La dura confesión de Ben Affleck que involucra a Jennifer Garner: “Si estuviera casado con ella probablemente seguiría bebiendo ”

Ya hace unos años que Ben Affleck no oculta sus problemas con el alcohol. El actor, que ha estado en rehabilitación en varias oportunidades, aseguró durante una entrevista que durante su matrimonio con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos, la infelicidad que sentía incrementó su dependencia de la bebida.

“Probablemente seguiría bebiendo. Es parte de la razón por la que empecé a beber, porque estaba atrapado”, admitió este lunes durante una entrevista en el Howard Stern Show. “Me decía a mí mismo: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’. Lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, y resultó que esa no era la solución”, agregó.

El actor, de 49 años, que hoy mantiene una excelente relación con la madre de Violet (16), Seraphina (12) y Samuel (9), dejó en claro que lo que vivieron ellos es algo normal que atraviesan muchas parejas. “La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo y tomamos la decisión. Simplemente nos distanciamos”, explicó.

La expareja junto al menor de sus tres hijos, Samuel, saliendo de la Iglesia en Los Angeles Grosby Group

“Tuve un matrimonio que no funcionó, lo cual ocurre, con alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado. Al final, lo intentamos, lo intentamos y lo intentamos porque teníamos hijos. En un momento ambos sentimos que no queríamos que ese sea el modelo que nuestros hijos tuvieran del matrimonio”.

Affleck y Garner se conocieron durante la grabación de la película Pearl Harbor y luego volvieron a actuar juntos en Daredevil: El hombre sin miedo. Aunque en ese momento ella estaba casada y él comprometido, la química entre los dos fue imposible de ocultar. Después de un año de noviazgo, que lograron mantener lejos del ojo público, los actores se casaron en 2005 en una ceremonia íntima en las Islas Turcas y Caicos.

Bellos, exitosos y con miles de proyectos en carpeta, tenían un futuro muy prometedor, hasta que las adicciones del actor hicieron que todo lo que parecía duradero comenzara a tambalear. “Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015, 2016 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales y terminó de destruirnos”, admitía él tiempo atrás.

Se acabó el amor para Jennifer Garner y Ben Affleck AP

La primera vez que Affleck estuvo internado en un centro de rehabilitación fue en 2001. Sin embargo, no fue hasta 2017 que el artista decidió hablar abiertamente de su problema. En 2018, el director de Argo ingresaba por tercera vez a un centro para tratar sus adicciones y fue Garner quien, una vez más, lo acompañó en este difícil proceso. “Acabo de completar un tratamiento para mi adicción al alcohol, algo con lo que lidié en el pasado y tendré que seguir enfrentando”, confesaba en su cuenta de Facebook por primera vez.

“Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia”, aseguró antes de su última internación. “La recaída es obviamente muy vergonzosa. Desearía que no sucediera, realmente desearía que mis hijos no vieran esas cosas en Internet (…). Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabés que tenés que trabajar. Tuve un problema y realmente quiero abordarlo, me enorgullezco por ello. Todos tenemos problemas y lo que hay que hacer es lidiar con ellos”, agregó.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el Festival de Cine de Venecia, en septiembre pasado

Hoy el actor parece estar viviendo un presente feliz junto a su nueva pareja, Jennifer Lopez, con quien se dio una segunda oportunidad a 19 años de su primer noviazgo. Tras haber roto su compromiso en 2004, cada uno siguió su camino aunque nunca perdieron el contacto. Luego de haber formado sus propias familias y pasar por varios vínculos fugaces, el 2021 los volvió a cruzar.

Mientras que la cantante se sabe “eterna romántica” y no descarta la posibilidad de volver a pasar por el altar, el actor define a esta nueva revancha amorosa como algo “definitivamente hermoso”. Además, asegura que su historia de amor con la cantante es tan buena que merece ser llevada al cine. “Es una gran historia y ya sabés, tal vez algún día te lo cuente. Lo escribiré todo”, dijo hace unos días en una entrevista con Wall Street Journal.