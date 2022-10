Freddie Mercury vuelve a cantar: se filtró “Face it Alone”, el tema inédito que Queen estrena este jueves

escuchar

Brian May y Roger Taylor revelaron en junio su intención de lanzar un tema inédito de Queen grabado a finales de los años 80 con la voz de Freddie Mercury. El estreno de la canción tendrá lugar mañana jueves, aunque ello no impidió que el tema se filtrara y sonara antes por una radio francesa.

“Face It Alone”, así se titula la composición, verá la luz oficialmente en todo el mundo este jueves, y en la web oficial de Queen se pueden ver a modo de adelanto fotos de vallas publicitarias y carteles que promocionan la melodía en ciudades de todo el mundo, entre ellas Londres, Toronto o Madrid. También se lanzó una página web oficial de la canción, donde un reloj marca la cuenta regresiva para su estreno.

“¿Están listos? la primera nueva canción de Queen en ocho años”, expresa la banda a través de las redes sociales, junto con la hora del lanzamiento. Sin embargo, ello no impidió que este martes una radio francesa emitiera completo el tema al aire.

May y Taylor revelaron detalles sobre “Face It Alone” durante una entrevista de la BBC justo antes de que Queen + Adam Lambert actuaran en el Palacio de Buckingham de Londres en el concierto Party at the Palace, por la celebración de los 70 años de reinado de la difunta Isabel II.

Al respecto, Taylor dijo: “Encontramos una pequeña joya de Freddie de la que nos habíamos olvidado”, y comentó que la canción proviene de las sesiones de producción del álbum de Queen de 1989 The Miracle, el penúltimo disco que Mercury grabó con la banda antes de su muerte en 1991.

“Estaba como escondido a plena vista. Lo escuchamos muchas veces y pensamos: ‘Realmente no podemos rescatarlo’, pero volvimos a revisarlo y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘Podemos hacer esto y esto’. Ha sido como unir partes, pero es hermosa. Es una pieza muy conmovedora de Freddie”, apuntó.

The Miracle fue el primer disco de Queen que por decisión de la banda llevó la firma de los cuatro integrantes, sin importar quién haya compuesto originalmente cada tema (esa información igual terminó trascendiendo con los años). Y también el primero que grabaron sabiendo el diagnóstico de VIH positivo que había recibido Mercury. Un álbum sobrio, focalizado, con preeminencia de un audio más potente que discos anteriores, como señaló LA NACION. Y que transmite una sensación de “todo” que no se percibía desde, mínimo, Hot Space. No hay un solo tema flojo en el disco. Ni tampoco hits insufribles. Y lo que podría haber sido invitaciones al cliché rápidamente vencido (como “The Miracle” o “I Want it All”), aún hoy resisten una escucha feliz.

El esperado lanzamiento de “Face it Alone” dará la oportunidad a los fanáticos de volver a escuchar la voz de Freddie Mercury con una composición inédita. Cabe recordar que el músico murió el 4 de noviembre de 1991, a los 45 años, a causa de una bronconeumonía, tras haber sido diagnosticado de Sida. Tres meses antes de su despedida final, Jim Hutton, su última pareja, le hizo unas hermosas fotos en el jardín de su casa. Sin saberlo, serían las últimas imágenes del cantante.

“Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las plantas en plena floración y Freddie caminó hacia mí”, relató Hutton en un texto publicado en la cuenta de Instagram del club de fans del músico.

Las imágenes datan del 28 de agosto de 1991. “Quería que retrocediera, para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos y sacó una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido que sabía que no se veía lo mejor posible, pero no me importó; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo”, contó. Desde que Freddie se enteró de su condición de portador de VIH en 1987, pasaron solo cuatro años para que una bronconeumonía fuera la causa secundaria de su triste desaparición de este mundo.

LA NACION