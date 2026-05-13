La curiosa transformación de la terraza donde tocaron por última vez los Beatles

El inmueble situado en el número 3 de la calle Savile Row, en Londres, se convertirá en un museo oficial de los Beatles. La decisión fue anunciada por Apple Corps, el sello discográfico de la banda, quienes revelaron que este sitio emblemático abrirá sus puertas en 2027 con el objetivo de exhibir material inédito y reconstruir la historia del grupo.

La terraza emblemática donde tocaron los Beatles Evening Standard - Hulton Archive

Este sitio conserva un valor histórico significativo para los seguidores, dado que aquí ocurrió la última presentación pública de los Beatles. A pesar del paso del tiempo, la azotea, donde la banda se juntó durante 1968 y 1972, permanece intacta, sin ningún cambio, según confirmó Tom Greene, director ejecutivo de Apple Corps a The New York Times.

Los detalles del proyecto

Esta iniciativa incluye siete pisos dedicados a la exhibición de archivos nunca vistos y una recreación fiel del estudio donde la banda grabó el álbum Let It Be, en 1970. La dirección de este lugar de culto constituye actualmente una de las dos paradas obligatorias junto con el reconocido paso peatonal de Abbey Road.

La presentación de The Beatles en Savile Row

La presentación del 30 de enero de 1969, que salió a la luz en la serie documental Get Back como en el film original de 1970, marcó un acontecimiento histórico en la cultura británica, dado que fue la última actuación oficial de la banda icónica.

“Hay tantos recuerdos especiales entre sus paredes, por no hablar de la azotea; me emociona que la gente lo vea cuando esté listo”, expresó Paul McCartney, sobre este evento que revolucionará Londres.

Se inaugurará un museo de los Beatles

Aunque la expectativa crece de manera exponencial, aquel periodo en Savile Row simboliza el traumático proceso de separación del grupo. La reconocida frase “Tal vez deberíamos divorciarnos”, pronunciada por George Harrison, aún retumba en las paredes de la terraza que el próximo año será un museo para los amantes de The Beatles.