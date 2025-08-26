Nicki Nicole: su flechazo con Trueno, su decepción con Peso Pluma y su romance con Lamine Yamal, la estrella del fútbol mundial

“Estoy en un momento en el que quiero concentrarme en mí, en lo que estoy construyendo como artista y como persona. El amor llegará cuando tenga que llegar ”, decía hace unos meses Nicki Nicole cuando le preguntaban sobre el estado de su corazón. Al parecer, el amor llegó antes de lo esperado, ya que, en el día de su cumpleaños número 25, la estrella urbana blanqueó su romance con Lamine Yamal, jugador del Barcelona.

Si bien los rumores de affaire entre la cantante rosarina y el futbolista catalán comenzaron hace más de un mes, fue recién ayer que la flamante pareja confirmó con una romántica foto lo que era un secreto a voces. En la imagen compartida por el mediocampista en sus redes sociales, se los ve posando junto a una torta de cumpleaños, pétalos de rosa sobre la mesa, un ramo gigante de flores y globos de corazones de fondo. El abrazo y la manito del futbolista no pasaron inadvertidas para los seguidores de la artista.

Por su parte, la cumpleañera no sólo replicó en su propio Instagram la imagen sino que sumó emoticones de corazones envueltos en fuego, una clara señal de que está “en llamas” con el deportista español.

A pesar de que la artista siempre ha intentado mantener su vida amorosa lejos de los flashes, lo cierto es que algunas de sus relaciones han dado que hablar. Mientras que su romance con Trueno dejó una huella importante dentro de la escena musical, su ruptura con Peso Pluma fue una de las más escandalosas.

Su primer amor

Su primer novio famoso fue Ivo Alfredo Thomas Serue, más conocido como Khea. Los cantantes -que iniciaron sus carreras en batallas de freestyle- comenzaron a salir en 2019, cuando aún eran figuras emergentes y no disfrutaban de la fama de hoy en día. Sin embargo, la relación duró poco. Los artistas culparon a sus ajetreadas agendas y compromisos laborales por la ruptura. “Manejábamos distintos horarios de trabajo“, dijeron a modo de explicación aunque muchos señalaron la llegada de Trueno a la vida de la rosarina como el verdadero motivo de su separación.

Si bien la expareja no se hizo eco de las especulaciones, la música se encargó de hablar por sí sola. “Por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así, me quiere a mí, ja. Dejó a su novio porque era un wannabe”, dice parte de la letra de “Mamichula”, canción que Trueno compartió con Nicki Nicole y que muchos tomaron como una clara indirecta a Khea.

Sin embargo, el exnovio de la rosarina no se quedó callado y respondió con “Ayer me llamó mi ex”. “Me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo”, dice parte del estribillo que inmediatamente se convirtió en uno de los más escuchados. A pesar de este intercambio de dardos musicales, Khea y Nicki mantienen una gran amistad hasta el día de hoy. De hecho, el año pasado los cantantes fueron vistos en Madrid, divirtiéndose en una competencia de karting junto a Lit Killah, Luck Ra y Seven Kayne.

Flechazo en el estudio de Bizarrap y compromiso

Las sospechas de muchos se confirmaron cuando unos meses después Nicki Nicole comenzó una relación con Trueno. El amor entre la morocha y Mateo Palacios Corazzina (así es su verdadero nombre) nació en un estudio de grabación cuando la dupla fue reunida por Bizarrap para interpretar el hit “Mamichula”. El propio DJ confirmó que fue él quien los presentó y que el flechazo fue a primera vista.

Los fandoms los amaban juntos y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más cool de la escena musical. De hecho, el vínculo fue tan intenso que los tortolitos decidieron comprometerse a pesar de su corta edad; ella tenía 21 y él 19. “La primera vez que nos vimos fue en el estudio de Bizarrap, que resulta que es Cupido. Ahí recién nos conocimos y le dije a mi hermana: ‘No voy a estar con Trueno, me cae re bien, vamos a ser amigos, pero no’”, recuerda la rosarina sobre cómo fue ese primer encuentro. “El videoclip lo grabamos ya siendo una pareja”, agregó dando detalles precisos de cuando comenzó todo.

Durante los tres años que duró la relación, los músicos compartieron detalles de su vida en sus redes sociales, se acompañaron en sus carreras y hasta hicieron colaboraciones cruzadas. En febrero de 2023, Nicki sorprendió a todos al confirmar su separación a través de un comunicado en Instagram. Aunque no dio detalles, trascendió que su novio le habría sido infiel.

