Martín Savi, el joven tenor argentino que cantó para el Papa Francisco, hizo un dúo con Maradona y ahora triunfa en la televisión española

Tiene 21 años y una carrera que ya lo ha llevado a algunos de los grandes escenarios internacionales; este viernes y sábado se presentará en el Teatro Avenida porteño

Para LA NACION Pablo Mascareño Escuchar Nota

Su mirada llama la atención, tanto como su voz cada vez que sube a escena. Martín Savi es tenor y, a los 21 años, ya ha recorrido un camino artístico inusual, participando en galas y espectáculos que le permitieron mostrar su arte ante personalidades como el Papa Francisco, Diego Armando Maradona y Julio Iglesias.

“Vos, ¿cómo estás?”, consulta en el inicio de la entrevista con LA NACION, mutando los roles. Atento, saluda a su madre e inicia la conversación por videollamada desde el hotel de Barcelona donde se hospeda desde hace varias semanas.

“Estoy participando en Tu cara me suena, el programa más visto de la televisión de España, lo cual me genera mucho agradecimiento y felicidad”, explica de movida.

Su paso por el formato marca un punto de inflexión, siendo el primer argentino en participar de este certamen que se emite por Cadena 3. Antes, ya había deslumbrado a los jurados y el público de Got Talent España.

Sabe que lo esperan días ajetreados. En pocas horas abordará un vuelo que lo trasladará a Buenos Aires, su ciudad natal, donde ofrecerá -este viernes y sábado- sus conciertos en el histórico y bellísimo Teatro Avenida.

En el espectáculo, que lleva por nombre Martín Savi In Concert, una voz universal, lo acompañará una orquesta conformada por 21 maestros que desandarán un repertorio variado que permitirá que luzca sus dotes interpretativas. El cantante contempla una lista de canciones y arias de ópera que interpreta en ocho idiomas.

“Nací y viví en mi hermoso Palermo, así que me da mucha alegría volver a mi país y a mi lugar de siempre”. Reencontrarse con su lugar y con sus afectos tiene tanta importancia como las galas líricas que ofrecerá sobre el escenario de la Avenida de Mayo.

“Tengo un gran arraigo al país”, reconoce el joven que jugaba en las veredas de la calle Sinclair, pero con un derrotero tan nutrido como el de una persona de mayor edad.

Histriónico, cada una de sus presentaciones va acompañada por una cuidada producción Gentileza Pablo Tomaselli Prensa

Es tenor, aunque reconoce que “la vocalidad va cambiando hasta los 40 años”. Y explica que puede llegar a registrarse como un “tenor dramático”, pero no cree que llegue a barítono, “porque es un poco más bajo”.

-¿Cuándo nació tu vocación por la música?

-De muy pequeño, a los 6 años. En un viaje con mi madre, ella había comprado un CD de Valeria Lynch y, cuando ya estábamos volviendo, yo lo iba cantando de memoria de principio a fin. Así fue como mis padres se dieron cuenta de que tenía un talento natural.

A partir de allí, comenzó un derrotero de formación con maestros del Teatro Colón y en la Academia de Valeria Lynch, entre otros espacios. Desde ya, fue parte del coro de niños de nuestro máximo coliseo lírico.

-Está claro que desde chico demostraste tus condiciones y tus padres estuvieron atentos a eso, pero también hubo una vocación que acompañó a tus dotes.

-Siempre me gustó cantar. Disfruto hacerlo en la ducha o en los escenarios más grandes que uno se pueda imaginar.

Si de hitos artísticos se trata, el joven tenor algo sabe. Su voz se escuchó en el Partido Mundial por la Paz, que se jugó en 2016 en el Estadio Olímpico de Roma y donde fue ovacionado por sesenta mil personas, entre las que se encontraban Diego Armando Maradona y Ronaldinho.

“Fue una iniciativa del Papa Francisco, que también me permitió cantar en una misa el ‘Ave María’ ante él y delante de los grandes jugadores del mundo”. Aquello se dio nada menos que en la Capilla Sixtina, ubicada dentro de los Museos Vaticanos.

-¿Tuviste trato con el Papa Francisco o con Diego Maradona?

-Con el Papa Francisco no conversé, pero me escuchó cantar. En cambio, me acerqué a Diego y canté con él “Solo le pido a Dios”.

-¿Cómo surgió la iniciativa?

-En el entretiempo del partido pasé por el vestuario y ahí fue donde me crucé con él. Nos saludamos y le pregunté si podía cantar con él.

De timidez sabe poco y ese desenfado, además de su talento, le abrió muchas puertas. Cuando le propuso a Maradona hacer un dúo, el astro del fútbol no dudó en responderle: “Acercate y lo hacemos realidad”. La elección del tema fue responsabilidad de los productores de la RAI.

