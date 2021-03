Fito Páez dio a conocer el adelanto de su video con Lali Espósito

Fito Páez lanzó este jueves un teaser del video de su canción “Gente en la calle”, de su aclamado álbum La conquista del espacio, en la que hace un feat. con la estrella pop argentina, Lali Espósito. En las primeras imágenes se los puede ver a ambos a los abrazos y cómplices, a tono con el tema que grabaron juntos, cuyo video se podrá ver completo este jueves.

Recordemos que Fito también compuso con Lali una de las canciones de Libra -cuarto álbum de la joven artista-, la intimista “Una esquina en Madrid”. En diálogo con LA NACION, la actriz y cantante se mostró muy emocionada por lo que implicaba la presencia de Páez en su disco editado, al igual que el de su colega, por Sony en 2020.

“Fue una maravilla, qué te voy a decir”, expresaba Espósito en noviembre del año pasado, cuando Libra salió sorpresivamente. “Yo estaba acá en el departamento de Madrid [donde filmó la serie Sky Rojo], un poco nostálgica, empezando el año en el que iba a cumplir 29, rozando los 30. Es un momento maravilloso de la vida, pero fuerte para alguien que trabaja desde los 10 años. ¡Puta! Mirá toda el agua que pasó bajo el puente. De una manera muy natural me puse a escribir la canción en un balconcito que tengo, literalmente en una esquina de Madrid y al día siguiente, con la relación que había generado con Fito cuando me invitó a cantar en su concierto y a grabar en su disco, le escribí. Ya veníamos teniendo conversaciones sobre mi proceso creativo, le había mandado las canciones, él las había escuchado y comentado. Tener a alguien tan maravilloso como Fito cerca te nutre por todos lados, es un regalo. Le mandé esta letra muy tímidamente y al día siguiente él me respondió con un video sentado al piano y buscando la melodía. Me puse a llorar instantáneamente. ‘Yo te lo hago, me encanta lo que escribiste’, me decía bien a su estilo, y enseguida empezamos a trabajar con Diego Olivero, su productor”, contaba Lali sobre su unión musical con el rosarino.

“Gente en la calle” es una de las nueve canciones del aclamado álbum de Páez La conquista del espacio, uno de los grandes galardonados en la 21ra. entrega de los premios Latin Grammy. El músico triunfó en las categorías de Mejor canción pop/rock por “La canción de las bestias” y en la de Mejor álbum en el mismo rubro, y ahora aspira al Grammy internacional en la categoría de Mejor álbum de rock / alternativo latino.

“Son palmadas que te dicen: ‘bien, flaco, seguí para adelante’. Es eso. Íntimamente, no voy a negar que aquí en la casa todo eso cumple un rol importantísimo. Y estamos felices de haber ganado. La familia Páez está feliz de haber ganado dos de los tres premios -en que competía- por parte de la Academia, que es una institución que ya tiene una envergadura no solamente musical sino también social en el sentido de que acompaña la vida de un montón de personas que están ligadas a la música”, remarcaba el músico al ser premiado.