Infidelidad y separación escandalosa

Después de algunos años en el team de las solteras, Nicki Nicole volvió a apostar al amor. En esta oportunidad, fue el mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, quien le robó su corazón. “Con Peso Pluma me pasó algo muy loco. Yo lo escuchaba pero no lo conocía mucho en persona, no lo tenía tanto. Y desde mi equipo me presentaron una parte del remix ‘Por las Noches’, que es mi canción favorita de él y yo dije: ‘Ok es un temón, ¿pero como me subo a esto?’. Nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Se formó algo súper lindo y súper genuino”, confesó la argentina en una entrevista con medios mexicanos.

Nicole no sólo logró colaborar con él en este hit sino que confirmó su noviazgo con el músico durante un concierto en el país del tequila en noviembre de 2023. Sin embargo, al cabo de unos meses, un video del mexicano tomado de la mano de otra mujer en Las Vegas hizo que todo explotara por el aire. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante en febrero de 2024 anunciando el fin de su relación.

Después de esta traición y el escándalo que la actitud de Peso Pluma desató en la redes, Nicki decidió enfocarse de lleno en su carrera musical.

Rumores y ¿más rumores?

Después de su desilusión con el intérprete mexicano, Nicole fue vinculada a varios nombres famosos: un futbolista de River Plate, otro de la Selección Argentina y una reconciliación con un ex la convirtieron en agenda de portales y programas de TV durante varios meses.

El primer señalado fue el mediocampista del club millonario Nicolás Fonseca. “Estamos en condiciones de afirmar que estarían teniendo una relación de conocimiento, pasión. Se están conociendo Nicki Nicole y Fonseca de River”, aseguró Rodrigo Lussich desde su ciclo Socios del espectáculo a mediados de junio de 2024.

Las primeras pistas de que algo habría entre ellos surgieron cuando ambos comenzaron a seguirse en Instagram. Luego, el jugador millonario fue visto en algunos recitales de ella, lo que encendió aún más las sospechas. Y si bien ninguno de los protagonistas confirmó nada, aseguran que el encuentro entre ellos habría sido en una fiesta después de los Premios Gardel.

Otro de los futbolistas que fue vinculado con la artista urbana fue nada más y nada menos que Enzo Fernández. Las especulaciones surgieron cuando el integrante de la Scaloneta y la compositora de “Wapo Traketero” coincidieron en un boliche junto a otros amigos en común. Por ese entonces, el mediocampista del Chelsea acababa de separarse de Valentina Cervantes, la madre de sus dos hijos, Olivia y Benjamín. Por su parte, Nicki estaba sola tras su decepción con Peso Pluma.

Sin embargo, con el correr de los días este rumor comenzó a desvanecerse. Al parecer, no era el jugador de la Selección Argentina el nuevo candidato de Nicole sino un cantante llamado Federico Romero. “Ella dijo que cuando la vieron junto a Enzo Fernández en ese boliche, ella estaba con una pareja que es desconocida (…) Estamos hablando de este joven que se llama Fede Romero, conocido como Krom en las redes sociales, y que es autor, músico, cantante, compositor, y que es bastante cercano. Ahí lo vemos con un ramo de flores. En otra foto se la ve a Nicki con ese mismo ramo de flores. Dicen que esta sería la relación que estaría manteniendo Nicki Nicole”, reveló Javier Fabracci en Mediodía Noticias.

En julio de este año, el nombre de Trueno volvió a ser vinculado con la rosarina. Las especulaciones sobre una posible reconciliación surgieron cuando ella fue vista en un recital de él en Valladolid, España. “No sé si como amigos o novios, pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él”, reveló el periodista español Roberto Antolín en una charla con Juan Etchegoyen, el conductor del ciclo Mitre Live.

Lejos de salir a desmentir los rumores, los artistas prefirieron callar. O mejor dicho, dejar algunos indicios en sus redes sociales que confirmaban que efectivamente estaban juntos. Mientras que Nicki Nicole colgó en su cuenta de Instagram algunas postales de sus días en Ibiza: el yate, el horizonte, la puesta del sol y algunas selfies, Trueno compartió un video donde muestra que está a bordo de un yate por el Mediterráneo con un paisaje similar al de su ex.

Regalo de cumpleaños

Mientras algunos soñaban con la vuelta de esta pareja tan querida dentro de la escena musical local, otros aseguraban que el corazón de la cantante tenía nuevo dueño: el futbolista español Lamine Yamal. La presencia de Nicki Nicole en la fiesta de cumpleaños número 18 del deportista no pasó desapercibida y fue la primera prueba de que estaban juntos.

Tampoco cuando asistió a un partido del Barça luciendo la camiseta con el número de Yamal y luego se retiró junto al mediocampista en su auto.

En agosto, la pareja fue vista en Mónaco disfrutando de un paseo antes de regresar en avión privado a Barcelona. Otra prueba de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Finalmente, la confirmación llegó este lunes 25 de agosto y en una fecha más que especial: el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole.