelta (en el minuto 1:42), uno de los memes más icónicos de la ya inexistente Vine, plataforma de videos de corta duración.

La reacción de Crespo no tardó en llegar. A sus 51 años, el artista sigue haciendo música, fiel al estilo que lo llevó al éxito, y es muy activo en redes sociales. En su cuenta de TikTok, Crespo ya dio el visto bueno y las gracias a Bad Bunny por el homenaje que le dedicó: “De verdad que me gustó muchísimo, me encantó ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje. Él, que es un artista de estos tiempos y con ese arraigo utilice algo inspirado en mi arte me hace sentir muy feliz y muy agradecido, por eso muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado esa parte de mi historia como lo es el video de ‘Suavemente’”.

Si embargo, lo que ahora es alabado, en su día fue una desgracia. El propio Crespo aprovechó la ocasión para confesar que la primera vez que vio el videoclip de “Suavemente” no le gustó nada: “Es impresionante la historia porque ese video, cuando lo terminaron y a mí me lo presentaron, me deprimió. Y de momento ese video se convierte en toda una locura y es lo mejor que pudo haberle pasado a la canción. Un clip con estas características, muy particular y de veras que lo amo mucho y agradezco a Dios que me haya permitido vivir un momento como este”.

“Neverita” se convierte así en el cuarto video del último disco de Bad Bunny, Un verano sin ti. Desde que se publicó, el 6 de mayo, batió récords —ha sido ocho semanas consecutivas el disco más escuchado en Estados Unidos—, algo que un álbum de habla hispana en su totalidad nunca había logrado.