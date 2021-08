Francisco Benitez: quién es el joven tartamudo que es favorito en La Voz Argentina

Desde la primera presentación de Francisco Benitez en La Voz Argentina, cada vez que aparece en la pantalla, los coaches y el público quedan maravillados por el talento de este cordobés que tiene tartamudez, pero que -desde que suena el primer acorde- deslumbra con su calidad vocal.

Su primera aparición fue con la canción “Todo cambia”, con la cual conquistó a todos en la etapa de las “audiciones a ciegas”, algo que se vio cuando las sillas de todos los jurados (Lali, La Sole, Montaner, y Mau y Ricky) se dieron vuelta para disfrutar su show, con la esperanza de llevárselo a su equipo. Y así, tomándolo a él como ejemplo, comprobaron que la música es mágica.

Finalmente, el joven se entregó al equipo de La Sole, y bajo el ala de esta cantante viene sobrellevando cada instancia de la competencia. De este modo, después de su excelente versión del tema que inmortalizó Mercedes Sosa, Benitez superó a un sólido Lucas Oviedo en la etapa de las “batallas”, en la que cantaron juntos “Sin principio ni final”, de Abel Pintos; y este martes volvió a imponerse al ritmo de Abel Pintos, cuando venció a Josefina Arenas por su interpretación del tema “Once mil”.

“ Sufro de tartamudez desde los seis años, con eso me costó un poco seguir con la vida, y lo que me salvó fue cantar. Es como que lo que no puedo decir lo canto”, dijo aquel joven en su presentación en el reality. Y agregó que cantar lo “hace olvidarse de todo”.

Además, contó que sufrió mucho por no animarme a hablar en público. “No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie. Llegaba un punto en que no quería estar más en este mundo, hasta que un día conocí a mi novia, Rocío, que me impulsó a que no me quede atrás”. Hoy están cerca de convertirse en padres.

Oriundo de Colonia Tirolesa, un pequeño pueblo que se encuentra a unos 27 kilómetros al noreste de la capital cordobesa, Benitez trabaja en una cooperativa eléctrica.

Una de las cosas que más destacan los coaches de él es su capacidad de transmitir. Por eso, tras su primera presentación, Montaner le preguntó: “Explícame, ¿por qué me hiciste llorar?”. Y Benítez, en una clara muestra de su humildad, contestó: “No sé cómo explicarles... como que quería llegarles”. Aquel día, cantaron juntos “Besame”, la icónica canción de Montaner.

De igual modo, a lo largo de los programas, Mau Montaner destacó que él es una persona que Dios eligió “para tocarle la vida a la gente”, Ricky dijo que “es imposible no conmoverse al escucharlo” y Lali confesó que es “su cantante favorito”.

La Sole, según ella misma ha repetido en muchas ocasiones, se siente “bendecida” por tenerlo en su equipo porque considera que se trata de un cantante a quien “se le ve el alma”. Por eso, ese primer día en que se conocieron, la artista destacó su capacidad de “transformarse” al cantar y el hecho de que su voz “logra herir el corazón de la manera más linda”.

Tras enterarse que había logrado avanzar a los Play Offs, Francisco contó: “Yo canto porque me gusta. No puedo definir que canto bien, porque sino no sirve. Yo lo que quiero es transmitir”. Sin dudas, es uno de los favoritos para ganar el reality.

