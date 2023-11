El músico conversó con LA NACION entusiasmado por la vuelta, luego de ocho años de ausencia de los escenarios locales; en el marco del tour México lindo y querido, Maná ya agotó la primera función y agregó una nueva fecha en el Movistar Arena porteño

En el comienzo de la charla con LA NACION, Fher Olvera, líder de la banda mexicana Maná, cuenta que se encuentra en Puerto Vallarta. “En la costa del Pacífico, por la mitad del país”, explica el cantante, quien no oculta su alegría por el regreso de Maná a la Argentina , luego de ocho años de ausencia de los escenarios locales.

“Esta es una ciudad muy antigua, con más de 150 años, fundada por españoles y por los indígenas del lugar”, continúa graficando en detalle sobre lo que lo rodea, antes de meterse de lleno en el adelanto de los shows del 20 (sold out) y 22 de febrero en el Movistar Arena porteño .

“Tenemos mucha ilusión de volver a la Argentina”, se entusiasma Fher. A pesar de que una videoconferencia es un mecanismo algo hostil que suprime un poco de la emocionalidad de una charla, lo cierto es que eso no se dio en el encuentro virtual con el artista que se mostró cercano y afectuoso con su interlocutor y con cierta euforia despertada por su próxima visita al Cono Sur, que también incluye presentaciones en Asunción y Viña del Mar.

México lindo y querido, el nombre del tour que traerá nuevamente a Maná al país ANDY KEILEN - Prensa Maná

–¿Por qué tantos años de Maná lejos de Argentina?

–No sé qué pasó, aunque sí lo sé...

–¿Qué sucedió?

–Se nos cruzó la pandemia y, además, debíamos dos giras por Estados Unidos, compromisos muy buenos que casi estamos terminando. Ahora queremos ir para Latinoamérica y Argentina es un lugar que nosotros amamos históricamente .

México lindo y querido es el nombre del tour que le da marco a la llegada de Maná al país. Los conciertos -de más de dos horas de duración- no sólo exhibirán los nuevos sonidos de la agrupación, sino que serán la oportunidad para repasar aquellos temas más aclamados por el público, una selección nada sencilla dado el caudal de su producción.

–¿Cómo serán los conciertos en Buenos Aires?

–Somos una banda longeva, llevamos mucho tiempo tocando; no somos de la generación de Charly (García), pero sí de Soda Stereo, que nos inspiró a muchos músicos a hacer rock en español . Nuestra discografía es larga y sabemos que los argentinos son apasionadísimos, así que será un show con un repertorio de todos los discos, desde Falta amor y ¿Dónde jugarán los niños? hasta Cama incendiada, que es el último y lo sacamos hace cinco o seis años.

–La curaduría del espectáculo no debe resultar nada sencilla dado el enorme acervo de Maná...

–Vamos a estar seleccionando lo mejor de lo mejor. Sé que Argentina es “rockerón” , así que vamos a tirarnos para el lado del rock. Es un público al que le gusta sentir las guitarras ponchadas y oír buena potencia y energía. Sin embargo, también habrá temas como la baladita “Vivir sin aire”, donde la gente se identifica mucho.

Indudablemente, “Vivir sin aire” fue una de las llaves que le abrió las puertas del país al grupo en el que Fher oficia de frontman, guitarrista y compositor; Alex González ejecuta la batería, Sergio Vallín está a cargo de otra de las guitarras y Juan Calleros del bajo.

Simpatiquísimo, Fher acompaña su decir con la tonada tan reconocible de su tierra y modismos que la vida internacional no le han anulado. Maná es una banda ciudadana del mundo que hoy, dados sus años de trayectoria -desde su debut en 1986- se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del rock en español y con una audiencia transgeneracional.

Debe y haber

–Está a la vista que sos tanto un músico talentoso y estudioso de lo tuyo, como una celebridad de la que están pendientes millones de seguidores. Lo que tu carrera te dio está claro. ¿Qué te quitó?

