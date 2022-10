Chris Martin: de chico bueno con Gwyneth Paltrow al juego de escondidas con Jennifer Lawrence y el romance bajo perfil con Dakota Johnson

escuchar

Si el mundo del rock siempre alardeó de excesos y vicios, Chris Martin parece jugar otra liga. Con un perfil “vida sana” que incluye rutina diaria de gimnasio y sonrisa diáfana en el rostro, la estrella de Coldplay le escapa al imaginario rebuscado y excéntrico de una estrella de rock.

Parece que al cantante le costó iniciarse en el ámbito romántico y que su juventud no encajó con el tópico de sexo, drogas y rock and roll. Se crío en una casa cristiana practicante y en alguna entrevista aseguró haber tenido problemas para salir con chicas durante su pubertad y adolescencia; de hecho, admitió que perdió la virginidad a los 22 años: “Había temas religiosos de por medio y también de confianza. Tuve una temporada difícil con las chicas ”. Ese mote de chico bueno lo persiguió a lo largo de la primera mitad de su vida amorosa, y terminó de afianzarse cuando a sus 25 años se casó con Gwyneth Paltrow, quien fue su esposa durante una década.

La actriz y el líder de Coldplay se enamoraron en 2002 y se casaron un año después The Grosby Group

Cuando conoció a Gwyneth ella era cinco años mayor que él y atravesaba uno de los momentos más tristes de su vida. Su padre había muerto hacía muy poco tiempo, y ella no conseguía reponerse del golpe. La composición de una de las canciones más icónicas de la banda, “Fix You”, está inspirada en el dolor de Paltrow y surgió como un manifiesto de contención. Para el sonido, y a modo de homenaje, el single cuenta con un teclado que el padre de Gwyneth le había regalado a su hija. “Mi suegro, Bruce Paltrow, compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca. Lo enchufé y había un sonido increíble que nunca había escuchado antes. Todas estas canciones surgieron de este único sonido”, dijo Chris Martin en una entrevista en USA Today.

Martin y Paltrow se casaron poco tiempo después y se asentaron en Londres, aunque se movían entre Nueva York y Los Ángeles cuando la agenda de la actriz así lo requería. Se convirtieron en padres de Apple, en 2004, y de Moses, en 2006, y mantuvieron su vida privada lejos de los flashes. Martin fue el más esquivo en ese sentido: desde su punto de vista, quienes caminaban por una alfombra roja lo hacían para vender algo, y él no tenía nada para vender.

Paltrow, en cambio, era un poco más abierta a hablar sobre su vida en común. De hecho, fue la primera en contar que su mundo estaba lejos de ser un lecho de rosas. “ Pasamos por períodos que no son del todo positivos. Siempre digo que la vida es larga y nunca se sabe qué va a pasar”, le dijo a la revista Elle, en 2011. “Si, Dios no lo quiera, no estábamos destinados a estar juntos, lo respetaré por siempre como padre de mis hijos. Sé que hice una gran elección”.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin se convirtieron en padres de Apple, en 2004, y de Moses, en 2006, y mantuvieron su vida privada lejos de los flashes Instagram @gwynethpaltrow

Tras 10 años juntos, en marzo del 2014 anunciaron su divorcio –o “desemparejamiento consciente”, como lo llamó Gwyneth–, y Chris pasó por una depresión. Poco a poco el artista recuperó su autonomía y abandonó las rutinas impulsadas por su ex sobre salud, dietética y bienestar, e incluso volvió a comer carne luego de varios años de haber seguido junto a la madre de sus hijos una dieta vegetariana.

Para esos tiempos la vida romántica de Martin entró en una nueva etapa. Él era un cantante exitoso y -talvez queriendo recuperar algo de su juventud- se lanzó a conquistar famosas. En mayo del 2014, a dos meses de su separación, le adjudicaron un romance con la modelo y presentadora Alexa Chung en Nueva York, aunque él negó que estuvieran saliendo . Solo un mes después, en junio, conoció a Jennifer Lawrence y aseguran que lo suyo fue un flechazo, aunque también una relación complicada: duró algo más de un año y que estuvo llena de idas y vueltas. Los rumores cuentan que él no terminaba de comprometerse y que tuvo algo con la cantante Kylie Minogue en el medio del romance.

Jennifer Lawrence, en primer plano, detrás Chris Martin jenniferlawrencedaily.com

La ruptura oficial y definitiva con Lawrence se dio a conocer en agosto de 2015 cuando ya se empezaba a hablar de una nueva conquista: la actriz Annabelle Wallis. Ambos se mostraban entusiasmados con el vínculo, pero después de casi dos años de relación decidieron ponerle punto final a su amor. Una vez más, la ruptura coincidió con algunos rumores que lo vincularon con Katy Perry y Dua Lipa.

Chris Martin y Annabelle Wallis, en París Cordon Press

Las aventuras terminaron cuando comenzó su relación con la actriz británica Dakota Johnson. Los rumores de romance entre ambos se iniciaron a fines de septiembre de 2017, cuando compartían juntos sus días en las playas de Malibú; si bien su historia de amor tuvo numerosos baches, actualmente se muestran consolidados.

Desde el comienzo de la relación, hace cinco años, mantuvieron un perfil muy bajo y en muy pocas ocasiones se expusieron públicamente al respecto. Sin embargo, las pocas veces que dieron señales de su romance siempre fueron lo suficientemente contundentes como para dejar en claro que la pareja iba muy en serio.

Dakota Johnson y Chris Martin, GROSBY GROUP

“Llevamos tiempo juntos, y a veces nos gusta salir, pero los dos trabajamos tanto que la mayoría de las veces lo que más nos gusta es estar tranquilos en casa, solos o con buenos amigos”, le decía Johnson a la revista Elle, en una de las contadas ocasiones en la que se refirió a su relación con el cantante. En la última visita de Coldplay a nuestro país, en 2017, la actriz de 50 Sombras de Grey estuvo presente en el Estadio Único de La Plata, acompañando a su novio en la gira.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin disfrutaron del sol con sus respectivas parejas, Brad Falchuk y Dakota Johnson, en agosto de 2019 Grosby Group - LA NACION

Actualmente, Dakota y Martin mantienen una relación consolidada y supieron construir una entrañable amistad con Paltrow y su actual marido, el productor y guionista Brad Falchuck, con quienes mantienen un vínculo muy estrecho. De hecho, en agosto del 2019 se los pudo ver veraneando a los cuatro juntos. A sí es como Paltrow y Martin lograron establecerse como una de las la exparejas más amigables de la farándula extranjera y ella no dudó en señalar que Chris es un gran exmarido en varias oportunidades.