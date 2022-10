Hallazgo: de qué habla “Face It Alone”, la muy personal canción de Freddie Mercury que Queen acaba de publicar

escuchar

“Habiendo generado una tormenta de fuego en los medios en el verano cuando los miembros de la banda Brian May y Roger Taylor contaron por primera vez que una canción de Queen redescubierta con Freddie Mercury estaba siendo considerada para su posible lanzamiento, la muy esperada canción ‘perdida’, ‘Face It Alone’, cae como un lanzamiento mundial simultáneo”. Con esas palabras se dio a conocer el tema en cuestión, con la voz de Freddie Mercury, a través de redes oficiales y plataformas de video y música de la banda.

Sobre la filtración de la canción y el hecho de que la emitiera una radio francesa un día antes, no hubo menciones. Claro que, con la velocidad con que la información se mueve actualmente, el hecho probablemente no quede ni siquiera como una anécdota. En cambio, tal vez nos deje alguna entrelínea la letra o la música de “Face It Alone”.

El texto sigue: “La existencia de la pista fue revelada por primera vez por May y Taylor en una entrevista de radio de la BBC en su aparición en el concierto Royal Jubilee de este año en el que interpretaron la apertura, con su cantante habitual, Adam Lambert. Roger Taylor la describió como ‘una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado’. Brian May la definió como un tema “hermoso, es conmovedor” .

La “joya” que recién ahora se descubre es porque May y Taylor (los dos integrantes activos del grupo, ya que John Deacon desde hace un par de décadas que no participa en proyectos de la banda) decidieron lanzar una nueva versión del disco The Miracle. “Face It Alone” fue grabada en 1988, durante las sesiones en las que se registraron otras canciones que sí formaron parte de aquel álbum que se publicó en mayo de 1989.

El último estreno de obras inéditas de la banda había sido en 2014, cuando se publicó Queen Forever, que incluyó tres temas nunca antes escuchados con Mercury: “Let Me in Your Heart Again”, “Love Kills” y “There Must Be More to Life Than This”.

El descubrimiento de “Face It Alone” sucedió cuando el equipo de trabajo de Queen comenzó a producir Queen Miracle Collector’s, una edición box set con ocho discos que incluirá un álbum de más de una hora de grabaciones inéditas entre las que se incluyen temas nunca estrenados en ningún formato físico. El lanzamiento de todo el paquete se realizará el 18 de noviembre. Casi en tono documental, también contendrá conversaciones que mantuvieron los cuatro músicos, en los estudios de Londres y de Montreux, donde fueron grabadas las canciones. Durante esas sesiones se registraron unos treinta títulos (”Face It Alone” fue uno de ellos). “ Estaba como escondido a plena vista. Lo escuchamos muchas veces y pensamos: ‘Realmente no podemos rescatarlo’, pero volvimos a revisarlo y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘Podemos hacer esto y esto’. Ha sido como unir partes, pero es hermosa. Es una pieza muy conmovedora de Freddie ”, dijo Taylor sobre este lanzamiento.

The Miracle finalmente incluyó sólo diez canciones. “Party”, “Khashoggi’s Ship”, “The Miracle”, “I Want It All”, “The Invisible Man”, “Breakthru”, “Rain Must Fall”, “Scandal”, “My Baby Does Me” y “Was It All Worth It”.

La frase de Taylor da por sentado de que el tema lo escribió Mercury, a menos que solo se estuviera refiriendo a la interpretación. En cualquier caso, con la historia ya contada, es fácil desarrollar teorías acerca del significado de cada palabra. Ya desde el título, que significa “Enfréntalo solo”. Con el diario del lunes se puede suponer que Mercury hablaba del Sida, enfermedad que tres años después lo llevó a la muerte. Para 1988 -o 1989, cuando se publicó The Miracle- su apariencia no era la de una persona con serios problemas de salud. Sin embargo, la vida pública de Queen había quedado reducida casi al lanzamiento de vídeos, ya que el grupo había dejado las giras de conciertos. Eso fue lo que hizo que sus fans y, sobre todo, la prensa sospecharan de que Mercury no estaba bien, a pesar de que él negaba problemas de salud .

Freddie Mercury y su última pareja: Jim Hutton Redes Sociales

Conocido el final -Mercury falleció en 1991 por problemas derivados del VIH- y a 32 años de la grabación de “Face It Alone”, la letra es muy elocuente.

Cuando algo tan cercano y querido para la vida, explota dentro de ti, sientes que tu alma se incendia./ Cuando algo tan profundo y tan lejano y ancho, cae al lado, tus gritos se pueden escuchar tan alto y claro. / Tu vida es tuya. Estás a cargo de ti mismo. Dueño de tu casa. Al final, al final tienes que enfrentarlo todo solo. / (...) Cuando la luna ha perdido su brillo, / tienes que enfrentarlo todo solo.

Quizás por la energía transmitida por muchas de las canciones que sí terminaron en The Miracle, “Face It Alone” no era candidata para formar parte de ese disco. Hay un tono amargo, de dolor, que atraviesa el tema de principio a fin, con la carga emotiva que Mercury siempre supo ponerle a sus interpretaciones. Por otro lado, si bien la música no deja en ningún momento de ser un tema con sonido Queen, tiene el pulso y una acentuación que la arrima a las baladas del softmetal de aquellos años . Aunque, claramente, no es un tema de un desencuentro amoroso. Si no fuera porque hay una historia conocida con la que se pueda asociar a estar canción, podría ser considerada como un interesante matiz compositivo dentro del catálogo del grupo.

LA NACION