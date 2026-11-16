La música argentina tendrá un protagonismo inusual en la próxima entrega de los premios Grammy. La Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunció este lunes las nominaciones para la 69ª edición de los galardones más importantes de la industria musical y, entre los nombres que aparecen en la lista, hay una presencia local que marca un hito por su dimensión: CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez forman parte de los artistas que buscarán llevarse una de las codiciadas estatuillas.

Paco Amoroso y CA7RIEL Getty Images

La lista reúne a músicos de distintas generaciones y recorridos artísticos, desde una de las figuras más influyentes del rock nacional hasta dos de los representantes más destacados de la nueva escena urbana. Sin embargo, lo más llamativo de esta edición es que en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo hay tres proyectos argentinos que competirán para quedarse con el emblemático galardón. Mientras que el dúo integrado por CA7RIEL y Paco Amoroso fue ternado con Free spirits, Milo J compite con La vida era más corta. Fito Páez, por su parte, consiguió una nueva candidatura internacional gracias a Shine. Los músicos argentinos compartirán la categoría con Taracá, del uruguayo Jorge Drexler, y Juanesteban, del colombiano Juanes.

Milo J competirá en varias categorías en esta edición de los Grammy Kevin Winter - Getty Images North America

Pero la participación argentina no termina allí. Muchos de ellos, entre otros compositores y productores locales, están involucrados en canciones que competirán en otras categorías; una señal del alcance que el talento nacional consiguió en el ámbito internacional. Por ejemplo, Paco Amoroso y CA7RIEL forma parte de los créditos de “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”, la canción que grabaron junto a Sting y que fue seleccionada entre las candidatas a Mejor Canción Latina. También Milo J aparece en esa terna gracias a que es uno de los autores de “Niño”, junto al productor argentino Santiago Alvarado y otros músicos.

La lista de representantes argentinos se completa con los productores y compositores Rafael Arcaute y Federico Vindver, quienes participaron en la creación de “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”. De esta manera, la delegación local trasciende los nombres más reconocidos frente al micrófono y alcanza también a quienes trabajan detrás de las canciones.

Cuándo son los Grammy 2027

La 69ª edición de los Premios Grammy se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá en vivo a través de ABC, Disney+ y Hulu, aunque todavía no se anunció quién estará a cargo de la conducción.

La 69ª edición de los Premios Grammy se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles Richard Shotwell - Invision

La nueva edición tendrá también algunas novedades en su estructura: la Academia incorporó cinco categorías nuevas: Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina.

Lista de nominados

Grabación del año

“Man I Need” – Olivia Dean

“Choosin’ Texas” – Ella Langley

“I Just Might” – Bruno Mars

“Where Is My Husband!” – Raye

“The Cure” – Olivia Rodrigo

“Berghain” – Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

“Dracula” – Tame Impala con Jennie

Mejor artista revelación

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Mejor álbum vocal pop

The Art of Loving – Olivia Dean

Petal – Ariana Grande

The Romantic - Bruno Mars

The Romantic – Bruno Mars

This Music May Contain Hope – Raye

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Olivia Rodrigo

Mejor interpretación pop solista

“Man I Need” – Olivia Dean

“Risk It All” – Bruno Mars

“Where Is My Husband!” – Raye

“The Cure” – Olivia Rodrigo

“Sauvignon Blanc” – Rosalía

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

“Runway” – Lady Gaga, Doechii

“Bring Your Love” – Madonna, Sabrina Carpenter

“Click Clack Symphony” – Raye con Hans Zimmer

“The Life of a Showgirl” – Taylor Swift, Sabrina Carpenter

“Dracula” – Tame Impala con Jennie

Mejor interpretación vocal pop tradicional

“A Couple Minutes” – Olivia Dean

“For Good” – Cynthia Erivo, Ariana Grande

“Madwoman” – Laufey

“I Hate the Way I Look Today” – Raye

“All That’s Left” – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman

Mejor álbum vocal pop tradicional

Good Grief – Sara Bareilles

The Boys of Dungeon Lane – Paul McCartney

Better Broken – Sarah McLachlan

An Offering: Live at Speakeasy Studios – Leslie Odom Jr.

Whatever’s Clever! – Charlie Puth

Mejor Canción Latina

“Ahí” – Karol G, Drake

“¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler

“Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” – CA7RIEL y Paco Amoroso, Sting

“La Perla” – Rosalía, Yahritza Y Su Esencia

“Niño” – Milo J

Mejor Álbum de Pop Latino

No me arrepiento de sentir tanto – Karol G

Femme Fatale - Mon Laferte @monlaferte

Femme fatale – Mon Laferte

Muda – Carín León

¿Dónde es el after? – Rawayana

Bendito verano – Elena Rose

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano)

