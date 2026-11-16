Grammy 2027: se conocieron los nominados y los artistas argentinos hacen historia con una presencia récord
CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez competirán por una estatuilla en la 69ª edición de los premios
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La música argentina tendrá un protagonismo inusual en la próxima entrega de los premios Grammy. La Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunció este lunes las nominaciones para la 69ª edición de los galardones más importantes de la industria musical y, entre los nombres que aparecen en la lista, hay una presencia local que marca un hito por su dimensión: CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez forman parte de los artistas que buscarán llevarse una de las codiciadas estatuillas.
La lista reúne a músicos de distintas generaciones y recorridos artísticos, desde una de las figuras más influyentes del rock nacional hasta dos de los representantes más destacados de la nueva escena urbana. Sin embargo, lo más llamativo de esta edición es que en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo hay tres proyectos argentinos que competirán para quedarse con el emblemático galardón. Mientras que el dúo integrado por CA7RIEL y Paco Amoroso fue ternado con Free spirits, Milo J compite con La vida era más corta. Fito Páez, por su parte, consiguió una nueva candidatura internacional gracias a Shine. Los músicos argentinos compartirán la categoría con Taracá, del uruguayo Jorge Drexler, y Juanesteban, del colombiano Juanes.
Pero la participación argentina no termina allí. Muchos de ellos, entre otros compositores y productores locales, están involucrados en canciones que competirán en otras categorías; una señal del alcance que el talento nacional consiguió en el ámbito internacional. Por ejemplo, Paco Amoroso y CA7RIEL forma parte de los créditos de “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”, la canción que grabaron junto a Sting y que fue seleccionada entre las candidatas a Mejor Canción Latina. También Milo J aparece en esa terna gracias a que es uno de los autores de “Niño”, junto al productor argentino Santiago Alvarado y otros músicos.
La lista de representantes argentinos se completa con los productores y compositores Rafael Arcaute y Federico Vindver, quienes participaron en la creación de “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”. De esta manera, la delegación local trasciende los nombres más reconocidos frente al micrófono y alcanza también a quienes trabajan detrás de las canciones.
Cuándo son los Grammy 2027
La 69ª edición de los Premios Grammy se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá en vivo a través de ABC, Disney+ y Hulu, aunque todavía no se anunció quién estará a cargo de la conducción.
La nueva edición tendrá también algunas novedades en su estructura: la Academia incorporó cinco categorías nuevas: Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina.
Lista de nominados
Grabación del año
“Man I Need” – Olivia Dean
“Choosin’ Texas” – Ella Langley
“I Just Might” – Bruno Mars
“Where Is My Husband!” – Raye
“The Cure” – Olivia Rodrigo
“Berghain” – Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor
“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
“Dracula” – Tame Impala con Jennie
Mejor artista revelación
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Mejor álbum vocal pop
The Art of Loving – Olivia Dean
Petal – Ariana Grande
The Romantic – Bruno Mars
This Music May Contain Hope – Raye
You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Olivia Rodrigo
Mejor interpretación pop solista
“Man I Need” – Olivia Dean
“Risk It All” – Bruno Mars
“Where Is My Husband!” – Raye
“The Cure” – Olivia Rodrigo
“Sauvignon Blanc” – Rosalía
Mejor interpretación de dúo/grupo pop
“Runway” – Lady Gaga, Doechii
“Bring Your Love” – Madonna, Sabrina Carpenter
“Click Clack Symphony” – Raye con Hans Zimmer
“The Life of a Showgirl” – Taylor Swift, Sabrina Carpenter
“Dracula” – Tame Impala con Jennie
Mejor interpretación vocal pop tradicional
“A Couple Minutes” – Olivia Dean
“For Good” – Cynthia Erivo, Ariana Grande
“Madwoman” – Laufey
“I Hate the Way I Look Today” – Raye
“All That’s Left” – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman
Mejor álbum vocal pop tradicional
Good Grief – Sara Bareilles
The Boys of Dungeon Lane – Paul McCartney
Better Broken – Sarah McLachlan
An Offering: Live at Speakeasy Studios – Leslie Odom Jr.
