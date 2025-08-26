Los amores de Nicki Nicole: de sus inicios con Khea, a la propuesta de matrimonio de Trueno y la infidelidad de Peso Pluma

Con una foto que incluyó un enorme ramo de rosas, globos en forma de corazón y una imponente torta de cumpleaños, el lunes 25 de agosto Lamine Yamal confirmó lo que ya prácticamente era un secreto a voces: su relación con Nicole Denise Cucco, o simplemente Nicki Nicole. La cantante cumplió 25 años y, tras varias semanas de rumores, decidieron que era la ocasión perfecta para blanquear públicamente su amor. Antes de salir con la estrella de 18 años del FC Barcelona, la intérprete argentina tuvo otros vínculos con personalidades de la música. En los inicios de su carrera fue novia de Khea, luego tuvo una importante historia con Trueno, con quien casi llega al altar, y posteriormente con Peso Pluma, de quien se separó por una infidelidad de él, de la que se enteró a través de las redes sociales.

Con una romántica foto, Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole (Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

Khea: el primer amor

Khea y Nicki Nicole fueron pareja en 2019 cuando arrancaban con sus carreras

La primera relación, al menos pública, de la intérprete de “Ojos verdes” fue con el rapero Ivo Alfredo Thomas Serue, conocido popularmente como Khea. Tuvieron un breve romance en 2019, cuando sus respectivas carreras comenzaban despegar. Si bien se desconocen detalles del vínculo, puesto que decidieron exponerse al mínimo, según trascendió, se habrían separado por cuestiones de agenda, pero en buenos términos.

En mayo de este año, los cantantes volvieron a despertar fuertes rumores de reconciliación al mostrarse juntos en las redes sociales, una acción que al día de hoy suele decir más que mil palabras. Si bien más de uno especuló en una posible reconciliación, los posteos también pudieron haber demostrado el amistoso vínculo que tienen desde hace tiempo. En noviembre de 2024, ambos se reunieron para lanzar el tema “We Love That S***”, cuyo videoclip acumula 10 millones de reproducciones en YouTube, y un mes después lo interpretaron en el festival Buenos Aires Trap.

Trueno: canciones de amor, compromiso y un inesperado final

Nicki Nicole y Trueno estuvieron juntos entre 2020 y 2023 y llegaron a comprometerse

Esta no solo fue la relación más popular de Nicki Nicole, sino también la más larga. Comenzó a salir con Mateo Palacios Corazzina, alias Trueno, en 2020, y los fanáticos, además de no perderse ningún detalle de la relación, los vieron crecer juntos, pero en sus respectivas carreras artísticas. “Mamichula”, su colaboración junto a Bizarrap se convirtió en un hit con más de 640 millones de reproducciones en YouTube e hizo que todos hablaran de ellos como músicos y también como pareja. Se mostraron juntos, enamorados y nunca escatimaron en gestos románticos: en febrero de 2022 él la sorprendió en el escenario del Festival de Villa María con un enorme ramo de flores y luego interpretaron el tema que los llevó a la fama.

"Mamichula", el tema de Nicki Nicole y Trueno

Entre colaboraciones musicales y románticos videoclips, hubo una propuesta de casamiento. En junio de 2021, durante una entrevista con el streamer español Ibai Llanos, Nicki Nicole contó que estaba comprometida con Trueno, con anillo y todo. Detalló que la propuesta fue en el barrio porteño de La Boca. Él la llevó a la terraza de su casa “para que se vieran los dos puentes” y le pidió que se parara, pero ella, sin saber lo que estaba por suceder, se negó. “Me lo pidió estando sentados. Cag... el momento bonito”, reconoció la cantante. Si bien la idea de ambos era casarse, era más bien un plan a largo plazo: “Ya con saber que nos queremos uno al otro, nos acompañamos... Nos une más lo que somos como personas que un anillo”.

Sin embargo, nunca llegaron a dar el sí porque a principios de 2023 la relación llegó a su fin y si bien evitaron ahondar en detalles, hablaron de la ruptura a través de su música. Ese año la artista lanzó su disco Alma y le dedicó a su ex el tema “No voy a llorar”. “No voy a llorar cuando te vayas / No voy a sufrir si tú me dejas / Ya me convencí de que tu amor / No podrá ser para mí”, reza parte del tema. A pesar de la ruptura, en agosto de ese año la cantante se presentó en el Movistar Arena y antes de interpretar “Mamichula” tuvo unas sentidas palabras para Trueno. “Gracias a la persona con la que tengo esta canción por tantas enseñanzas”, dijo.

