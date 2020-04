Other Lives: la banda que todos deberían escuchar

José Navarro Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020

La banda, en la singular casa en las montañas donde se grabó el disco

Formados en 2004, en el pequeño pueblo de Stillwater, en Oklahoma, Other Lives es una banda con una sensibilidad especial, que se traduce en su música, en la que los arreglos orquestales y su paleta sónica forman una alianza mágica y por momentos hasta de ensueño, en uno de esos casos aislados en los que la música se transforma en color e imagen. Soportes de Radiohead en 2012 en su gira norteamericana, y una recordada presentación en el famoso festival Coachella, abren el juego aún más con el lanzamiento de su cuarto disco, For their love, disponible en todas las plataformas. Es una de las bandas que muchos agradecerán conocer en estos tiempos de cuarentena y en diálogo con LA NACION cuentan cómo se perciben.

-¿Cómo se desarrolló el proceso creativo para este nuevo disco?

En For their love queríamos volver a nuestro núcleo como banda, por lo que capturar ciertos momentos en vivo se volvió más importante. Grabamos varias versiones de algunos temas para encontrar una "sensación" más. La idea era que cada canción del disco se mantuviera sola, con una guitarra acústica y voces, antes de empezar la producción. También nos mudamos a un lugar llamado Copper Mountain, para enfocarnos mucho más en componer canciones. Un amigo nuestro tenía una casa de A Frame (construcciones de techo a dos aguas, como la que aparece en la tapa y en el video de la canción "Lost day") que su difunto padre había construido en los 70. Convertimos la sala principal en un estudio y la casa terminó siendo un instrumento más que un lugar para vivir para nosotros. Allí, pudimos enfocarnos en capturar la esencia de cada canción.

-¿Cuáles creen que son las diferencias entre este disco y el anterior, Rituals, de 2015?

Cada uno de nuestros trabajos es el reflejo del entorno en el que trabajamos. En Rituals acabábamos de salir de Oklahoma por primera vez, para mudarnos a Portland, Oregon. Diría que ese disco fue una experiencia para estirarnos más creativamente. El registro fue mas experimental, quizá como una respuesta a la acción de mudarse de una ciudad pequeña hacia una ciudad más grande. Más recientemente, nos encontramos extrañando el paisaje y la simpleza de Oklahoma, nuestro estado natal. Entonces, trasladamos nuestro espacio creativo a Copper Mountain, rodeados de árboles, sin nadie alrededor, lejos del entorno urbano. La música de For their love tiene un sonido más orgánico y natural.

-Parecería que las letras en este disco, tocan temas más profundos y personales.

Hemos estado haciendo música juntos desde hace tanto tiempo que la colaboración es más fácil y abierta. Todos en este disco estábamos más abiertos a discutir nuestra visión o interpretación para sentirnos más conectados. Para Jesse (Jesse Tabish, líder y compositor) fue mucho más personal: en la canción "We wait" habla sobre su querido amigo Tommy, que fue asesinado en Stillwater, nuestro pueblo. Un golpe duro para todos en la banda.

-Hubo algunos cambios en la formación de la banda. ¿Es una búsqueda para expandir el sonido en futuros trabajos?

Estamos juntos desde hace 15 años. El núcleo de la banda (Jesse, Josh y Jonathon) siempre ha estado desde el principio unido y nos encanta colaborar. A medida que la gente crece, sus prioridades cambian y se forman familias. Nuestro baterista, Danny Reisch, ha estado con nosotros desde la gira de Rituals, por lo que se ha convertido en familia y miembro constante. Jesse se casó con su novia, Kim, justo antes de grabar For their love y notamos que tiene una voz increíble, así que decidimos incluirla más en las grabaciones, y su voz terminó convirtiéndose en un coro y elemento básico para el álbum. Tendemos a pasar el tiempo con músicos o artistas, y si aparece alguna idea de parte de ellos, siempre están invitados a compartir, bienvenidos sean.

-Momentos difíciles con esta pandemia del Covid-19. Con una gira europea planificada originalmente para los próximos meses, ¿cuál es la visión de la banda sobre este tema?

Aunque es aterrador, tratamos de concentrarnos en los aspectos positivos. Este es un descanso único en la vida para nuestro medio ambiente. La Tierra tiene oportunidad de limpiar un poco sus pulmones, y para los humanos, tenemos la oportunidad de reducir nuestro ritmo de vida normal y redescubrir los placeres simples. Lo vemos también como un momento muy interesante para introducir nueva música en el mundo y estamos muy emocionados de poder compartir la nuestra.