El pedido de ayuda de Nicolás Behringer a sus seguidores a meses de consagrarse en La Voz Argentina
Al último campeón del reality se le termina su contrato de alquiler y pidió información para encontrar una casa o departamento para mudarse
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Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025, acudió a sus redes sociales en busca de ayuda: se le termina su contrato de alquiler y busca de manera urgente alguna locación para poder mudarse y vivir tranquilo.
“¡Familia! Pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero", expresó Behringer, en un tono desesperado, ya que pronto debe mudarse al caducar su contrato de alquiler.
Con 322 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Behringer utiliza asiduamente sus redes sociales sea en busca de ayuda o para comunicar cómo continúa su vida, la cual cambió drásticamente tras someterse a una amigdalectomía y una septoplastía para corregir el tabique desviado y poder respirar mejor.
Desde el momento que ganó el certamen televisivo, Behringer aumentó su exposición pública y dejó de hacer presentaciones en la calle, donde había adquirido el roce necesario para dar el salto. Tras algunas funciones y colaboraciones con otros artistas, el cantante no encontró un sustento económico para poder encaminar su vida y la de su hermana menor, a quien cuida desde la muerte de su padre.
Es por eso que, ante la urgencia de no poder costear su contrato de alquiler, el intérprete decidió apelar a sus redes sociales, donde miles de seguidores están al tanto de su vida y pueden extenderle una mano o algún dato para mudarse.
Cabe destacar que al ganar La Voz Argentina, el artista recibió como premio un auto 0 km, el cual fue vendido para poder costear dos operaciones para mejorar su salud. Ante semejante erogación económica, la situación comenzó a empeorar y las urgencias afloraron en este caso en salir a buscar una locación para establecerse.
Cómo fue la operación que le cambió la vida
Una vez que se hizo realidad el sueño de ganar el certamen de canto, Nicolás Behringer pasó a la siguiente etapa que fue someterse a dos operaciones para cambiar por completo su vida y así mejorar su voz, el instrumento que lo catapultó a la fama.
“El procedimiento es sencillo. Se me va a corregir el tabique y los cornetes, se me va a hacer un orificio en el tímpano, a ponerse un diábolo que es como un embudo para que mi oído pueda limpiar todo lo que tiene adentro hace tantos años y se me van a extirpar las amígdalas. Esto me va a tener frenado unos dos meses más“, explicó días antes de una operación que se dio de manera exitosa en febrero de este año y que, según él, le costó 2000 dólares.
“Voy a modificar lo menos posible la nariz de manera externa pero modificarla mucho de manera interna, que yo considero que son causas de insuficiencias respiratorias”, explicó días antes, en lo que fue una operación exitosa para reencausar su carrera.
Su historia de vida no solo refleja el talento, sino también cómo el esfuerzo y la resiliencia marcaron su camino. El éxito en La Voz Argentina, bajo la tutela de Luck Ra, le dio un posicionamiento que se tradujo en seguidores en redes sociales.
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