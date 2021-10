Hilda Lizarazu, Rosario Ortega y Benito Cerati encabezaron un emotivo tributo a Charly García por sus 70 años

El próximo 23 de octubre Charly García cumple nada más ni nada menos que 70 años, y la ciudad de Buenos Aires decidió celebrarlo a lo largo de todo este mes con una serie de eventos enmarcados en un ciclo llamado CharlyBA. Tras un encuentro literario en la Biblioteca del Parque de la Estación y una muestra fotográfica en el Planetario, ayer por la tarde la actividad tuvo como epicentro al Teatro General San Martín mediante dos propuestas sumamente interesantes. La primera de ellas, denominada “Cómo conseguir Charlys”, se basó en una exposición de fotos con imágenes tomadas por Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu mientras que -algunas horas después- se desarrolló “Algo de Charly”, un concierto de tributo al compositor de “Los dinosaurios”, bajo la dirección musical de Lito Vitale.

Ante una sala “Martín Coronado” con localidades totalmente agotadas (repite hoy a las 21.30) y el deseo ferviente de volver a disfrutar a pleno de los recitales en vivo tras casi dos años de confinamiento como consecuencia del coronavirus, un público de todas las edades no dudó en entregarse por completo y, desde el primer minuto, a una celebración con variados y festejados pasajes musicales de la extensa y reconocida trayectoria de Charly García.

Concierto en homenaje a Charly García en el teatro San Martín, con Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Lito Vitale, Benito Cerati, Fernando Samalea y el Zorro Von Quintiero Gerardo Viercovich - LA NACION

Los tonos verdosos y azulados que envolvieron a un escenario casi en penumbras fueron la escenografía ideal para un inicio solemne de la mano de “Pubis angelical”, seguido de “Yendo de la cama al living”. Sin embargo, quizás uno de los mayores aciertos de este emotivo homenaje en vida comandado por Vitale haya descansado en el hecho de no ceñirse pura y exclusivamente a los hits de García que nunca pueden faltar sino en abrir el juego hacia otros temas que hacía mucho tiempo no sonaban en vivo y constituyeron una más que grata sorpresa. En ese sentido, el sonido de la caja de ritmos tan característico de la década del ochenta fue el preámbulo de una exquisita relectura de “Bancate ese defecto”, coreado por todos. Y lo mismo ocurrió con “Pasajera en trance”, “Siempre puedes olvidar”, “Fantasy” y “Ojos de videotape” en versiones frescas, contundentes y muy respetuosas de las originales. Aunque, en verdad, no sería justo calificarlas como simples versiones desde el momento en que la mayoría de sus ejecutantes forman parte del pasado y el presente de las bandas de Charly. Los experimentados Fernando Samalea (batería) y Fabián “Zorrito” Quintiero (teclados, sintetizadores y bajo) conformaron, junto a Lito Vitale (piano, teclados y guitarra), una sólida estructura instrumental sobre la que se apoyaron las voces de Hilda Lizarazu y Rosario Ortega (habituales colaboradoras de Say No More), sumadas a la de Benito Cerati, quien dejó una excelente impresión al encarar grandes éxitos -como “No soy un extraño”, “Raros peinados nuevos” y “No voy en tren”- con notables firmeza, actitud escénica y compromiso.

Mientras Rosario Ortega se hizo cargo de “Fanky” y despegó al público de sus asientos, Lizarazu levantó aún más la temperatura del show a través de “Buscando un símbolo de paz”, “Nos siguen pegando abajo (Pecado mortal)” y un medley que incluyó fragmentos de “Rap de las hormigas”, “Demoliendo hoteles”, “No bombardeen Buenos Aires” y “El rap del exilio”, seguido de un duelo de improvisación de teclados entre Quintiero y Vitale.

“La máquina de ser feliz”, “Inconsciente colectivo”, “De mi” y “Seminare”, con las voces de Cerati, Ortega y Lizarazu cantando al unísono, no solo apaciguaron los ánimos, sino que marcaron la despedida de una velada inolvidable, con la emoción a flor de piel y una yapa fuera de programa de la mano de “Rasguña las piedras” y “Promesas sobre el bidet”.