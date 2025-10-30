LA NACION

Festival Bandera: de Divididos y Babasónicos a Conociendo Rusia y Yami Safdie, todos los artistas del encuentro rosarino

Este sábado se realiza una nueva edición del festival, que también contará con Juanes, El Kuelgue y El Plan de la Mariposa, entre otros

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Adrián Därgelos de Babasónicos, uno de los platos fuertes del Festival Bandera
Adrián Därgelos de Babasónicos, uno de los platos fuertes del Festival BanderaLucas Ignacio Mangi

La temporada de festivales ya está en marcha. Siempre cambiante y zigzagueante, el mapa de este tipo de encuentros que son mucho más que una oportunidad para ver y disfrutar de muchas bandas y solistas, contiene algunas “paradas fijas” que si no son un clásico están pronto a serlo. Una de ellas es el Festival Bandera, que este sábado 1 de noviembre, en el Hipódromo de Rosario encarará su sexta realización.

Este año, la grilla está encabezada por Divididos, Babasónicos, El Kuelgue y Juanes, junto a referentes de distintas generaciones como El Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Yami Safdie, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández y muchos más.

GRilla del Festival Bandera
GRilla del Festival Bandera

Las puertas se abrirán a las 14.30 y ya desde las 15 habrá música en vivo, además de otras atracciones, puestos de comida y bebida y espacios de relax. El festival contará con tres escenarios, Norte, Sur y Bandera, que empezarán a rodar minutos después de la apertura de puertas. El primero será el Bandera, que desde las 14.40 recibirá a Cabezas de Remolino. Le seguirán en ese espacio Solca (15.15), Sofía Mora (15.55), Un Muerto Más (16.45), Piti Fernández (17.35), el cantante de Las Pastillas del Abuelo, en plan solista; Gauchito Club (18.35), Cruzando el Charco (19.35), Conociendo Rusia (20.55), 1915 (22.15), Juana Rozas (23.10) y Jaze (a la medianoche).

Ricardo Mollo, de Divididos
Ricardo Mollo, de DivididosCAMILA GODOY/ AFV

En el escenario Norte se presentarán Ryan (15), Marttein (15.50), Killer Burritos (17.05), El Plan de la Mariposa (18.30), Divididos (20.30) y El Kuelgue (23.20). Por último, en el Sur estarán Crema (15.25), Yami Safdie (16.25), Koino Yokan (17.45), Juanes (19.30), Babasónicos (22) y Deep Dish (00.20).

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Música
  1. Juanes tocó sus clásicos en el Movistar Arena y contó con un invitado inesperado
    1

    Juanes tocó sus clásicos en el Movistar Arena y contó con un invitado inesperado

  2. Carca cuenta cómo cambió su vida tras el trasplante de corazón y habla del disco que compuso durante su internación
    2

    Carca: de un riesgoso trasplante de corazón al disco que hizo durante su larga internación

  3. Salomé: un drama conmovedor, en una puesta para ser tan disfrutada como admirada
    3

    Salomé: un drama impactante y conmovedor, en una puesta para ser disfrutada y admirada

  4. John Pizzarelli: el recuerdo de su padre, Bucky; la cultura italiana y el club porteño de jazz en el que se presentará
    4

    John Pizzarelli, el gran guitarrista de swing regresa este fin de semana a Buenos Aires

Cargando banners ...