Lo que me falta por llorar – Grupo Frontera

Aunque me duela – Lupita Infante

La madrina – Mari Nobre

Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P

¡Vda México! – Carlos Rivera

Mejor Álbum de Música Urbana

Cosa nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro

Omerta – J Balvin, Ryan Castro

Hopi Sendé – Ryan Castro

Omakase – Alvaro Diaz

El Green Print: La Saga (Disco 1) — Feid Vs Ferxxo – Feid

Do not Disturb: Late checkout – Young Miko

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

Free spirits – CA7RIEL y Paco Amoroso

Taracá – Jorge Drexler

La vida era más corta – Milo J

Juanesteban – Juanes

Shine - Fito Páez Prensa

Shine – Fito Paez

Mejor Álbum Latino Tropical

País portatil – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta

El alma en clave – Luis Enrique

Antes que el tiempo se vaya – Fonseca

Más que palabras – Grupo Niche

El último disco vol. 1 – Carlos Vives

Mejor interpretación de música pop asiática

“Sunset Kiss” – Babymetal, Polyphia

“Unang Kilig” – BINI

“BANG BANG” – IVE

“404 (New Era)” – KiiiKiii

“Yes” – Lisa

“Visa” – SB19

Mejor Álbum de Reggae

Too Too Bad – Buju Banton

Exile – Chronixx

Brightside – Ziggy Marley

The Art of Acceptance – Protoje

Supernova – Runkus

Lotería – Shaggy

Mejor interpretación musical global

“Varuvaaiy” – Devan Ekambaram con Susha

“Una flor en cada estrella” – Kerreke, Mireya, Alex E. Chávez

“Bando” – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo

“Porcelana” – Rosalía, Dougie F

“Dai Dai” – Shakira, Burna Boy

Mejor canción de rock

“In The Stars” – The Rolling Stones

“Lost Boys” – Phoebe Bridgers

“My Only Angel” – Aerosmith, Yungblud

“Streets of Minneapolis” – Bruce Springsteen

“Trinidad” – Geese

“What’s Wrong With Me” – Olivia Rodrigo, Robert Smith

“Your Favorite Toy” – Foo Fighters

Mejor álbum de rock

Vol. II – Angine de Poitrine

Your Favorite Toy – Foo Fighters

The Wow! Signal – Muse

Foreign Tongues - The Rolling Stones Capitol Records

Foreign Tongues – The Rolling Stones

Frozen Charlotte – Jack White

Mejor Interpretación de Música Alternativa

“Fabienk” – Angine de Poitrine

“Kill Me” – Phoebe Bridgers

“Au Pays du Cocaine” – Geese

“Reliquia” – Rosalía

“Showbiz” – Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

I Must Be Dreaming – Alabama Shakes

Lost Weekend – Phoebe Bridgers

Music, Fashion, Film – Charli XCX

Getting Killed – Geese

The Mountain – Gorillaz

Lux – Rosalía

Mejor interpretación de rock

“Sarniezz” – Angine de Poitrine

“Lost Boys” – Phoebe Bridgers

“Trinidad” – Geese

“What’s Wrong With Me” – Olivia Rodrigo, Robert Smith

“In The Stars” – The Rolling Stones

Mejor interpretación de metal

“The Edge of Perfection” – Anthrax

“Hive Mind” – Knocked Loose con Denzel Curry

“Your Ghost Again” – Mastodon

“Let There Be Shred” – Megadeth

“End Of You” – Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante

Mejor canción de rap

“E85” – Don Toliver

“Errtime” – Cardi B

“Girl, Get Up” – Doechii con SZA

“Let ‘Em Know” – TI

“Spend dat” – Yung Miami

Mejor interpretación de rap

“Good Flirts” – Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd

“Errtime” – Cardi B

“Run It Back” – De La Soul con Nas

“Let ‘Em Know” – TI

“Body” – Don Toliver

Mejor interpretación de rap melódico

“This Woman” – Busta Rhymes y J Dilla con D’Angelo

“Safe” – Cardi B con Kehlani

“Girl, Get Up” – Doechii con SZA

“E85” – Don Toliver

“Watching Us” – Wale con Leon Thomas

Mejor interpretación solista de R&B

“Morning Dew (Donk)” – Beyoncé

“Out the Window” – Kehlani

“Let Me” – Victoria Monét

“Pressha” – Jill Scott

“What You Need” – Tems

Mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B

“Fallin’” - Chris Brown con Leon Thomas

“47th Street” - Lalah Hathaway con J. Ivy

“Sweet Nuthins” - Kehlani con Leon Thomas

“Mess” - PJ Morton con Keyon Harrold

“To B Honest” - Jill Scott con JID

Mejor álbum de R&B progresivo

Bernarr – Durand Bernarr

Waves – Moonchild

The Last Balloon – Tank and the Bangas

Pholks – Leon Thomas

Distracted – Thundercat

Mejor interpretación de R&B tradicional

“I Found Myself” - Durand Bernarr