-¿Qué otro momento de tu carrera remarcás?

-Canté con Il Divo a los diez años en el Luna Park y pude ser telonero de José Carreras.

La productora del cantante lírico buscaba artistas para precederlo en su concierto y, como suele hacer cada vez que se propone algo, Martín Savi envió su material para ser evaluado. “Fue su despedida mundial, así que se trató de un momento muy emotivo”.

-¿Cómo fue tu vínculo con Carreras?

-Es un hombre muy serio, muy enfocado en lo que tenía que hacer, pero pude saludarlo e intercambiar unas palabras. Obviamente, le gustaba mucho lo que yo hacía.

En 2019 fue ganador del Festival de San Remo Junior, lo cual logró repercusión internacional y, a sus doce años, fue invitado por Julio Iglesias a subir al escenario para interpretar “Caruso”. Aquel encuentro que no puede olvidar se dio ante las 8.000 personas que colmaban el Luna Park porteño. Fue una actuación improvisada, pero que logró seducir a todos.

“En ese momento, ‘Caruso’ era una de mis canciones favoritas. Me ubiqué en primera fila para cantar delante suyo y que me pudiese ver, así fue como, al percibir mi presencia, me hizo subir al escenario y pude tener la ovación de la gente”. Aquella performance fue a cappella. Aún hoy se estremece al contar aquella historia.

Masividades

-¿Cómo llegaste a Tu cara me suena, un formato que goza de muy buena audiencia en cada mercado internacional donde se ofrece?

-Fue a través de las redes sociales, mi familia subió un video, me vieron los productores del ciclo y eso dio lugar a que comenzara con un largo proceso de audiciones hasta quedar seleccionado. Soy el primer argentino que logró entrar ahí.

-¿Qué tuviste que hacer en el casting?

-Imité a varios cantantes, fui cambiando voces y también mostrándome escénicamente.

-¿A quiénes imitaste?

-A Elton John y Camilo Sesto, entre unos cuantos.

-¿Cómo fue la experiencia de Got Talent España?

-Fue un disfrute total, una experiencia maravillosa, puro goce. Me abrió muchas puertas.

-¿Te imaginás radicándote en el exterior?

-No. Mi vida es en Buenos Aires, siempre viviré en mi ciudad. Me encanta desde el asado hasta compartir momentos con mi familia y mis amigos. Además, mis padres son grandes, así que me interesa estar a su lado.

Su padre tiene 72 años y su madre cumplió 63. “Quiero disfrutarlos mucho; quizás, más adelante, pueda vivir en otro lugar, pero por ahora amo mi país con todo mi corazón y no quiero moverme de él”. Tiene un hermano y dos hermanas, con quienes mantiene un gran vínculo.

En 2016 murió Marcos, su abuelo materno, una pérdida que padece hasta hoy. “Con su partida, una parte de mi corazón se durmió, pero siento que de lo malo también podemos aprender y cambiar. Trato de ver, de lo negativo, aspectos positivos”.

Luego de sus conciertos de este fin de semana en el Teatro Avenida de Buenos Aires, regresará a Barcelona para continuar grabando el programa Tu cara me suena Gentileza Pablo Tomaselli Prensa

Reconoce que su falta de inhibiciones fue un gran puntapié para mostrarse: “Cuando era chico, no tenía vergüenza, iba hacia adelante, por eso cantaba en lugares donde no debía o donde no estaba autorizado para hacerlo, algo que me generó oportunidades únicas. El artista tiene que tocar todas las puertas posibles para salir adelante”.

-¿Qué tema no puede faltar en tus presentaciones en vivo?

-Voy a decirte dos.

-Te escucho...

-Uno es “Il mondo”.

Con toda naturalidad comienza a cantar y su voz estremece, aun cuando esté mediada por los vaivenes de sonido de una videoconferencia. “Ese tema me identifica, me emociono al cantarlo”.

-¿Cuál es el segundo tema?

-“O sole mio”, una canzonetta italiana con una de las letras más lindas que se pueden interpretar.

-¿Sos consciente de lo inusual de tu prodigiosa vida?

-Reconozco que lo que me pasa es atípico, pero lo entiendo como una bendición de Dios. Soy muy agradecido por lo que me sucedió y me sigue sucediendo.

-¿Con qué soñás?

-No es fácil soñar, luego de todo lo que me ha sucedido, pero soy una persona soñadora.

-Entonces...

-Deseo vivir y disfrutar el día a día, y agradecerlo. Te diría que mi anhelo es hacer las cosas bien, pero, si tengo que soñar en algo grande, mi sueño es cantar en el Madison Square Garden, donde el único argentino que cantó fue Sandro.

Martín Savi in Concert, una voz universal. Viernes 20 y sábado 21 de marzo a las 20.30, en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222