Escándalo en Italia por el nombramiento de Beatrice Venezi como nueva directora musical de un histórico teatro de ópera

Con la confirmación de una huelga anunciada por el sindicato de la orquesta del emblemático Teatro La Fenice, de Venecia, considerado una de las salas de ópera más célebres del mundo, para su próximo estreno -en el cierre de la temporada, el viernes 17 de octubre con la ópera Wozzeck, de Alban Berg- la polémica por el nombramiento de Beatrice Venezi como directora musical de la histórica casa operística escaló a otro nivel.

El conflicto con los cuerpos estables comenzó el 22 septiembre pasado, cuando el director general, Nicola Colabianchi, dio a conocer la nominación de Venezi para el puesto titular por cuatro años, a partir de 2026.

La orquesta rechaza unánimemente su conducción por motivos de orden técnico-profesional, que expuso en una carta abierta publicada en la prensa italiana con repercusión en medios extranjeros. Los músicos justifican la impugnación en el hecho de que Venezi no ha dirigido óperas ni conciertos en dicho teatro (salvo un evento promocional, que no corresponde a la programación) y por lo tanto no ha establecido la colaboración artística en que se basan las designaciones de esa jerarquía. Que su trayectoria carece de la experiencia e importancia que el cargo reviste (se mencionan apariciones en orquestas de segundo o tercer rango y el puesto como invitada principal de nuestro Teatro Colón como lo más destacado de su carrera), argumentando que “el nombre de Venezi no figura en las carteleras más importantes de la escena mundial”.

Además, advierten que el procedimiento empleado por el director general fue —contrario a los usos habituales—apresurado, repentino e inconsulto, resuelto sin la debida transparencia e ignorando los criterios de los referentes artísticos de la casa.

Público y abonados

Proclamada en “estado de agitación”, la asamblea general de los trabajadores de La Fenice —“en total solidaridad con la posición clara, firme y valiente de los profesores de la orquesta”— se dirigió al público, previo a un concierto en la sala. La representación sindical leyó una solicitada a las autoridades, pidiendo “la revocación inmediata del nombramiento de Venezi, avenido sin el respeto a los principios de confrontación y transparencia”. El pedido recibió el apoyo de la audiencia junto con una suelta de volantes con la consigna: “La música es arte, no es entretenimiento. No tiene colores, género ni edad.”

Hay malestar en Italia por la designación de Beatrice Venezi como directora musical de La Fenice; un procedimiento "apresurado, repentino e inconsulto", aseguran ©MarcoBorrelli

A su vez, dado que la fecha coincide con la renovación de abonos, un grupo 140 abonados de larga data se plegó a la queja con la insólita modalidad de suspender la renovación de sus asientos para el próximo año y remitiendo otra carta a Colabianchi, expresando “preocupación y asombro porque el cargo de director musical, desempeñado en el pasado por figuras de indiscutible valor y capacidad, requiere de competencia y experiencia.”

Voces políticas

Colabianchi había manifestado que la contratación se debía a que “Venezi es muy buena directora, es mujer y goza de prestigio internacional.” Sin embargo, critica que los músicos hayan tomado una posición extrema basada —según dice— en que Venezi justamente es mujer, tiene simpatía por la derecha y vínculo personal con Giorgia Meloni. La otra cara de la moneda le contesta al directivo que “la infundada y ofensiva acusación de sexismo” solo pretende descalificar a los miembros de la orquesta por cuanto la fundamentación del rechazo no hace referencia al género, la edad ni la afiliación política (aunque es vox populi que por los vínculos políticos se insiste en ubicar a Venezi en puestos relevantes), sino a lo que importa al nivel de un teatro de primera línea: “Los escasos antecedentes y preparación de la música”.

El ministro de cultura Alessandro Giuli defendió el contrato, asegurando que frente a la lista de celebridades que dieron brillo con su batuta a la histórica sala —Abbado, Muti, Karajan, Kleiber, Ozawa, Chailly y muchos otros legendarios— “los venecianos no extrañarán a ninguno de los predecesores en el cargo”.

Beatrice Venezi, de 35 años, la directora resistida por la orquesta de La Fenice

Por su parte, y ante la escalada de una controversia pocas veces vista, el alcalde propone iniciar un proceso de conversaciones, al que los cuerpos estables solo estarían dispuestos si antes se produce la revocación del nombramiento. Y por último, el debate que debía dirimirse a puertas cerradas, sobre cuestiones de mérito musical, llegó al parlamento italiano con un pedido de informe del diputado Gaetano Amato. “Hoy nos enteramos por los diarios que el ministro Giuli pretende nominar a un director paralelo —ironizó el legislador— como una suerte de ‘maestro integrador’ para Venezi, que carece de los títulos suficientes para La Fenice”.

En la Argentina

A instancias de la Embajada de Italia y con una importante carta de presentación de mano de la política como es su amistad con Meloni y el cargo de asesora del ministro de Cultura (un precedente que le ocasionó objeciones en el ámbito sinfónico de su país y hasta la parodia de una comediante en un programa televisivo de varieté), el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires designó a Venezi principal directora invitada de la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Una imagen de Un ballo in maschera, la puesta que en noviembre de 2024 se realizó en el Teatro Colón y que fue dirigida a nivel musical por Beatrice Venezi en calidad de invitada PRENSA TEATRO COLÓN / ARNALDO COLOMBAROLI

Por ahora, la directora no se ha pronunciado respecto de la embestida en su contra. Pero para remate, Il Corriere della Sera tituló ayer “La estocada de Uto Ughi”, con referencia a la definición del célebre violinista, maestro de fama mundial: “En la música clásica no hay hombre, mujer, joven o viejo. Hay talento y trayectoria. Y si a los músicos de la orquesta le asignan un director que actualmente no tiene la estatura artística, es normal que se hagan oír.”

Como síntesis y hasta el momento, no parece estar cumpliéndose el objetivo de la dirección general de La Fenice, esto es, renovar positivamente el rumbo musical de su glorioso legado.