Brilló en La Voz Argentina, quedó eliminado justo antes de la final y ahora cumplió su sueño junto a Sebastián Yatra
Fede Mestre tiene 22 años, es oriundo de Zárate y se lució en el reality de Telefe bajo el team de Luck Ra; “Me parece una locura”; aseguró minutos antes del show
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En medio de su gira Entre Tanta Gente Tour, Sebastián Yatra revolucionó al público argentino con su presentación este miércoles 15 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires. Sin embargo, el artista colombiano no fue el único que se lució sobre el escenario: Fede Mestre, exparticipante de La Voz (Telefe) cumplió su sueño al desempeñarse como telonero.
El influencer de 22 años y oriundo de Zárate, que se lució durante el año pasado en el reality que condujo Nico Occhiato y fue parte del team de Luck Ra, dejó ver su emoción minutos antes de dar inicio el show. A través de la cuenta de Instagram de Telefe, expresó: “La verdad es que estoy muy ansioso, muy contento, feliz de poder estar acá. Solamente el hecho de pensar en hace un par de años atrás subiendo covers a TikTok de canciones de él, a ahora estar haciendo el opening de su show, la verdad que me parece una locura, no caigo“.
Sobre cómo le llegó la propuesta, reveló: “Estaba en mi casa, en la compu, y me llega un llamadito ahí de los chicos de Universal: ‘Vas a abrir el show de Yatra’. Así, directo. Yo me quedé como... ‘¿Qué?’. Encima faltaban días nomás. Y nada, cuando terminé la llamada le mandé a mi familia directamente y me puse a llorar“.
Después de entonar en la apertura algunas canciones, como “La estrategia” de Cali y el Dandee, Mestre irrumpió en el escenario y cantó junto a Yatra “No hay nadie más”. En un clima de romance y nostalgia, miles de fanáticos encendieron la linterna de su teléfono e iluminaron el momento.
“Un sueño cumplido, una noche inolvidable”, expresó luego desde su perfil de Instagram junto al clip en el que se lo vio cantar mientras abrazaba al artista colombiano. La publicación no tardó en recibir los comentarios de las fanáticas que lo siguen desde sus primeros pasos. “Tan generoso, Sebas y tan talentoso que sos Fede, te mereces todo!”; “Sabia que ibas a llegar muy lejos; ”Sabes que te mereces todo lo lindo que te está pasando Vamos x más cosas" y “Increíble, orgulloooo, te amamos”, fueron solo algunos de ellos.
Yatra y Alonso Gioia: un encuentro que revolucionó al público en el Movistar Arena
Sebastián Yatra protagonizó una noche mágica en el Arena de Villa Crespo, pero el foco no solo estuvo en sus hits, sino en su especial vínculo con Alonso Gioia, el joven de 23 años con síndrome de Down que es furor por sus participaciones en streaming. Es tal el fanatismo y la admiración del influencer hacia el colombiano que, en un gesto que sorprendió a sus seguidores, decidió cambiar su nombre en Instagram para dejar sellado su apoyo incondicional.
La ovación fue total cuando Alonso subió al escenario. Con la energía por las nubes, saludó a la multitud: “¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está Argentina, carajo? Los quiero a todos. ¿Cómo estás, Sebastián?”. El encuentro alcanzó su punto máximo cuando interpretaron juntos “Lo Que Me Pasa Con Vos”, la canción en la que trabajaron codo a codo.
Este cruce demostró que su conexión es genuina, lo que transformó el show en un encuentro de amigos que celebraron la música a lo grande.
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