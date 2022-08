Un actor de Mi pobre angelito fue acusado de drogar y violar a una amiga en su casa: “No podía moverme”

En las últimas horas, Devin Ratray volvió a ser noticia por un escándalo judicial. A la denuncia por haber agredido a su pareja a fines del año pasado, se suma una nueva acusación; esta vez por parte de una mujer, que asegura que el actor la drogó y la violó tras una reunión con amigos.

El hecho habría ocurrido en septiembre de 2017 en el departamento que Ratray posee en Manhattan. Según la denunciante, el intérprete que compuso a Buzz McCallister en Mi pobre angelito le puso algo en la bebida que estaba tomando, que la hizo perder el control sobre su cuerpo y sus acciones. “ Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar y sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá” , relató Lisa Smith en una entrevista con la CNN.

Smith aseguró que había mantenido con su supuesto agresor una relación de amistad de 15 años, y que esa noche se encontró en un bar de Nueva York con su hermano, Ratray y otro amigo, y que luego decidieron ir al departamento del actor para tomar unas copas. Según su relato, el anfitrión sirvió bebidas para sus invitados, pero parecía decidido a darle a ella un vaso específico. Poco después de beber, Smith dijo que se sintió muy cansada y que Ratray la alentó a quedarse a dormir en su sofá .

La mujer asegura que tras abusar de ella, el actor la dejó sola en el sofá. Fue alrededor de las 2 de la tarde del día siguiente consiguió moverse lo suficiente como para ponerse la ropa y salir del departamento. Al día siguiente, Smith decidió contarle lo ocurrido a una amiga, a su hermana y a uno de sus hermanos; las tres personas confirmaron a CNN que ella les confió el incidente en ese momento.

Un día después del presunto ataque, Smith contactó a Ratray a través de un mensaje de texto para confrontarlo. Ratray negó su versión y se defendió argumentando que “fue un encuentro consensuado” y que no podía tener relaciones sexuales porque es “impotente”.

Si bien la joven presentó la correspondiente denuncia ni bien sucedieron los hechos (incluso viajó desde otro Estado para ser entrevistada por investigadores en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan y proporcionó una prenda que usó la noche del presunto incidente), las autoridades pensaron que la víctima prefería resguardar su anonimato antes que presentar cargos, y todo quedó en la nada.

En diciembre pasado, una denuncia de su expareja por violencia de género la incentivó a seguir su lucha y volvió a presentarse en la justicia. Ante su reclamo, las autoridades afirmaron que seguirán en contacto con la víctima para esclarecer lo sucedido.

Devin Ratray Jeff Vespa - WireImage

Esta no es la primera vez que el actor de cine enfrenta problemas con la justicia. En diciembre de 2021, su entonces pareja lo denunció por violencia doméstica en un hotel de Oklahoma. Según su testimonio, Ratray la golpeó en la cara, le tapó la boca con la mano y trató de estrangularla durante una fuerte pelea. “Así es como vas a morir”, le habría dicho él a su pareja mientras la asfixiaba.

Si bien la policía confirmó el hecho, aseguró que los oficiales no accionaron debido a que, cuando llegaron al lugar, la víctima se negó a presentar cargos. Sin embargo, un mes después, la mujer cambió de parecer y el actor fue arrestado. Tras pagar una fianza de 25 mil dólares, Ratray recuperó la libertad.

El actor, de 45 años, pudo sostener una carrera en Hollywood tras el éxito de Mi pobre angelito: no sólo repitió el papel de Buzz en la segunda entrega de la saga, estrenada en 1992, sino que también se convirtió en el único miembro del elenco original en formar parte de Mi pobre y dulce angelito, el reboot estrenado por Disney+ en 2021. Ratray participó también en decenas de películas y series televisivas; recientemente, se lo pudo ver en el film Kimi: Alguien está escuchando, protagonizado por Zoe Kravitz, y también tuvo una participación en la temporada final de Better call Saul.