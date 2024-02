escuchar

El jueves por la noche, Maná brindo el segundo de los cinco shows que tiene previsto dar en Buenos Aires, en el marco de su gira internacional México Lindo y Querido. La cita fue en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Allí, además de compartir con su público los temas más conocidos del grupo mexicano, su líder, José Fernando Emilio Olvera Sierra, conocido como Fher, apuntó contra “los políticos corruptos” de la Argentina y de México .

Este jueves, la banda mexicana brindó el segundo de los shows que tiene previsto dar en Buenos Aires en el marco de su gira internacional Gentileza VZ Comunicación

Después de cantar el hit “Labios compartidos”, el músico hizo un impasse y se dirigió al público presente. “Estamos girando por países hermosos con selva, ríos, montañas, mucha diversidad. Y hemos estado desde hace veintitantos años los Maná convocando al respeto a nuestro planeta Tierra”, comenzó. Y agregó: “ Hemos visto cómo las nuevas generaciones se han puesto las pilas y están entendiendo más que hay que amar y respetar a nuestro lugar. Tenemos que seguir luchando para dejar a nuestras siguientes generaciones un planeta limpio, habitable, con aire y agua limpia” .

Y entonces, como hicieron algunos de sus colegas argentinos en la última edición de Cosquín Rock, el músico aprovechó su lugar de privilegio para comunicar y le habló francamente a su público sobre un tema que no muchos se atreven a tocar: la política. “ No dejen que políticos corruptos como los que han tenido ustedes y como los tenemos nosotros en México chinguen al planeta, chinguen a su nación. Que ya no jodan al planeta. Esa debería ser una prioridad para los empresarios corruptos también. Y para los políticos. Hay que enderezar esto a huevo. Sí se puede”, disparó, antes de anunciar el próximo tema, “¿Dónde jugarán los niños?”, de 1992.

Fer Olvera, cantante de Mana apuntó a la política argentina y Mexicana tildándola de corruptos en su segundo show en Buenos Aires #MANA pic.twitter.com/f7x5rIYlEO — Javi Gutierrez (@JaviGutierrezok) February 23, 2024

Durante casi 30 años, la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido el brazo social de la banda. El grupo también colaboró con Casa Marinella, institución de Texas que recibe migrantes y, en los últimos días, ofreció ayuda para los afectados por el devastador huracán Otis, que arrasó en una región de México. Un compromiso que define a la banda y a su líder.

En noviembre de 2023, luego de que se anunciaran oficialmente las fechas que traerían a la banda de regreso al país, Fher brindó una entrevista a LA NACION en la que se mostró muy preocupado por las elecciones presidenciales que se estaban por llevar a cabo. “Desde el principio de la carrera hemos trabajado por los niños de la calle y luego nos hemos involucrado con el medio ambiente. No es la obligación de un artista, pero nosotros nos sentimos comprometidos. Si podemos dejar un mensaje sin ser mesiánicos, ni mucho menos, lo hacemos. Te podría decir muchas cosas sobre el presidente que se está lanzando en Argentina, pero me voy a quedar callado ”.

Fher, el cantante de Maná, en el Movistar Arena Gentileza VZ Comunicación

“Sí les voy a decir a los argentinos una cosa, y que quede grabada: mucho ojo con lo que votan, porque son muchos años que puedes tener encima a alguien. Hablo de todos los políticos de Argentina y en México. Tienen que hacer muy bien sus cálculos, con la cabeza y con el corazón”, insistió. Y agregó: “Estoy asustado por todos los populistas, como (Donald) Trump. Es que el voto latinoamericano en Estados Unidos cambió las elecciones. Mira si yo digo algo ahorita sobre ese señor que se enfurece como loco, a mí me va a ir mal en Argentina, porque creo que ustedes son los que tienen que resolver sus problemas. Simplemente, estoy asustado. Hagan bien sus cálculos. Nos metemos en la política porque la política tiene injerencia en el medio ambiente y en el derecho a vivir bien, en un hogar con alimentación, educación y medicinas; y en los derechos humanos y de las mujeres . Bueno, en una palabra, en los derechos universales. Los quiero mucho a los argentinos, pero mejor me quedo callado con respecto a este señor, que mejor ni lo menciono”. Fher se refería a quien resultaría elegido en la segunda vuelta, el actual presidente, Javier Milei.