–Es una muy buena pregunta. Aquel artista que te responda “nada”, es mentiroso; eso es falso, ya que te quita mucho. Nosotros somos muy normalitos, no nos creemos rockstars. Somos lo que somos, pero el ego es muy cabrón . Siempre tratamos de cuidarnos de todo eso. Por suerte, en Maná hemos tenido bajo control ese tema del ego, crecimos poco a poco, nos pasamos muchos años en una furgoneta, removimos el polvo. Te lo digo de corazón, seríamos “huevudos”...¿cómo dicen ustedes?

–Boludos.

–Eso mismo, seríamos unos boludos de mierda.

–Una buena definición para describir a alguien enrarecido por el ego.

-No sé si somos buenos músicos, pero somos bastante buena onda, de eso sí puedo presumir. Entre nosotros hay muy buena camaradería. Creo que nos hizo bien crecer de a poco. No pasamos de un hotel de una estrella a uno de seis, todo fue palautino y eso nos ayudó a entender que esto no pasa casi nunca.

Fher, en su rol de frontman, ante una multitud apasionada en un reciente concierto de Maná Joerg Meissner - Prensa Maná

Populismos

Maná se ha manifestado recurrentemente con respecto a causas de bien común. Durante casi 30 años, la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido el brazo social de la banda. El grupo también colaboró con Casa Marinella, institución de Texas que recibe migrantes y, en los últimos días, ofreció ayuda para los afectados por el devastador huracán Otis, que arrasó en una región de México. Un compromiso que define a la banda y a su líder.

“Desde el principio de la carrera hemos trabajado por los niños de la calle y luego nos hemos involucrado con el medio ambiente. No es la obligación de un artista, pero nosotros nos sentimos comprometidos. Si podemos dejar un mensaje sin ser mesiánicos, ni mucho menos, lo hacemos. Te podría decir muchas cosas sobre el presidente que se está lanzando en Argentina, pero me voy a quedar callado ”.

Con un notable conocimiento de la realidad política de nuestro país, Fher ofrece su testimonio sobre la actualidad argentina en tiempos electorales. “Sí les voy a decir a los argentinos una cosa y que quede grabada, mucho ojo con lo que votan, porque son muchos años que puedes tener encima a alguien . Hablo de todos los políticos de Argentina y en México. Tienen que hacer muy bien sus cálculos, con la cabeza y con el corazón”.

-Estás muy informado sobre nuestra realidad y la de Latinoamérica y el mundo...

-Leo los diarios, incluso algunos de Argentina y también El País de España. Es que estoy asustado por todos los populistas, como (Donald) Trump . Es que el voto latinoamericano en Estados Unidos cambió las elecciones. Mira si yo digo algo ahorita sobre ese señor que se enfurece como loco, a mí me va a ir mal en Argentina, porque creo que ustedes son los que tienen que resolver sus problemas . Simplemente, estoy asustado. Hagan bien sus cálculos. Nos metemos en la política porque la política tiene injerencia en el medio ambiente y en el derecho a vivir bien, en un hogar con alimentación, educación y medicinas; y en los derechos humanos y de las mujeres. Bueno, en una palabra, en los derechos universales. Los quiero mucho a los argentinos, pero mejor me quedo callado con respecto a este señor, que mejor ni lo menciono.

Está claro que Fher se refiere a Javier Milei, candidato a la presidencia argentina por La Libertad Avanza. Ni Maná y ni Fher Olvera son ingenuos a la hora de evaluar el impacto que tendrá sus acciones en torno a temas de rigor político y social, pero eso no implica un apoyo partidario, sino ejercer la acción desde la independencia con el poder. De hecho, en 2016, los músicos estuvieron en la Casa Blanca junto al entonces presidente norteamericano Barack Obama en la celebración del Cinco de Mayo. Pero Fher rápidamente hace una interpretación sobre tal cuestión: “No fue un apoyo a los demócratas, sino una cuestión humanitaria”.

