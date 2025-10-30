Festival Bandera: de Divididos y Babasónicos a Conociendo Rusia y Yami Safdie, todos los artistas del encuentro rosarino

La temporada de festivales ya está en marcha. Siempre cambiante y zigzagueante, el mapa de este tipo de encuentros que son mucho más que una oportunidad para ver y disfrutar de muchas bandas y solistas, contiene algunas “paradas fijas” que si no son un clásico están pronto a serlo. Una de ellas es el Festival Bandera, que este sábado 1 de noviembre, en el Hipódromo de Rosario encarará su sexta realización.

Este año, la grilla está encabezada por Divididos, Babasónicos, El Kuelgue y Juanes, junto a referentes de distintas generaciones como El Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Yami Safdie, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández y muchos más.

GRilla del Festival Bandera

Las puertas se abrirán a las 14.30 y ya desde las 15 habrá música en vivo, además de otras atracciones, puestos de comida y bebida y espacios de relax. El festival contará con tres escenarios, Norte, Sur y Bandera, que empezarán a rodar minutos después de la apertura de puertas. El primero será el Bandera, que desde las 14.40 recibirá a Cabezas de Remolino. Le seguirán en ese espacio Solca (15.15), Sofía Mora (15.55), Un Muerto Más (16.45), Piti Fernández (17.35), el cantante de Las Pastillas del Abuelo, en plan solista; Gauchito Club (18.35), Cruzando el Charco (19.35), Conociendo Rusia (20.55), 1915 (22.15), Juana Rozas (23.10) y Jaze (a la medianoche).

Ricardo Mollo, de Divididos CAMILA GODOY/ AFV

En el escenario Norte se presentarán Ryan (15), Marttein (15.50), Killer Burritos (17.05), El Plan de la Mariposa (18.30), Divididos (20.30) y El Kuelgue (23.20). Por último, en el Sur estarán Crema (15.25), Yami Safdie (16.25), Koino Yokan (17.45), Juanes (19.30), Babasónicos (22) y Deep Dish (00.20).