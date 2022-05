Gracias Totales: cuenta regresiva para el último show porteño de la gira que evoca a Soda Stereo

El espectáculo Gracias Totales - Soda Stereo, que con dos de sus protagonistas homenajea a la banda comandada por Gustavo Cerati, tendrá esta noche una nueva cita con su público.

Pero lo más importante que habrá que tener en cuenta -especialmente aquellos que no vieron el espectáculo- es que será la última de este tour que estará a disposición del publico porteño. La cita es esta noche, a las 21, en el Movistar Arena , de Humboldt 450.

Charly Alberti y Zeta Bosio, junto a la banda integrada por Richard Coleman, Fabián ¨el Zorrito¨ Von Quintiero, Roly Ureta y Simón Bosio, volverán para a emocionar a los fans del grupo, de la mano de una selecta lista de invitados, que son los que, algunos de manera presencial y otros desde las pantallas, participan en este espectáculo.

Alberti y Zeta ensayando para Gracias Totales Rodrigo Alonso

Los artistas convocados para esta celebración son Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Benito Cerati, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán y el cantante de Massacre, Walas, entre otros.

La gira Gracias Totales ya visitó Colombia, Perú, México, Los Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Paraguay. Hasta el momento, luego de este show porteño, solo le queda como bis una actuación en Panamá, que está prevista para junio. En total, fueron quince shows en una docena de ciudades, vistos por unos 400.000 fans.

La pausa obligada

El tour comenzó a principios de 2020. Pero, a raíz de la pandemia, tuvo solo cuatro funciones, en ciudades de América latina: Bogotá (fue el debut, el 29 de febrero de 2020), Lima, Guadalajara y México.

Por allí estuvo girando la inmensa pantalla de 400 metros cuadrados que mostraba a muchos de los cantantes que participaron de manera virtual (incluido el fallecido Cerati, que se lo ve y se lo escucha, revivido en sus grandes canciones), casi como un signo premonitorio de lo que vino poco después. Porque la pandemia Covid-19 y las cuarentenas en distintos países obligaron a suspender las funciones (como sucedió con el resto de los espectáculos masivos) y a buscar un plan B que estuvo relacionado a la virtualidad y al tan mentado streaming.

Si bien Gracias Totales no tuvo un show vía streaming, sí se abrió a ese juego, a través de una acertado desarrollo tanto conceptual como visual. A través, por ejemplo, de cantantes que estuvieron sobre el escenario en ciertos conciertos pero no en otros , en los cuales su participación fue reemplazada por una versión virtual.

En realidad, tampoco puede ser considerado un reemplazo sino, más bien, un juego estético (que ha salido muy bien) porque así fue planteado, como una parte central en la propuesta de este show. Si hay en este concepto, por cuestiones obvias, un Cerati virtual, también desde ese lugar participan otros cantantes . Y todo eso se conjuga con los códigos de los conciertos en vivo (sí, los presenciales) y del lenguaje del videoclip, que se fue transformado en una pieza cada vez más sofisticada, con el paso de las décadas.

Más allá de esto, el corpus de Gracias Totales es un repertorio que garantiza el sustento del show. Porque además de la fuerza emotiva de atracción que pueda generar un nombre como Soda Stereo (con sus casi cuatro décadas de vigencia) y la figura de Gustavo Cerati, las dos horas de concierto están más plantadas sobre las canciones que sobre los invitados famosos.

El primer guiño al público no son las voces (aunque por supuesto que tienen su relevancia) sino los primeros acordes de cada canción. “La ciudad de la furia”, “Fue”, “Primavera cero” y “Sobredosis de TV” (las cuatro que canta Cerati) más aquellas que quedan repartidas en otras voces. “Hombre al agua”, “En remolinos”, “Cuando pase el temblor”, “Juego de seducción”, “Un millón de años luz”, entre otras.

Final de juego

Hoy es la última oportunidad para ver o volver a ver un show que se hizo desear. El 19 de diciembre de 2021 por fin se realizó la primera actuación en Buenos Aires. Algunos de esos fans que asistieron habían comprado sus entradas en octubre de 2019 y recién más de dos años después pudieron ver el recital.