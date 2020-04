Sunsetstrip en versión Home Edition Crédito: Ignacio Sánchez

El DJ Hernán Cattaneo está ofreciendo, desde las 18, un streaming en su cuenta de Facebook. Produce Sunsetstrip desde su casa "Home Edition" con el fin, además, de incentivar donaciones para la Cruz Roja Argentina, Coas ONG y UNF. Desde Facebook @HernanCattaneo y también desde su Instagram @djhernancattaneo

Habrá que entrar a las redes y comprobar de qué se tratará este set tan especial que está ofreciendo. El mes pasado Cattaneo habló con LA NACION sobre su estilo y la dinámica de los sets de progressive house. "Esa es la música que me representa -aseguró-, es una forma de poner la música mas que un tipo de música particular. En mi set hay muchos estilos, lo progresivo tiene que ver con la forma en la que armo el repertorio. A nivel estilo se trata de arrancar suave ir subiendo algo más moody, siempre melódico y con groove, nunca violento. Es un desarrollo que te va metiendo, es "la plancha" como le dicen mis fans argentinos. Está bueno que eso se reconozca porque los que van a verme buscan eso y el que no va también sabe qué es lo que no quiere. Hay certezas y eso está bueno siempre. Al tener una carrera larga como la que tengo yo, ya no buscás sorprender a nadie, tenés un sonido que te gusta y afortunadamente tenés suficiente gente a la que le gusta. Podés estar ahí sin comprometer tu sonido ni especular para qué lado va a ir la moda."