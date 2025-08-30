Erreway hizo historia en el Movistar Arena: lágrimas, emoción, el mensaje de Luisana Lopilato y la sorpresa de Lali como invitada

A 23 años de la emisión del primer capítulo de Rebelde Way, la banda que nació del ciclo de la factoría de Cris Morena decidió reencontrarse con su público y emprender una gira mundial: Juntos otra vez tour 2025.

El trío conformado por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo conquistó Europa e Israel con funciones sold out y el viernes por la noche presentó el primero de los nueve shows que brindará en el Movistar Arena de Buenos Aires. Si bien la cuarta integrante, Luisana Lopilato no logró formar parte de la gira por cuestiones de agenda, encontró la manera de estar presente a la distancia.

Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo se mostraron emocionados con la vuelta de Erreway (Foto: Instagram @errewaytour2025)

Apenas pasadas las 21, un video irrumpe en la pantalla grande del arena. En las imágenes se ve un compilado de la vida de cada uno de los integrantes de la banda: las postales retratan desde los nacimientos de las hijas de Colombo y de Rojas hasta la bohemia rutina de Bordonaba en el campo, alejada del ojo mediático. Todo indica que la cuenta regresiva está por terminar y que la banda que traspasó la televisión y marcó a toda una generación está a punto de reencontrarse con su fans.

El público es sorpresivamente transgeneracional: si bien la banda fue furor a principios de los 2000 en la platea se ven cientos de niñas de entre 8 y 14 años enfundadas en el uniforme de Elite Way School, la escuela a la que asistían los protagonistas de la novela en la ficción. El Movistar Arena está repleto de boinas coloradas, camisas blancas y corbatas escocesas. Muchas madres con hijas, tías con sobrinas, y grupos de amigos se sintieron convocados por el show, un poco por la música y un poco por revivir las coreografías que aprendieron en su adolescencia. En el 2019, la serie televisiva fue sumada al catálogo de Netflix y nuevos fanáticos se sumaron a la legión de seguidores “originarios”.

Erreway deslumbró en el Movistar Arena de Buenos Aires Rodrigo Nespolo

Marcadas las 21:10 Erreway pisó el escenario y la ovación no tardó en llegar. Acompañado por una banda de 9 talentosos músicos y ataviados con un look glam de brillos, el trío abrió la noche con “Girar” y con el primer acorde la emoción se apoderó del estadio.

En medio de la conmoción por el reencuentro, Colombo sorprendió al público con un mensaje sincero: “¡Gracias a ustedes! Todavía no entendemos bien que pasó. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estábamos este tiempo? Prometemos dejarles el mejor regalo esta noche. Gracias por antes, por ahora y para siempre”.

Clásicos de la banda como “Rebelde Way”, “Memoria” y “Tiempo” fueron aplaudidos con gritos, abrazos y lágrimas en lo que se vivió como una velada tan festiva como movilizante.

La complicidad entre la banda y su público estuvo presente de principio a fin: hits como “Te soñé”, “Vivo como vivo” y “Será de Dios” fueron coreadas a todo pulmón, mientras que en un set más íntimo se revivieron clásicos como “Dije adiós”, “Amor de engaño”, “Dos segundos” y “Aún ahora” y hasta se animaron a hacer un cover de Los Abuelos de la Nada y darle vida a “Vamos al ruedo”.

Camila Bordonaba: "Qué hermoso volver a vernos otra vez en casa!" Rodrigo Nespolo

El carisma de Bordonaba fue notable y el público agradeció con risas y emoción su regreso a la escena: “¡Qué hermoso volver a vernos otra vez en casa! ¡Me hicieron volver a la capital! Para nosotros esto es una fiesta, esperamos que esto sea inolvidable”, dijo, divertida, y visiblemente movilizada por el encuentro. Rojas también se tomó el tiempo de dejarle una reflexión a los fans: ”Hoy estamos aquí y ahora fueron muchos años y es una era de muchos dispositivos pero lo mejor va a ser guardar todo acá en la mente”, expresó sonriente mientras más de una seguidora gritaba “¡Benja te amo!“.

Felipe Colombo se mostró muy conmovido a lo largo del primer show de Erreway en el Movistar Arena Rodrigo Nespolo

El público agradeció con gritos y emoción la aparición por medio de un video de la voz en off de Cris Morena: “La rebeldía no es un acto de confrontación, sino elegir tu propio camino. El mundo necesita almas rebeldes que lo cambien”, se le escuchó decir a la mentora y creadora de este fenómeno que apareció en la pantalla para dejarle un beso a los presentes. La otra participación que despertó fervor entre el público fue la de Luisana Lopilato, tan esperada como sorpresiva. La cuarta integrante de la banda no logró hacer cuadrar su agenda para formar parte de los shows, pero apareció a través de un video grabado para dejarle una linda reflexión a los seguidores y compartir, a la distancia, la alegría del regreso de Erreway. “Quiero dejarles un mensaje: que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague. ¿A ver si me ayudan? ¡Saquen su teléfonos, prendan las linternas! ¡E-RRE-WAY!, ¡E-RRE-WAY!“, arengó la actriz a la distancia y desató el coreo más potente de la noche.

Si bien la ausencia de Lopilato fue un golpe duro para los fans, la sorpresiva aparición de una invitada estrella hizo estallar a las más de 15 mil personas presentes en el recital: Lali Espósito emergió entre el público junto a la banda para acompañarlos y cantar “Cosas buenas”. Su participación conquistó por completo al público.

Con la energía intacta, como si no hubiese pasado el tiempo, la banda le hizo justicia a sus hits “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y cerró con “Sweet Baby”, envuelta en una comunión absoluta con su público que no hizo más que celebrar a las canciones que marcaron su historia.

Tras casi tres horas de función, justo antes de finalizar el show, y muy conectados con esta nueva etapa de la banda, Erreway anunció más shows en nuevas ciudades y una novena presentación en el Movistar Arena.

Las entradas para la novena función del 29 de septiembre estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre a las 16 en www.movistararena.com.ar