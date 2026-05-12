Eric Clapton suspendió un show luego de recibir un duro golpe en el pecho

Eric Clapton es un músico que mueve a miles de personas, a donde sea que se dirija. El artista de 81 años continúa plenamente vigente, y no deja de protagonizar shows en vivo en distintos puntos del mundo. Y en esa sucesión de espectáculos, Clapton se presentó en Madrid, y si bien su estado era de entusiasmo, una reacción imprevista lo molestó al punto de cancelar el show.

El pasado 7 de mayo, Clapton se encontraba llevando adelante un recital en el Movistar Arena de la ciudad madrileña, en medio de la euforia del público que asistía al espectáculo. El músico estaba alegre, justo había terminado de interpretar “Cocaine” y la rutina indicaba que aún quedaban vario temas por delante. Y si bien los espectadores coreaban su música, de repente sucedió algo que apresuró el final del recital.

ARCHIVO - Eric Clapton toca en el Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2013 en Nueva York

Según se puede apreciar en las imágenes, Clapton recibió en su pecho el impacto de un objeto que presumiblemente, fue arrojado por un espectador. Inmediatamente el músico se queda quieto ante ese ataque, hasta que finalmente decide darse media vuelta e irse. Luego de eso, el intérprete no regresó al escenario, y en medio de un clima de sorpresa, el recital concluyó. En otras presentaciones de su gira por Europa, luego de “Cocaine” Clapton tocaba “Before You Accuse Me”, una canción que en Madrid no llegó a sonar debido al comprensible malestar del compositor.

Al parecer el objeto que le arrojaron al músico, fue un disco de vinilo, y este episodio se suma a una preocupante tendencia que ocurre en los últimos años, y que consiste en espectadores tirándoles a los músicos distintos elementos, algo que suscitó quejas y reclamos por parte de los artistas. Según trascendió, Clapton no sufrió ningún tipo de herida mayor y el pasado diez de mayo, se presentó en Barcelona según lo tenía programado.

La historia detrás de Layla

Eric Clapton - Layla (Live)

No hay dudas de que “Layla” es una de las canciones más conocidas del extenso repertorio que le regalo al mundo Eric Clapton. Pero esta composición esconde detrás una de las historias más disparatadas del universo de la música: un triángulo amoroso que también tiene como protagonistas a George Harrison y Pattie Boyd.

Fue en 1970 cuando Eric Clapton formó la banda de blus Derek and the Dominos y lanzó una de sus obras maestras, el álbum “Layla and Other Assorted Love Songs”. En la lista de 14 canciones de amor, que evidencian el gran talento del músico, se encuentra “Layla”, la cual está inspirada en un amor prohibido.

En 1964, Clapton, que demostraba su destreza como uno de los mejores guitarristas de la época con su banda The Yardbirds, forjó una gran amistad con George Harrison, que ya era dueño de una fama mundial gracias a The Beatles. Ese mismo año, su amigo conoció a la modelo Pattie Boyd durante el rodaje de la película A Hard Day’s Night, de quien había quedado perdidamente enamorado.

George Harrison, Pattie Boyd y Eric Clapton

Al poco tiempo comenzaron una relación y el 21 de enero de 1966 se casaron para sellar su amor. El matrimonio compartió mucho tiempo con quien pasó a ser un amigo de la familia, el cual bastó para que Eric Clapton cayera silenciosamente bajo los encantos de Boyd. Era tal la admiración y el amor que sentía por la mujer de Harrison, que hasta salió con Paula, la hermana de la modelo, un poco para tratar de engañar o sustituir sus sentimientos, pero también, según se rumoreó, para darle celos.

Un día, Eric se presentó en la puerta de la casa de Pattie y George con una bolsa de heroína en la mano, le declaró su amor y aseguró que de ser rechazado prefería una sobredosis. Aquella declaración un tanto desesperada no fue suficiente, así como tampoco la composición de “Layla”, obra que el músico basó en “La historia de Layla y Majnun”, un relato árabe del siglo XII sobre un hombre al que su amor imposible lo llevó a la locura.

Eric Clapton a Pattie Boyd, por entonces esposa de George Harrison

“Let’s make the best of the situation before I finally go insane. Please don’t say we’ll never find a way and tell me all my love’s in vain (Hagamos lo mejor de la situación antes de que definitivamente me vuelva loco. Por favor no digas que nunca encontraremos un camino y que todo mi amor es en vano)”, suplica Eric Clapton en la canción que le hizo escuchar a su amada en un encuentro secreto.

Por aquel entonces, Boyd apostó por el amor que tenía con Harrison, lo que llevó a Eric a caer en una profunda depresión y en una fuerte adicción a la Heroína. Sin embargo, la historia no estaba del todo escrita.

La carta de Clapton a Pattie Boyd CHRISTIE'S IMAGES LTD. - CHRISTIE'S IMAGES LTD.

Tiempo después, la relación supuestamente idílica entre George y Pattie comenzó a deteriorarse; la adicción del beatle a la cocaína y sus constantes amoríos fueron determinantes para ponerle final a su matrimonio en 1974. Pero el divorcio tardó un poco más en concretarse. Fue en 1977 cuando, luego de poner la firma, la modelo llegó a los brazos de quien nunca la había olvidado.

A pesar de aislarse, de cambiar su adicción a la heroína por la cocaína y el alcohol, y su creciente fama, Eric Clapton estaba listo para empezar una historia de amor con la mujer a la que le había dedicado uno de sus mayores éxitos. A las pocas semanas del divorcio comenzaron una relación que los llevó a pasar por el altar en 1979, con George Harrison como testigo de la unión. Desde entonces, la toxicidad y el alcohol se volvieron protagonistas de aquel matrimonio que duró una década.

La relación terminó en 1989, cuando Pattie se cansó de las infidelidades de su marido y entendió que “Eric solo quería lo que tenía George”, una frase con la que dejó en evidencia que nunca fue feliz en ese vínculo.