Peso Pluma: el fugaz romance que terminó por una escandalosa infidelidad

Peso Pluma y Nicki Nicole fueron pareja entre 2023 y 2024 y protagonizaron una escandalosa ruptura ROBYN BECK - AFP

Tras separarse de Trueno, la cantante empezó un romance con el músico Hassan Emilio Kabande Laija alias Peso Pluma. Se conocieron en febrero de 2023, cuando colaboraron en el tema “Por las noches” y, tras varios rumores, en noviembre de ese año, cuando ella se presentó en el Pepsi Center de Ciudad de México, él apareció en el escenario. Pero no solo interpretaron la canción, sino que se dieron un beso y se declararon su amor en público. Un mes después tuvieron su primera alfombra roja en los premios Latin Grammy que se entregaron en Sevilla, España.

"Por las noches", de Nicki Nicole y Peso Pluma

Pero, el 14 de febrero de 2024, tan solo 10 días después de que asistieran juntos a los Premios Grammy en Los Ángeles, el noviazgo se derrumbó. ¿El motivo? Empezó a circular en las redes sociales un video del músico mexicano en un hotel de Las Vegas, que fue grabado el día 10 de ese mes tras la final del Super Bowl, de la mano con otra mujer. Tras la viralización de las imágenes, la rosarina borró de su feed de Instagram las fotos que tenía con Peso Pluma y expresó: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Nicki Nicole tuvo historias de amor con los músicos Khea, Trueno y Peso Pluma

Nicolás Fonseca, Franco Colapinto y Enzo Fernández: rumores sin confirmación

Luego del escandaloso final con Peso Pluma, en junio de 2024 surgieron rumores de romance entre la cantante y el jugador de River Plate, Nicolás Fonseca. Según la información que dieron en aquel momento en Socios del espectáculo, se habrían conocido en los Premios Gardel y él hasta la habría ido a ver a sus recitales. Aunque nunca confirmaron el noviazgo, un mes después afirmaron en el mismo programa que el futbolista habría dejado a la cantante para salir con Carola Gil, una íntima amiga de Martina ‘Tini’ Stoessel.

En junio de 2024, se vinculó a Nicki Nicole con el futbolista Nicolás Fonseca

Tras ser vinculada con el ambiente del fútbol, la cantante pasó al mundo de la Fórmula 1 y el llamativo ida y vuelta en X con Franco Colapinto no pasó inadvertido. Todo comenzó el 5 de septiembre cuando el piloto argentino posteó el símbolo de la visualización única de los chats de WhatsApp y la artista le respondió: “No me deja abrirla”. ¿La respuesta de él? “Te lo mando por privado”. Al mes siguiente, la cantante fue con Bizarrap y Duki al Gran Premio de México para alentar al pilarense en la carrera y hasta grabaron un pódcast juntos. Si bien la buena onda quedó en evidencia, nunca se confirmó con certezas si entre ellos había algo más que una buena amistad.

En 2024 se vinculó a Nicki Nicole y Franco Colapinto (Foto: Instagram @nicki.nicole / @francolapinto)

Por otro lado, en diciembre, surgieron fuertes rumores de romance entre Nicki Nicole y Enzo Fernández, quien en ese entonces estaba separado de su pareja Valentina Cervantes. Según reveló Yanina Latorre en LAM (América TV), se habrían conocido a finales de octubre cuando la selección argentina disputó la fecha de Eliminatorias. “Algo pasó, le gustó, le movió el piso y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, pero no le dijo en ese momento a Valentina que la había conocido. Le dijo que quería estar solo, que quería probar”, contó la panelista. Cuando surgió el rumor de que los vieron juntos en un boliche, la cantante aclaró en TikTok que si bien lo saludó, fue a la fiesta en cuestión con amigos y con la persona con la que estaba saliendo, que no era conocida.

Nicki Nicole fue vinculada sentimentalmente con Enzo Fernández en la época en la que él estuvo separado de Valentina Cervantes (Foto: Instagram @nicki.nicole / @enzojfernandez)

Lamine Yamal: flechazo, festejos y paseos románticos por Mónaco

El video de Lamine Jamal y Nicki Nicole juntos en Mónaco (Video: Instagram @javihoyosmartinez)

En julio de este año, en tanto, se empezó a vincular a la rosarina con el futbolista español Lamine Yamal. Se habrían conocido en la fiesta de cumpleaños que él organizó por sus 18 años. Los rumores crecieron cuando ella fue a ver el partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia en el Estadio Johan Cruyff y fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta. Luego fueron vistos juntos en un hotel de Mónaco y el espacio de las dudas cada vez se reducía más. Finalmente, la confirmación de la relación llegó el lunes 25 de agosto. La pareja celebró en un bar el cumpleaños número 25 de la cantante y con una romántica foto de ambos abrazados gritaron su amor a los cuatro vientos.