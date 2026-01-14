A 11 años del accidente doméstico que lo dejó ciego de un ojo, el actor Diego Mesaglio recibió la noticia más esperada

En 2014 la vida de Diego Mesaglio dio un dramático giro. El actor, conocido por sus papeles en Chiquititas, Floricienta y Rebelde Way perdió la visión del ojo izquierdo luego de un accidente doméstico por el cual no recibió los cuidados adecuados. En varias oportunidades habló de la difícil situación a la que tuvo que enfrentarse y su lucha, entre tratamientos y estudios, para recuperarse, apoyándose en sus vínculos y en su trabajo. Ahora, tras nueve años de espera por un trasplante de córnea, reveló que recibió un llamado telefónico con la noticia con la que más soñó.

Hace 11 años, Mesaglio perdió por completo la visión del ojo izquierdo cuando le saltó un chorro de alcohol mientras limpiaba su casa. Se acercó a una clínica, pero no le hicieron los primeros auxilios adecuados. “Fue una mala praxis. No me lavaron como tenían que hacerlo, ni me hicieron los primeros auxilios, sino que me dieron una anestesia para cuando me doliera. Cada 10 minutos me la ponía y después me enteré de que era una gota cada ocho horas. El alcohol que tenía adentro y el exceso de anestesia hicieron una cápsula del ojo y lo asfixiaron. Mataron el ojo”, relató en la emisión del martes 13 de enero de Modo Zapping, el programa de streaming de la TV Pública. Tras atenderse con distintos especialistas que le aseguraban que no había solución posible, se encontró con la doctora Mirtha Arana, de Luján, que lo derivó al Hospital de Clínicas y según sus propias palabras, le salvó la vida.

El 2014, el actor de Rebelde Way sufrió un accidente doméstico que le provocó la pérdida de la visión del ojo izquierdo (Foto: IMDb)

En un momento de la charla, el conductor Dany Martins, dijo que Mesaglio tenía una noticia muy importante para compartir. El invitado tomó la palabra y dijo: “El miércoles pasado me llamaron del Hospital de Clínicas y me dijeron: Hola, ¿Mesaglio, Diego? Tenemos tu córnea“.

La mujer que se comunicó comenzó a darle instrucciones, pero él la frenó. “Sabés que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado”, le dijo, con una mezcla de alegría, sorpresa y nerviosismo. “Qué frío vos también para explicarle eso. Tengo la piel de gallina”, comentó el conductor.

Diego Mesgalio relató cómo fue su accidente

“La última vez que recibo un llamado del Hospital de Clínicas, fijate la desesperación, veo que en el identificador dice: ‘Hospital de Clínicas, córnea’, dejo el teléfono y salgo corriendo. No me preguntes para qué, me bajé del auto y salí corriendo. Así que nada, después de nueve años, tengo córnea”, explicó. Ahora está en la etapa de los estudios previos a la espera del llamado para programar la cirugía.

El actor comentó que tras su accidente perdió el cien por ciento de la visión, pero no el ojo. Estima que con el trasplante de córnea podrá ver entre un 60 y un 70 por ciento. Pero, como toda cirugía, tiene sus riesgos. “Hay muchas posibilidades de que se rechace la córnea. Hoy menos que antes (en 2015 le hicieron un trasplante, pero no funcionó por el deterioro del ojo) porque el ojo está fuerte, por eso también no me molestaba esperar. El año pasado me había resignado a todo eso. Hoy llegó en un momento justo”, sostuvo y reconoció que volver a hacerse todos los estudios y revivir todo otra vez fue una experiencia muy difícil.

Tras nueve años en lista de espera, Diego Mesaglio reveló que se someterá a un trasplante de córnea (Foto: Captura de video)

Si bien admitió que no tiene miedo, la ansiedad y el saber que existe un riesgo lo mantienen alerta. “Sé que después es un proceso de mucho tiempo, pero yo voy a estar pensando siempre que algo malo me puede pasar, porque ya me pasó. Hoy tienen menos probabilidades, pero siempre hay un porcentaje y no depende de uno”, reflexionó. Ahora, a 11 años del accidente y tras nueve en la lista de espera, el actor de 41 años se someterá a un trasplante de córnea para recuperar la visión del ojo izquierdo.