Whatever’s Clever! – Charlie Puth
Mejor Canción Latina
“Ahí” – Karol G, Drake
“¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler
“Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” – CA7RIEL y Paco Amoroso, Sting
“La Perla” – Rosalía, Yahritza Y Su Esencia
“Niño” – Milo J
Mejor Álbum de Pop Latino
No me arrepiento de sentir tanto – Karol G
Femme fatale – Mon Laferte
Muda – Carín León
¿Dónde es el after? – Rawayana
Bendito verano – Elena Rose
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano)
Lo que me falta por llorar – Grupo Frontera
Aunque me duela – Lupita Infante
La madrina – Mari Nobre
Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P
¡Vda México! – Carlos Rivera
Mejor Álbum de Música Urbana
Cosa nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro
Omerta – J Balvin, Ryan Castro
Hopi Sendé – Ryan Castro
Omakase – Alvaro Diaz
El Green Print: La Saga (Disco 1) — Feid Vs Ferxxo – Feid
Do not Disturb: Late checkout – Young Miko
Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo
Free spirits – CA7RIEL y Paco Amoroso
Taracá – Jorge Drexler
La vida era más corta – Milo J
Juanesteban – Juanes
Shine – Fito Paez
Mejor Álbum Latino Tropical
País portatil – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta
El alma en clave – Luis Enrique
Antes que el tiempo se vaya – Fonseca
Más que palabras – Grupo Niche
El último disco vol. 1 – Carlos Vives
Mejor interpretación de música pop asiática
“Sunset Kiss” – Babymetal, Polyphia
“Unang Kilig” – BINI
“BANG BANG” – IVE
“404 (New Era)” – KiiiKiii
“Yes” – Lisa
“Visa” – SB19
Mejor Álbum de Reggae
Too Too Bad – Buju Banton
Exile – Chronixx
Brightside – Ziggy Marley
The Art of Acceptance – Protoje
Supernova – Runkus
Lotería – Shaggy
Mejor interpretación musical global
“Varuvaaiy” – Devan Ekambaram con Susha
“Una flor en cada estrella” – Kerreke, Mireya, Alex E. Chávez
“Bando” – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo
“Porcelana” – Rosalía, Dougie F
“Dai Dai” – Shakira, Burna Boy
Mejor canción de rock
“In The Stars” – The Rolling Stones
“Lost Boys” – Phoebe Bridgers
“My Only Angel” – Aerosmith, Yungblud
“Streets of Minneapolis” – Bruce Springsteen
“Trinidad” – Geese
“What’s Wrong With Me” – Olivia Rodrigo, Robert Smith
“Your Favorite Toy” – Foo Fighters
Mejor álbum de rock
Vol. II – Angine de Poitrine
Your Favorite Toy – Foo Fighters
The Wow! Signal – Muse
Foreign Tongues – The Rolling Stones
Frozen Charlotte – Jack White
Mejor Interpretación de Música Alternativa
“Fabienk” – Angine de Poitrine
“Kill Me” – Phoebe Bridgers
“Au Pays du Cocaine” – Geese
“Reliquia” – Rosalía
“Showbiz” – Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
I Must Be Dreaming – Alabama Shakes
Lost Weekend – Phoebe Bridgers
Music, Fashion, Film – Charli XCX
Getting Killed – Geese
The Mountain – Gorillaz
Lux – Rosalía
Mejor interpretación de rock
“Sarniezz” – Angine de Poitrine
“Lost Boys” – Phoebe Bridgers
“Trinidad” – Geese
“What’s Wrong With Me” – Olivia Rodrigo, Robert Smith
“In The Stars” – The Rolling Stones
Mejor interpretación de metal
“The Edge of Perfection” – Anthrax
“Hive Mind” – Knocked Loose con Denzel Curry
“Your Ghost Again” – Mastodon
“Let There Be Shred” – Megadeth
“End Of You” – Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante
Mejor canción de rap
“E85” – Don Toliver
“Errtime” – Cardi B
“Girl, Get Up” – Doechii con SZA
“Let ‘Em Know” – TI
“Spend dat” – Yung Miami
Mejor interpretación de rap
“Good Flirts” – Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd
“Errtime” – Cardi B
“Run It Back” – De La Soul con Nas
“Let ‘Em Know” – TI
“Body” – Don Toliver
Mejor interpretación de rap melódico
“This Woman” – Busta Rhymes y J Dilla con D’Angelo
“Safe” – Cardi B con Kehlani
“Girl, Get Up” – Doechii con SZA
“E85” – Don Toliver
“Watching Us” – Wale con Leon Thomas
Mejor interpretación solista de R&B
“Morning Dew (Donk)” – Beyoncé
“Out the Window” – Kehlani
“Let Me” – Victoria Monét
“Pressha” – Jill Scott
“What You Need” – Tems
Mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B
“Fallin’” - Chris Brown con Leon Thomas
“47th Street” - Lalah Hathaway con J. Ivy
“Sweet Nuthins” - Kehlani con Leon Thomas
“Mess” - PJ Morton con Keyon Harrold
“To B Honest” - Jill Scott con JID
