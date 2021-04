Jeanette Nenezian: quién es la trompetista de jazz favorita de las nuevas bandas

Jeanette Nenezian no solo es una instrumentista dotada de su generación que atrajo la atención de artistas como Wos o bandas como Bándalos Chinos, La Kermesse Redonda, Las Taradas o Tu Vieja. