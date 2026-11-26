Gisela Timmermann, una figura fundamental en el desarrollo de la vida musical y cultural argentina de las últimas décadas gracias a su labor al frente del Mozarteum Argentino, fue distinguida con el Premio Gratia Artis 2026, otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes.

La ceremonia se realizó en el auditorio de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y contó con la presentación de Sergio Baur, presidente de la Academia. A través de esta distinción, la ANBA reconoce el compromiso con la difusión, el estudio, la enseñanza, la preservación y el apoyo a las artes, y homenajea a personas e instituciones que han dedicado su trayectoria al enriquecimiento de la vida cultural del país.

Guillermo Scarabino, el reconocido director musical, tuvo a su cargo la presentación de la galardonada. En sus palabras, recordó la intensa labor que desarrolló como mano derecha de Jeanette Arata de Erize, presidenta y fundadora del Mozarteum Argentino, y posteriormente como directora de la institución. Y terminó citando el texto con el que la Academia Nacional de Bellas Artes le otorgó la distinción: “A quienes han dedicado su vida al apoyo de las artes con calidad y continuidad relevantes, concluimos que Gisela Timmermann posee sobrados méritos para recibir este premio”.

"En el Mozarteum fui feliz", reconoce Gisela Timmermann Gentileza Mozarteum Argentino

La homenajeada agradeció el reconocimiento y evocó su extensa trayectoria en la entidad: “En el Mozarteum fui feliz. Trabajar en la planificación de los ciclos de conciertos, en los conciertos del mediodía y con los grupos que traíamos implicaba un esfuerzo constante: gestionar recursos, tejer alianzas y encontrar los mecanismos necesarios para asegurar la financiación y cumplir con cada compromiso. Espero que todo esto continúe”.

A lo largo de más de cinco décadas, su tarea no se limitó a la programación de las temporadas de conciertos. También abarcó la organización de las giras por las filiales del Mozarteum en distintas ciudades del país; los conciertos gratuitos del mediodía, destinados a acercar la mejor música clásica a nuevos públicos; la gestión de innumerables becas para apoyar el perfeccionamiento de jóvenes artistas y la administración del atelier de la Cité des Arts de París. “En definitiva, fue toda una vida dedicada a la música, que es uno de los mayores regalos que podemos hacernos los seres humanos”, expresó.

Nacida en Hamburgo y radicada desde niña en la Argentina, Gisela Timmermann dedicó gran parte de su vida a la difusión de la música clásica. Melómana apasionada y formada musicalmente desde su juventud, desarrolló una sólida experiencia en producción y gestión cultural tanto en Europa como en América Latina. En 1973 ingresó al Mozarteum Argentino, institución a la que ha estado vinculada durante más de cinco décadas y cuya dirección artística y administrativa ejerció desde 1987. Junto a Jeannette Arata de Erize contribuyó decisivamente a consolidar el prestigio internacional del Mozarteum, impulsando la llegada de destacados artistas y orquestas al país, promoviendo giras, programas de becas para jóvenes músicos y proyectos de difusión musical en todo el territorio nacional. Por su trayectoria y aporte a la cultura, recibió distinciones de los gobiernos de Alemania y Austria, así como de la ciudad de Viena.

En la edición 2026 de los premios Gratia Artis fueron reconocidos también la Fundación Forner-Bigatti y la arquitecta Silvia de Schiller. La ceremonia incluyó, además, la entrega de distinciones a la trayectoria a figuras de destacada labor en el ámbito de las artes y la cultura: el artista visual Fernando Allievi, la arquitecta e historiadora Anahí Ballent, la artista visual, docente e investigadora Carlota Beltrame, la compositora y musicóloga María Teresa Luengo y el fotógrafo Oscar Pintor.