Mejor álbum de R&B progresivo
Bernarr – Durand Bernarr
Waves – Moonchild
The Last Balloon – Tank and the Bangas
Pholks – Leon Thomas
Distracted – Thundercat
Mejor interpretación de R&B tradicional
“I Found Myself” - Durand Bernarr
“Can’t Let Go” - Lalah Hathaway
“Beautiful People” - Jill Scott
“My Muse” - Leon Thomas
“If I Let You” - The Womack Sisters
Mejor grabación de música dance/electrónica
“Lights Burn Dimmer” - Fred Again, Jamie T
“I Feel So Free” - Madonna
“Crank” - Slayyyter
“My Old Ways” - Tame Impala
“Melatonin” - Tinashe
“Music” - Underscores
Mejor álbum de folk contemporáneo
Le Sigh – Kris Angelis
Ace – Madison Cunningham
The Great Divide: the Last of the Bugs – Noah Kahan
Lost Cause; Lover Fool – The Milk Carton Kids
Bloodline – Mon Rovîa
Mejor álbum de folk tradicional
The Fiddle and the Drum – Renée Fleming y Béla Fleck
North Node – Natalie y Brittany Haas
The Fiddle Funnel Sessions – EJ Ouellette
Together Again– Tom Paxton y John McCutcheon –
Under the Powerlines III (enero de 2025 – junio de 2025) – Jesse Welles
Mejor álbum de bluegrass
Rattlin’ Bone - Bronwyn
Safe, Sensible and Sane - Alison Brown y Steve Martin
Bluegrass Women - Lindsay Lou
So Much for Goodbyes - Billy Strings
Earl Jam 2 - Tony Trischka
Mejor álbum de blues tradicional
Zydeco Trailrides And Southern Soul - Sean Ardoin, Kreole Rock and Soul con Mr. Sipp
BB King’s Blues Summit 100 - Joe Bonamassa
Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience - Morgan Freeman, Ground Zero Blues Club Band, Chineke! Orchestra y Martin Gellner
Blues Now - GA-20 con Charlie Musselwhite
Slideways - Lil’ Ed and the Blues Imperials
Mejor álbum de blues contemporáneo
Alive! - Fantastic Negrito
Paper Doll (Live) - Samantha Fish
Just Say Yes - Ruthie Foster
Hard Road - Christone “Kingfish” Ingram
The Breakdown - Keb’ Mo’
Mejor álbum de música regional de raíces
Louisiana Love - Robin Barnes
Live at Tipitina’s 2025 - Dumpstaphunk
This Village - Ranky Tanky
Ain’t No Dying - The Rumble con Big Chief Joseph Boudreaux Jr.
Tongva Songs We Are Here Ekwa Chem - Tongva Ensemble con Connor Chee y Geneviève Gros-Louis
Mejor álbum de poesía hablada
Black Shaman Strikes Back - Marc Marcel
The Color of Rain - Aja Monet
A Hero and a Villain - Mad Skillz
How Love Grows - Jwalt and Claydough
Leap Life - Saul Williams
Mejor álbum de teatro musical
Chess The Musical
The Lost Boys
Ragtime
Schmigadoon!
Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
Mejor álbum de gospel
Devotion - Cory Henry
Revival: Live in Dallas - Lisa Knowles-Smith and the Brown Singers
Closer (Live in Chicago) - Jonathan McReynolds
Sunday Morning - PJ Morton
The Hymns - Cece Winans
Mejor canción country
“Beautiful Things” - Megan Moroney
“Choosin’ Texas” - Ella Langley
“Dry Spell” - Kacey Musgraves
“Hardwired” - Stephen Wilson Jr.
“Phone, Keys, Wallet” - Lainey Wilson, John Mayer
Mejor interpretación solista de música country
“The Whole World” - Vince Gill
“Choosin’ Texas” - Ella Langley
“Dry Spell” - Kacey Musgraves
“Can’t Sit Still” - Lainey Wilson
“Gary” - Stephen Wilson Jr.
Mejor actuación de dúo/grupo country
“Butterfly” - Zac Brown Band con Dolly Parton
“Here” - Mumford & Sons con Chris Stapleton
“Horses and Divorces” - Kacey Musgraves con Miranda Lambert
“Light of a Clear Blue Morning” - Dolly Parton con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire
“Phone, Keys, Wallet” - Lainey Wilson, John Mayer
Mejor interpretación de música tradicional estadounidense
“Still Crying” - Sara Bareilles
“You Without Me” - Brandi Carlile
“Coyote” - Chuck Leah
“Human Mind” - Mavis Staples
“No Kings” - Jesse Welles con Joan Baez
Mejor interpretación de música americana
“Heartland” - Sara Bareilles
“Returning to Myself” - Brandi Carlile
“Sad and Beautiful World - Mavis Staples
“Mill Town Flood” - Billy Strings
“Masks Off” - Jesse Welles
Mejor canción de raíces estadounidenses
“Masks Off” - Jesse Welles
“My Full Name” - Madison Cunningham
“Returning to Myself” - Brandi Carlile
“Tennessee Sunshine” - Grant Maloy Smith
“Waist Deep” - Alabama Shakes
Mejor álbum de Americana
Returning to Myself - Brandi Carlile
Sad and Beautiful World - Mavis Staples
Future Soul - Tedeschi Trucks Band
Masks Off - Jesse Welles
World’s Gone Wrong - Lucinda Williams