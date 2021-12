Jairo se recupera de una leve neumonía y reprograma sus próximos conciertos

Si bien corrió el rumor de que Jairo estaba internado, uno de sus hijos, Yaco González, aclaró la noticia en diálogo con LA NACION. “No está internado. Estuvo en la Fundación Favaloro por precaución porque venía con un virus respiratorio. Como el domingo a la noche tuvo mucha fiebre, ese mismo día en la Fundación Favaloro le hicieron una tomografía que determinó que tenía una leve neumonía producida por un virus respiratorio que trajo mi sobrinito de Italia. Pero está todo bajo control. Jairo está en su casa, descansando tranquilo. Está muy bien de ánimo”.

En su cuenta de Facebook se explica que por “recomendación médica ante el curso de una leve neumonía de la que Jairo se encuentra en recuperación”, las presentaciones previstas en las ciudades de San Juan, Mendoza, San Luis y Río Cuarto serán reprogramadas. “Lamentamos cualquier inconveniente que pueda generar esta decisión, sabiendo que será comprendida y acompañada”, señala el comunicado.

Desde su entorno, señalan que el artista llegó a tener casi 40 grados en un cuadro al que se le agregó un fuerte catarro. Lo cual, inevitablemente, hizo que se manejara la hipótesis de un posible Covid-19 positivo. Venía de hacer funciones en Concepción del Uruguay y en Armstrong con cierta dificultad por el cuadro que estaba incubando. Como no mejoraba, el domingo se lo trasladó a la Fundación Favaloro en donde, por protocolo, primero se lo aisló y tras descartarse un posible Covid se le realizó una tomografía. Este estudio fue el que determinó que padecía una leve neumonía, por lo que se empezó rápidamente con el tratamiento. Actualmente se encuentra en su casa rodeado de sus afectos y de muy buen estado de ánimo.

Esta temporada Jairo lanzó el disco en el cual celebra sus 50 años con la música Rodrigo Nespolo - LA NACION

Este año, el popular cantante está celebrando sus 50 años con la música. A los 71 años, Jairo cuenta con una extensísima carrera (que incluye 50 discos, 35 en castellano y 15 en francés) y un perfil profesional y humano superlativo. En una entrevista con LA NACION repasó sus canciones preferidas entre las más de 800 que grabó en 5 idiomas diferentes. “Me gusta mucho ‘La milonga del trovador’ por razones obvias: porque Horacio Ferrer y Astor Piazzolla la compusieron para mí, para que yo la cantara en primera persona, como si fuera autobiográfica. Imaginate qué halago que me dedicaran una canción estos dos monstruos. También privilegio las canciones que compuse con Daniel Salzano; por ejemplo, ‘Los enamorados’, ‘Caballo loco’, ‘Milagro en el Bar Unión’. Salzano me permitió entrar en su universo, que era un mundo de imágenes, muy cinematográfico, distinto a todo lo conocido. Y por supuesto que ‘El valle y el volcán`’ es otra de mis canciones preferidas. En la pandemia intenté recrear mis temas viejos, enriquecerlos armónicamente. Y en ese sentido el que más rindió fue ése. Ahí me demostró que es una canción muy noble, a la que de repente le podés exigir otra cosa y te la da. También rescato algunas partituras folklóricas, como ‘Piedra y camino’, de Atahualpa Yupanqui, que es una de las cinco más bellas del cancionero argentino”, dijo en aquella oportunidad.

Seguramente, algunos de esos temas estarán sonando estos días en su casa hasta que el famoso cantante de extensa trayectoria en Francia vuelva a cantar frente a público de distintas provincias.