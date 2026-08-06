Foo Fighters vuelve a la Argentina: cuándo tocará y cómo comprar las entradas

Cinco años después de su última presentación en el país, Foo Fighters confirmó su regreso a la Argentina. La banda liderada por Dave Grohl se presentará el 25 de febrero de 2027 en el estadio Monumental de River Plate, en el marco de la gira mundial Take Cover Tour, con producción de DF Entertainment.

El concierto marcará la quinta visita del grupo al país y llegará en un momento especial para la banda. Además de presentar en vivo las canciones de Your Favorite Toy, su duodécimo álbum de estudio lanzado este año, el tour representa una nueva etapa para Foo Fighters tras la reconfiguración que atravesó luego de la muerte de Taylor Hawkins en marzo de 2022.

Como parte de la fecha en Buenos Aires, los mendocinos Usted Señalemelo y la banda Pacífica serán los encargados de abrir la noche antes del show principal.

La gira y el nuevo disco

El show en Buenos Aires formará parte del Take Cover Tour, la gira mundial con la que Foo Fighters recorre América, Europa, Oceanía y Sudamérica desde comienzos de este año. El recorrido acompaña la presentación de Your Favorite Toy, el duodécimo álbum de estudio de la banda, editado en abril de 2026.

A diferencia de otras giras, el nuevo espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de la carrera del grupo. Cada show combina un set eléctrico y un tramo acústico, uniendo lo mejor de todos los mundos que confluyen en su discografía. Ahí es donde aparecen las sorpresas: viejos covers y canciones que la banda no toca hace años, algunas que no formaban parte de sus setlists desde hace más de una década.

Además de repasar los clásicos que marcaron su trayectoria, el tour incorpora las canciones de su último álbum, un trabajo que muestra una faceta más directa y enérgica de la banda. El disco, precedido por los sencillos “Asking for a Friend”, “Your Favorite Toy”, “Caught in the Echo” y “Of All People”, es el primero grabado junto al baterista Ilan Rubin, quien se incorporó al grupo en esta nueva etapa.

Con más de tres décadas de carrera, Foo Fighters llega a la Argentina en un momento de renovación artística, pero sin dejar de lado el repertorio que convirtió a la banda en uno de los nombres más importantes del rock de las últimas décadas.

La gira Take Cover Tour acompaña la presentación de Your Favorite Toy, el duodécimo álbum de estudio del grupo, e incluye un repertorio que combina clásicos de su carrera con canciones del nuevo disco, además de versiones acústicas y temas que hacía años no interpretaban en vivo Prensa Foo Fighters

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas se venderán exclusivamente a través de All Access. La primera etapa será una preventa exclusiva para clientes Macro Visa, que comenzará el martes 11 de agosto a las 10.

Como parte de la iniciativa Concert Week, impulsada por DF Entertainment, quienes accedan a esa preventa podrán financiar la compra en nueve cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar el stock disponible. Finalizada esa promoción, los clientes de la entidad continuarán con el beneficio de seis cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el miércoles 12 de agosto a las 10, con todos los medios de pago disponibles. La productora recordó que All Access será la única plataforma oficial para adquirir los tickets del show.

La historia de Foo Fighters con el público argentino

El recital del 25 de febrero marcará la quinta visita de la banda a la Argentina, un país con el que mantiene un vínculo especial. Su debut fue en 2012, cuando encabezó el Quilmes Rock, precisamente en el estadio de River Plate. Tres años más tarde regresó para presentarse en el Estadio Único de La Plata y, en 2018, volvió con un show propio en Vélez Sarsfield.

La última vez que se presentaron en el país fue en marzo de 2022, como uno de los headliners de Lollapalooza Argentina. Aquel concierto quedó marcado por la energía del grupo y el fervor del público local, que volvió a convertir cada canción en un coro multitudinario.

Taylor Hawkins y Dave Grohl Julián Bongiovanni

Sin embargo, pocos días después de aquella presentación, la historia de la banda dio un giro inesperado. El 25 de marzo de 2022, mientras se encontraba de gira por Sudamérica, Taylor Hawkins fue hallado muerto en un hotel de Bogotá, horas antes del show que Foo Fighters tenía previsto ofrecer en la capital colombiana. La noticia conmocionó al mundo de la música y llevó al grupo a cancelar el resto de la gira y suspender temporalmente sus actividades.

Tras un período de duelo, la banda retomó los escenarios y comenzó una nueva etapa. Primero con el lanzamiento de But Here We Are (2023), el disco que marcó su regreso tras la pérdida del baterista, y más recientemente con Your Favorite Toy (2026), su duodécimo trabajo de estudio y el primero grabado con Ilan Rubin en la batería.