En aquella ocasión, Obama reconoció su frustración por no haber logrado que el parlamento lo apoyase en su postura ante la posibilidad de un nuevo sistema migratorio en Estados Unidos. Se sabe que la cuestión de los inmigrantes -sobre todo aquellos que circulan indocumentados o por fuera de las leyes de los países- son un tema de interés de Maná. “Aportamos nuestro granito de arena, no vamos a cambiar la vida de nadie”.

Intimidades

–El año pasado Maná no se presentó en un concierto programado en Viña del Mar por un tema de salud tuyo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo estás?

–Gracias por preguntarme. Te cuento, me cambiaron una prótesis total de rodilla , algo que es más complicado de lo que creíamos. Nunca habíamos cancelado un show, pero no había forma de pararme en esa pierna y no queríamos dar un espectáculo por la mitad. Ahora estamos súper sanos , estamos muy bien.

En 2018 también había trascendido que el músico casi pierde la vida en una cirugía estética que se habría practicado en su rostro, algo que, incluso, llegó a ser comentado por su exmujer.

–Fher, sé que no te gustan las preguntas sobre cuestiones personales e íntimas y hasta creo que puedo adivinar qué me vas a responder, pero quiero hacértela.

–Vamos, claro, dime.

–¿Es cierto que has tenido un romance con la Reina Letizia de España?

–Yo creo que en Argentina aplica igual que en México la frase “los caballeros no tenemos memoria”.

-Exacto.

-También en España dicen que, si el río suena, trae agua . Vamos a dejarlo ahí, pero te cuento algo, ella fue, con quien era el príncipe en ese momento, a un concierto en Las Ventas, en Madrid. Son fans .

Fher Olvera y su guitarra, una buena conjunción Prensa Maná

Fher Olvera cambia de tema, se aleja de las cuestiones más íntimas, y, antes de despedirse, hace un paréntesis para remarcar: “La producción del concierto que llevamos a la Argentina es la misma que se pudo ver en Estados Unidos, ya sea de sonido como de video e iluminación”. Y revela una cuestión de logística: “Parte del equipo viajará en barco para bajar costos y que no suban demasiado los precios de las entradas. Cuidamos mucho eso”.

–Es muy valorable que Maná llegue con el concierto tal cual como se despliega en mercados del primer mundo.

–Sabemos que muchos artistas llegan a la Argentina y a Sudamérica con una “producción B”, opcional, recortada, descafeinada. Nosotros vamos con “tocho y morocho”.

–¿Dónde sentís que se para más cómodo Maná, en el rock o en el pop?

-El baterista es cubano-colombiano y trae la raíz latinoamericana, porque la mamó en su infancia de su familia cubana en Miami, y yo he sido amante de la música mexicana y de la latinoamericana, del reggae de Bob Marley, así que todo ha sido una mezcolanza con el rock en inglés de los setenta, ochenta y noventa.

-En tal caso, rock y pop son lenguajes que dialogan muy bien en la banda.

-La disyuntiva es curiosa, no somos ni rock ni pop, somos una música mestizada , una ensalada de cosas, donde nacen sonidos más rock y también el reggae latinoamericano. Somos eso.

Casi tres décadas después, el grupo de amigos de Guadalajara -que tuvo aquella idea inicial con el grupo Sombrero Verde- es una marca con una impronta muy personal e identificable. Maná hoy lleva cosechados 133 discos de oro y 256 de platino. Por otra parte, ha sido reconocido con 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy, 26 Billboard Latinos, 15 Premios Lo Nuestro y honores como el Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística (2018), Latin Grammy Persona del Año (2018) y más recientemente el premio Iconic Latino Billboard (2021).

Maná vendió millones de discos y cuenta con récords como los 200.000 tickets expedidos en 14 conciertos en Los Ángeles. A pesar de la trascendencia, la marca en el orillo se percibe como un sello de idiosincrasia: “Los mexicanos tenemos muchos defectos, pero también somos muy cariñosos y buscamos sentirnos queridos, agradar”.

–Fher, ¿qué te falta?

–Hace como cuatro años tuve unos choques fuertes, decepciones amorosas , pero lo he resuelto, estoy muy bien ahorita. Sólo me falta ponerme a hacer música para todos ustedes.