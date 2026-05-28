Primavera Sound dio a conocer su programación día por día, con Gorillaz y The Strokes a la cabeza

Este jueves, Primavera Sound dio un nuevo paso rumbo a su próxima edición en Buenos Aires. El festival oriundo de Barcelona, que la próxima semana tendrá su nueva realización catalana, anunció hoy su grilla día por día. Asimismo, tras agotarse las primeras fases de venta, ya está disponible la Fase 3, que incluye la venta de entradas individuales por jornada.

La grilla para el sábado 28 de noviembre estará encabezada por Gorillaz y Young Lean. También se presentarán ese día CMAT, Danny L Harle, Nation of Language, Cara Delevingne, Ecco2k y Marilina Bertoldi.

Para el domingo 29, los protagonistas centrales serán The Strokes y FKA Twigs, y Lili Allen. Además, ese día se presentarán Courtney Barnett, Underscore, Juana Molina y Santiago Motorizado.

Grilla de Primavera Sound 2026

Gorillaz vendrá a Buenos Aires luego de pasar por las versiones de Barcelona y Porto de Primavera Sound. La banda virtual creada por Damon Albarn, presentará The Mountain, su muy elogiado nuevo álbum.

En cuanto a The Strokes, los neoyorquinos llegarán propulsados por el combustible de Reality Awaits, su primer álbum en seis años que verá la luza a finales de junio. Junto a ellos, la camaleónica FKA twigs, el siempre visionario Yung Lean, una Lily Allen renacida de sus cenizas para entregar el implacable West End Girl, la nueva estrella euro-country CMAT y la cantautora rock australiana Courtney Barnett.

Si algo distingue a este festival es que hay que prestarle la misma atención a los pequeños detalles que a los grandes nombres. Underscores, Smerz y Sophia Stel, por caso, merecen que ya temprano estemos listos frente a alguno de los escenarios del festival. O para ver a Danny L Harle, Los Thuthanaka y el DJ y productor Nick León. En tanto, el nombre de la híper famosa cantante, modelo y actriz Cara Delevingne, seguramente convoque a miles de curiosos a presenciar su set.

Cara Delevingne SAMEER AL-DOUMY - AFP

En cuanto a los artistas argentinos, Juana Molina y Santiago Motorizado encabezan la propuesta local. A ellos se suman Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y la renacida banda de culto de los 90: Jaime sin Tierra.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para la edición 2026 de Primavera Sound Buenos Aires se adquieren únicamente en EnigmaTickets.com. Los precios de la instancia actual, la Fase 3, son los siguientes:

Abono General: 310.000 pesos

Abono Vip: 900.000 pesos

Entrada General Día 1: 185.000 pesos

Entrada VIP Día 1: 550.000 pesos

Entrada General Día 2: 185.000 pesos

Entrada VIP Día 2: 550.000 pesos