“Can’t Let Go” - Lalah Hathaway

“Beautiful People” - Jill Scott

“My Muse” - Leon Thomas

“If I Let You” - The Womack Sisters

Mejor grabación de música dance/electrónica

“Lights Burn Dimmer” - Fred Again, Jamie T

“I Feel So Free” - Madonna

“Crank” - Slayyyter

“My Old Ways” - Tame Impala

“Melatonin” - Tinashe

“Music” - Underscores

Mejor álbum de folk contemporáneo

Le Sigh – Kris Angelis

Ace – Madison Cunningham

The Great Divide: the Last of the Bugs – Noah Kahan

Lost Cause; Lover Fool – The Milk Carton Kids

Bloodline – Mon Rovîa

Mejor álbum de folk tradicional

The Fiddle and the Drum – Renée Fleming y Béla Fleck

North Node – Natalie y Brittany Haas

The Fiddle Funnel Sessions – EJ Ouellette

Together Again– Tom Paxton y John McCutcheon –

Under the Powerlines III (enero de 2025 – junio de 2025) – Jesse Welles

Mejor álbum de bluegrass

Rattlin’ Bone - Bronwyn

Safe, Sensible and Sane - Alison Brown y Steve Martin

Bluegrass Women - Lindsay Lou

So Much for Goodbyes - Billy Strings

Earl Jam 2 - Tony Trischka

Mejor álbum de blues tradicional

Zydeco Trailrides And Southern Soul - Sean Ardoin, Kreole Rock and Soul con Mr. Sipp

BB King’s Blues Summit 100 - Joe Bonamassa

Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience - Morgan Freeman, Ground Zero Blues Club Band, Chineke! Orchestra y Martin Gellner

Blues Now - GA-20 con Charlie Musselwhite

Slideways - Lil’ Ed and the Blues Imperials

Mejor álbum de blues contemporáneo

Alive! - Fantastic Negrito

Paper Doll (Live) - Samantha Fish

Just Say Yes - Ruthie Foster

Hard Road - Christone “Kingfish” Ingram

The Breakdown - Keb’ Mo’

Mejor álbum de música regional de raíces

Louisiana Love - Robin Barnes

Live at Tipitina’s 2025 - Dumpstaphunk

This Village - Ranky Tanky

Ain’t No Dying - The Rumble con Big Chief Joseph Boudreaux Jr.

Tongva Songs We Are Here Ekwa Chem - Tongva Ensemble con Connor Chee y Geneviève Gros-Louis

Mejor álbum de poesía hablada

Black Shaman Strikes Back - Marc Marcel

The Color of Rain - Aja Monet

A Hero and a Villain - Mad Skillz

How Love Grows - Jwalt and Claydough

Leap Life - Saul Williams

Mejor álbum de teatro musical

Chess The Musical

The Lost Boys

Ragtime

Schmigadoon!

Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Mejor álbum de gospel

Devotion - Cory Henry

Revival: Live in Dallas - Lisa Knowles-Smith and the Brown Singers

Closer (Live in Chicago) - Jonathan McReynolds

Sunday Morning - PJ Morton

The Hymns - Cece Winans

Mejor canción country

“Beautiful Things” - Megan Moroney

“Choosin’ Texas” - Ella Langley

“Dry Spell” - Kacey Musgraves

“Hardwired” - Stephen Wilson Jr.

“Phone, Keys, Wallet” - Lainey Wilson, John Mayer

Mejor interpretación solista de música country

“The Whole World” - Vince Gill

“Choosin’ Texas” - Ella Langley

“Dry Spell” - Kacey Musgraves

“Can’t Sit Still” - Lainey Wilson

“Gary” - Stephen Wilson Jr.

Mejor actuación de dúo/grupo country

“Butterfly” - Zac Brown Band con Dolly Parton

“Here” - Mumford & Sons con Chris Stapleton

“Horses and Divorces” - Kacey Musgraves con Miranda Lambert

“Light of a Clear Blue Morning” - Dolly Parton con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire

“Phone, Keys, Wallet” - Lainey Wilson, John Mayer

Mejor interpretación de música tradicional estadounidense

“Still Crying” - Sara Bareilles

“You Without Me” - Brandi Carlile

“Coyote” - Chuck Leah

“Human Mind” - Mavis Staples

“No Kings” - Jesse Welles con Joan Baez

Mejor interpretación de música americana

“Heartland” - Sara Bareilles

“Returning to Myself” - Brandi Carlile

“Sad and Beautiful World - Mavis Staples

“Mill Town Flood” - Billy Strings

“Masks Off” - Jesse Welles

Mejor canción de raíces estadounidenses

“Masks Off” - Jesse Welles

“My Full Name” - Madison Cunningham

“Returning to Myself” - Brandi Carlile

“Tennessee Sunshine” - Grant Maloy Smith

“Waist Deep” - Alabama Shakes

Mejor álbum de Americana

Returning to Myself - Brandi Carlile

Sad and Beautiful World - Mavis Staples

Future Soul - Tedeschi Trucks Band

Masks Off - Jesse Welles

World’s Gone Wrong - Lucinda Williams