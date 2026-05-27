Tras agotar 14 shows, Ricardo Arjona suma tres funciones en Buenos Aires: precios, fechas y cómo comprar entradas

Ricardo Arjona amplía su regreso a Buenos Aires y suma tres nuevas funciones en el Movistar Arena. Después de agotar 14 presentaciones previstas para mayo, el artista anunció nuevos conciertos para el 1, 2 y 5 de julio de 2026, con lo que su paso por el estadio de Villa Crespo llegará a 17 noches.

Las entradas se venden a través del sitio oficial del Movistar Arena. La escala de precios va desde $95.000 + SC para Platea Alta 2 hasta $300.000 + SC para Campo B-C. La sigla SC corresponde al cargo de servicio.

Cuándo y dónde toca Ricardo Arjona en Buenos Aires

¿Cuándo? 1, 2 y 5 de julio de 2026.

1, 2 y 5 de julio de 2026. ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo. Venta: desde el martes 26 de mayo a las 9.30.

desde el martes 26 de mayo a las 9.30. Link oficial de compra: Movistar Arena.

Precios de entradas para Ricardo Arjona en Movistar Arena

Los precios no tienen incluido el cargo por servicio, aunque este suele ser un porcentaje del valor de la entrada Instagram (@fenixentertainment)

Campo B-C: $300.000 + SC.

$300.000 + SC. Campo A-D-F-G-H-J: $250.000 + SC.

$250.000 + SC. Campo K-L-M-N: $200.000 + SC.

$200.000 + SC. Platea Baja 1 —102, 103, 104, 116, 117 y 118—: $210.000 + SC.

—102, 103, 104, 116, 117 y 118—: $210.000 + SC. Platea Baja 2 —109 a 111—: $180.000 + SC.

—109 a 111—: $180.000 + SC. Platea Baja 3 —105, 106, 107, 108, 112, 113, 114 y 115—: $150.000 + SC.

—105, 106, 107, 108, 112, 113, 114 y 115—: $150.000 + SC. Platea Alta 1 —301 a 305 y 313 a 317—: $125.000 + SC.

—301 a 305 y 313 a 317—: $125.000 + SC. Platea Alta 2 —306 a 312—: $95.000 + SC.

También se informa una promoción de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express, sujeta a las condiciones del banco.

Cómo comprar entradas para Ricardo Arjona

Ricardo Arjona dará 14 shows en la Argentina Gentileza

Ingresar al sitio oficial del Movistar Arena.

Buscar el evento de Ricardo Arjona .

. Seleccionar la fecha: 1, 2 o 5 de julio de 2026.

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Qué canciones puede incluir el show

Una puesta impactante de Ricardo Arjona en el Movistar Arena Gentileza

El repertorio combina canciones de distintas etapas de la carrera de Arjona. Entre los temas mencionados para esta gira aparecen “Marta”, “Mujer de lujo”, “Señora de las Cuatro Décadas”, “Te Conozco”, “Acompáñame a estar solo”, “Fuiste Tú”, “Minutos” y “Mujeres”.

El show también incorpora material reciente, como “Despacio que hay prisa”, en el marco de la gira Lo que el Seco no dijo, una producción pensada con una puesta escénica de gran escala.

La gira Lo que el Seco no dijo

Arjona inició este tour el 30 de enero de 2026 con un concierto agotado en el Allstate Arena de Chicago. El recorrido incluye más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico y llega después de una residencia de 23 shows en Guatemala a fines de 2025.

La propuesta recorre cuatro décadas de carrera y suma canciones de su álbum más reciente, Seco. Además, el artista trabaja en un nuevo proyecto discográfico titulado Lo que el Seco no dijo.

La historia de Arjona con el público argentino

El vínculo de Ricardo Arjona con la Argentina tiene varios antecedentes de convocatoria masiva. En 2022 realizó ocho funciones agotadas en el Movistar Arena y en diciembre de 2023 cerró su tour Blanco y Negro con dos estadios Vélez Sarsfield agotados.

En 2006, durante la gira Adentro, hizo 34 shows en el Luna Park y convocó a más de 230.000 personas. A ese historial se suman ocho presentaciones en GEBA, seis en la Bombonera, cinco en Vélez, cinco en el DirecTV Arena y cinco en el Orfeo Superdomo de Córdoba, todas con entradas agotadas.