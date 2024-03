Escuchar

Durante la cuarta noche de Maná en el Movistar Arena, en donde el grupo se encuentra actuando en el marco de su gira internacional México Lindo y Querido, hubo un hecho que marcó un quiebre e hizo emocionar no solo a la banda, sino también a las más de 10.000 personas que estuvieron presentes en el estadio de Villa Crespo.

La responsable del momento fue Gaby, una pequeña niña que está luchando contra un problema de salud y que quería cumplir el sueño de cantar junto a los mexicanos . Sentada en su silla de ruedas, la nena se ubicó en el escenario B, a donde suceden los cuadros más íntimos del concierto, y cantó junto al grupo “Eres mi religión” .

“ Es por esto que todo lo que hacemos cobra sentido ”, indicó Fher, el cantante de Maná, quien terminó sorprendido por la madurez de las palabras de la pequeña. “ Hagamos más espacio en la memoria para felicidad y menos para peleas ”, expresó Gaby, feliz de haber podido entonar un tema junto a sus ídolos y emocionada ante la gran ovación del público, que no dejaba de corear su nombre.

Hace un par de noches, el líder del grupo causó controversia con sus palabras, dirigidas a la clase política nacional. Después de cantar el hit “Labios compartidos”, el músico hizo un impasse y se dirigió al público presente. “Estamos girando por países hermosos con selva, ríos, montañas, mucha diversidad. Y hemos estado desde hace veintitantos años los Maná convocando al respeto a nuestro planeta Tierra. Hemos visto cómo las nuevas generaciones se han puesto las pilas y están entendiendo más que hay que amar y respetar a nuestro lugar. Tenemos que seguir luchando para dejar a nuestras siguientes generaciones un planeta limpio, habitable, con aire y agua limpia”.

El músico aprovechó su lugar de privilegio para comunicar y le habló francamente a su público sobre un tema que no muchos se atreven a tocar. “ No dejen que políticos corruptos como los que han tenido ustedes y como los tenemos nosotros en México chinguen al planeta, chinguen a su nación. Que ya no jodan al planeta. Esa debería ser una prioridad para los empresarios corruptos también. Y para los políticos. Hay que enderezar esto a huevo. Sí se puede ”, disparó, antes de anunciar el siguiente tema, “¿Dónde jugarán los niños?”, de 1992.

Maná no es un grupo que esté exento del compromiso político. La banda se involucra personalmente en cuestiones sociales. Durante casi 30 años, la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido el brazo social de la banda. El grupo también colaboró con Casa Marinella, institución de Texas que recibe migrantes y, en los últimos días, ofreció ayuda para los afectados por el devastador huracán Otis, que arrasó una región de México; un compromiso que los define.

“Desde el principio de la carrera hemos trabajado por los niños de la calle y luego nos hemos involucrado con el medio ambiente. No es la obligación de un artista, pero nosotros nos sentimos comprometidos. Si podemos dejar un mensaje sin ser mesiánicos, ni mucho menos, lo hacemos. Te podría decir muchas cosas sobre el presidente que se está lanzando en Argentina, pero me voy a quedar callado“, dijo durante una entrevista con LA NACION el año pasado, al anunciar que vendrían al país en el mes de febrero.

El grupo regresó a la Argentina después de ocho años de ausencia. Este tour, que comienza con el tramo latinoamericano, se hará presente en diversos países, como Colombia, Perú y Ecuador. Esta gira en particular es muy especial para la agrupación, puesto que se describe como “una celebración de amor y admiración” por su país natal, México y la comunidad latina.

LA NACION