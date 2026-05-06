Fiestas por el 25 de Mayo: los festivales tradicionalistas para disfrutar el fin de semana largo cerca de Buenos Aires

En la Argentina, el 25 de mayo es feriado para recordar el Día de la Revolución de Mayo, por la cual se formó el Primer Gobierno Patrio. Este año cae un lunes, por lo que ofrece un fin de semana largo de tres días. En ese sentido, es una gran oportunidad para celebrar esta fecha central en la historia argentina con fiestas tradicionalistas, donde se exalta el folklore, la comida típica y la vida de campo.

Expo Chascomús es del 22 al 24 de mayo, ideal para pasar un día de campo en familia Municipalidad de Chascomús

A continuación, festivales por el 25 de mayo para disfrutar el fin de semana largo cerca de Buenos Aires.

Expo Chascomús

Se perfila como el gran encuentro del campo y la ciudad en el predio de la Asociación Rural de Chascomús del 22 al 24 de mayo. Con entrada gratuita, ofrecerá actividades como torneo de Pato, pruebas de riendas y exhibición de caballos criollos. También habrá exposición ganadera, stands comerciales, ferias de artesanos y gastronomía con el concurso de asadores y servicio de cantina.

Fiesta de la Torta Argentina

Dolores realiza una celebración del 22 al 25 de mayo dedicada a esta preparación de la pastelería que se creó allí especialmente para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo. Tendrá un concurso donde premiará a la torta más rica, la mejor decorada y la más grande. Incluye degustaciones, demostraciones, clases magistrales, espectáculos artísticos, talleres de arte, feria artesanal y un patio de comidas.

Torta Argentina, el postre emblemático de Dolores con 25 capas de dulce de leche para celebrar el 25 de Mayo Prensa

Fiesta de las Provincias Argentinas

Este evento ideal para la familia se lleva a cabo del 23 al 25 de mayo en el Hipódromo de San Isidro con entrada libre y gratuita. Allí se puede disfrutar de la cultura, la música y la gastronomía de todas las provincias de Argentina en un solo lugar, y también vivir la emoción del turf y del “Gran Premio 25 de Mayo”.

Expo Mate

En el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro se hace este evento del 23 al 25 de mayo dedicado a esta bebida característica de nuestro país. La exposición contará con talleres en vivo, stands, charlas, comida, sommeliers del mate, música y muchas actividades más.

Expo Mate 2026

La Criolla - Fiesta Tradicional Argentina

Villa Gesell es el escenario de este evento del 23 al 25 de mayo, donde la cultura, las costumbres y las actividades criollas se fusionan en tres días de fiesta para celebrar la tradición argentina.

Fiesta Gastronómica Capitán Sarmiento

Ofrece la posibilidad de celebrar la Revolución de Mayo con platos criollos, feria de artesanos, desfiles y espectáculos de payadores. Es un evento gratuito del 23 al 25 de mayo, organizado por la Casa de la Cultura local, que enaltece la tradición gaucha y la comida típica en un entorno familiar.

Huayra - Fiesta de Folklore

Pilar hace el 24 de mayo una fiesta de música en vivo, gastronomía regional y danza, con una grilla destacada que incluye a Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Orellana Lucca, entre otros.

La grilla completa de artistas que participarán de Huayra, la Fiesta de Folklore de Pilar Instagram

Fiesta del Cordero

Este 24 de mayo se lleva a cabo en Magdalena un almuerzo criollo con más de 100 corderos al asador. Se podrán hacer actividades de campo, como pruebas de riendas de otoño y pruebas de mansedumbre. También habrá espectáculos musicales con la presentación de Germán Montes, Majuma y La Fogonera, entre otros.

Fiesta Patria de la Fiesta Nacional del Gaucho

General Madariaga es conocida por su cultura gauchesca, puesto que allí se mantienen las tradiciones criollas. En esta festividad que se hace el 24 de mayo se podrá apreciar pialada, pruebas de riendas, rueda de gurupa, montas especiales y baile.