Peso Pluma fue convocado para cerrar el próximo 1 de marzo uno de los eventos de música popular más importantes de América Latina, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El cantante de 24 años es un reconocido exponente de los “corridos tumbados”, un subgénero -con influencias del rap y del reggaetón- de los tradicionales corridos mexicanos. En sus canciones, el artista le suele dedicar estrofas a los líderes del narcotráfico y a la violencia de sus cárteles. Alarmados por el avance del crimen organizado en el país, algunos sectores chilenos se pronunciaron en contra de su presentación.

El canal de televisión público de Chile, TVN, pidió cancelar la participación del músico, ya que el directorio de la señal nacional no considera correcto “transmitir ni fomentar repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada narcocultura. Como parte de su misión pública, Televisión Nacional de Chile debe promover los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, el respeto y cuidado del medio ambiente, la tolerancia y la diversidad”, argumenta el comunicado.

Peso Pluma, nombre artístico de Hassan Emilio Kabande Laija, fue el quinto artista más escuchado en Spotify en 2023 GETTY IMAGES

Las amenazas a Peso Pluma y la “preocupación” de Chile

El debate sobre la contratación de la estrella juvenil llega en un momento especialmente sensible para la sociedad chilena debido a la expansión del crimen organizado en dicho país. No es la primera vez que su nombre genera revuelo: en octubre de 2023, el cantante debió cancelar una presentación en la ciudad mexicana de Tijuana ante amenazas de muerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo relaciona con sus enemigos del Cártel de Sinaloa.“Pa’ chambear con don Iván/ Soy de la gente del Chapo Guzmán/ No me muevan que me puedo enojar/ Me les presento, soy El Gavilán”, entona una de las letras interpretadas por Peso Pluma e inspiradas en el narcotraficante mexicano, preso en Estados Unidos.

Peso Pluma fue el mayor ganador de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 Billboard

La Televisión Nacional de Chile (TVN) se encarga de parte de la gestión y de la transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Su directorio insiste en que se cancele la participación del cantante mexicano, al tiempo que también existe cierto consenso político -de izquierda a derecha- para excluir al artista de la programación.

La organización del Festival de Viña del Mar confirmó la noche del 11 de enero el espectáculo del mexicano. “Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación” , informaron. “La música es universal y describe diferentes realidades”, subraya el comunicado oficial. Por su parte, los representantes del gobierno de Gabriel Boric sumaron su malestar por la presencia del artista en Chile. “El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda”, declaró Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad.

El mexicano Peso Pluma está en pareja con la argentina Nicki Nicole

La polémica estalló una semana atrás, cuando el sociólogo e intelectual chileno Alberto Mayol publicó una columna titulada Peso Pluma en Viña: a veces hay que escuchar la voz del narco. En el texto, el académico cuestiona la utilización de fondos estatales para el show del mexicano y que, al mismo tiempo, se enarbolé una lucha contra el narcotráfico. La opinión de Mayol no pasó inadvertida y despertó un intenso debate en el país vecino e incluso escaló a los representantes gubernamentales. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el asunto “debiera ser tema de inquietud y debate en la sociedad de Chile, para que seamos conscientes de lo que se escucha también. Si se escucha, que haya conciencia del mensaje que hay y no promueva ese tipo de valores o ese tipo de miradas de la sociedad”.

Los organizadores del Festival de Viña del Mar, en tanto, confirmaron que la participación del cantante mexicano no corre peligro. “Peso Pluma posee más de 55,5 millones de oyentes mensuales y es el artista revelación de 2023 en los últimos y más prestigiosos premios internacionales (...) Destacadas cadenas de TV de Estados Unidos, Europa y toda América han dado espacio a su talento”, rezaba el comunicado, subrayando su éxito internacional. Sin embargo, el avispero no ha dejado de moverse y el debate sigue a flor de piel en la sociedad chilena.

