“España Sonora”: cómo será el Festival Konex de Música Clásica 2026

La Fundación Konex presenta el 11° Festival Konex de Música Clásica “España Sonora” organizado junto a la Embajada de España en la Argentina, en conmemoración del 150° aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, símbolo de los vínculos culturales entre España y la Argentina.

El ciclo reúne a destacados intérpretes en cinco galas y dos conciertos que se desarrollarán a partir del lunes 8 de junio y a lo largo del año en el Teatro Colón, la Embajada de España, la Colección Amalita-Museo Fortabat, la Biblioteca Nacional, el Club Español y la Facultad de Derecho de la UBA, proponiendo una mirada musical de España en grandes compositores como de Falla, Isaac Albéniz y Enrique Granados, y de la mirada que España despertó en otras latitudes.

Se harán presentes la zarzuela con títulos representativos como La verbena de la Paloma y Doña Francisquita; la guitarra y los ritmos populares de jotas, pasodobles y tango andaluz en arreglos para vientos. La España musical desde diversas perspectivas, la música de cámara, el canto y el arte sinfónico.

Toda la programación

Lunes 8 de junio

A las 19: Gala de piano “Evocaciones de Iberia” en la Colección Amalita del Museo Fortabat. Antonio Formaro interpreta un repertorio inspirado en la tradición musical española.

Martes 4 de agosto

A las 19: Gala Lírica “España en la ópera italiana” en el Salón Dorado del Teatro Colón con la actuación de los cantantes Mónica Ferracani, Alejandra Malvino, Laura Penchi, Gastón Oliveira Weckesser, Carlos Ullán y Omar Carrión acompañados por la pianista Eduviges Picone

Sábado 26 de septiembre

A las 17: Concierto Sinfónico “París y la España imaginada” en la sala principal del Teatro Colón. La Orquesta Académica y músicos del Instituto Superior de Arte interpretan un programa con la participación de Antonio Formaro en piano y Freddy Varela Montero en violín

Martes 13 de octubre

A las 19: Gala de guitarra “Cuerdas de España” en la Embajada de España en Buenos Aires con un concierto de Eduardo Isaac

Lunes 26 de octubre

A las 19: Gala de bronces “Resonancias de Iberia” en el Auditorio de la Biblioteca Nacional con Fernando Ciancio y Jonathan Bisulca en trompeta, Fernando Chiappero en corno, Matías Bisulca en trombón y Andrés Sánchez en tuba

Lunes 16 de noviembre

A las 19: Gala de Zarzuela “Brillos de España” en el Salón Imperial del Club Español con los cantantes Rocío Arbizu, Leonardo López Linares y Fermín Prieto y coordinación de Cecilia Maragno

Sábado 28 de noviembre

A las 18: Concierto Sinfónico “España soñada desde Rusia”, con entrada libre y gratuita, cierra el Festival en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires brinda un programa dedicado a las resonancias de la música española.

Infantiles

Continuando con sus tradicionales ciclos Konex infantiles “Vamos al Ballet” y “Vamos a la ópera”, este domingo 31 (y a lo largo de 12 funciones) se suma el estreno del ballet La Bella durmiente y, el sábado 13 de junio (con 10 funciones), la “ópera-circo” La flauta mágica, ambas propuestas en el Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131).

Para información sobre funciones y localidades: hola@festivalkonex.org