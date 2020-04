Hilda Lizarazu, sobre el coronavirus: "De esto vamos a salir todos mejores"

Hilda Lizarazu cuenta cómo son sus días sobre la cuarentena y opina sobre cómo será el futuro de los shows en vivo Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Arnedo

Gonzalo Bustos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 13:31

"Lo que está pasando es algo increíble", dice Hilda Lizarazu, desde la terraza de su casa, sobre el efecto mundial del coronavirus. Rodeada de plantas y al aire libre, Hilda pasa la mayor parte del tiempo de su cuarentena. "Entre guitarritas y plantas transcurren mis días armoniosamente", cuenta ella, que convive junto a su hija de 19 años. Cuando el COVID-19 comenzó a impactar en el país, la suspensión de fiestas y shows fue una de las primeras medidas de prevención y la agenda de Hilda quedó en suspenso. Entonces dejó de salir, de visitar a su madre y comenzó a aislarse sin que fuera obligatorio hacerlo. "Ante un enemigo invisible, tomé precauciones", dice del otro lado del teléfono.

¿Cómo te tomó la pandemia y la medida de aislamiento obligatorio?

Venía siguiendo el tema por los noticieros y leyendo diferentes informaciones, se veía venir la cuarentena. Estaba por empezar una gira por el sur de la provincia, me había salido el Cosquín Rock en España en mayo y otras varias cosas que tenía cerradas. Pero tengo la filosofía que aceptar el destino. Dentro de lo que pasa, trato que el presente sea lo más ameno posible. Es un momento de obligatorio encuentro con uno mismo. Creo que de esto vamos a salir todos mejores. Este tiempo donde tenés que compartir y convivir es un aprendizaje.

¿Cómo pasás este tiempo en casa?

Hago de todo. No me alcanza el tiempo. Uno pasa por su casa y siempre tiene un rincón donde inmiscuirse. Tengo mucha onda con las plantas. Me da un gusto y una alegría el tiempo vegetal que estoy mucho en eso. Me gusta dibujar y pintar. Estuve en la zona del acomodamiento de carpetas, de fotos y negativos. Es un momento de acomodar y me gusta el orden.

¿Qué análisis hacés de medidas que está tomando el gobierno?

Hay un sentimiento colectivo de que se están haciendo bien las cosas. Eso me gusta sentirlo. Ese sentimiento colectivo de gran acatamiento al concepto del gobierno, que lo está tomando con mucha calma y buenas decisiones. Y la población está tranquila. Es todo muy delicado porque tenemos un país que está bastante vapuleado, pero siento que el Estado está tomando al toro por las astas dentro de lo invisible y de lo que implica ser parte de una pandemia. Es algo que ojalá no se repita.

¿Te informás sobre el coronavirus en el día a día preferís desconectar del tema?

Sí, pero a mi manera. Estuve viendo qué es un virus. Porque ese mundo del microcosmo es algo desconocido, pero es interesante ese universo invisible. Descubrí, por ejemplo, que un virus no es un organismo vivo sino que es información de ADN que entra en una célula. Fui por ese lado de la información.

¿Qué opinión te merecen las múltiples teorías en torno al origen del virus?

El otro día leí sobre una teoría que habla de una especie de salto cuántico de la Tierra. Que tiene que ver con lo electromagnético y las radiaciones que nos envuelven. Parece que en Wuhan, donde se originó el virus, fueron las primeras radiaciones de 5G y esa teoría me pareció re probable y súper interesante. Como que es una adaptación del planeta a todos estos campos de energía y eso provoca estos virus. También estuve viendo la charla TED de Bill Gates, donde dice que la humanidad se preparó para guerras nucleares y no le prestamos atención a lo invisible. Eso me parece de una lucidez maravillosa.

¿Estás trabajando en algún proyecto en este tiempo en casa?

Siempre voy como bordando nuevas cosas. La idea es tener canciones para hacer otro disco en el segundo semestre. Hace rato vengo laburando en eso, pero con el asunto de tocar en vivo se me hace más dificultoso porque mi estructura es totalmente independiente y me ocupo de todo. Lo tomo tranquilamente y ahora aprovecho este tiempo en casa para componer. La primera semana le di duro a los programas y la parte técnica, pasaba seis horas trabajando en la computadora, grabando.

¿Creés que esto va a tener un efecto futuro sobre la industria de la música?

Creo que la industria estaba basada en los shows en vivo más que en un comercio del objeto disco. Tal vez esta pandemia provoque más cuidado en las aglomeraciones de gente. En los últimos días estamos mucho más informados sobre estos seres invisibles. Tal vez se cambien los grandes eventos. Pero no sé qué creer. Sobre todo porque no se sabe qué va a ocurrir con toda la humanidad y eso ya es increíble.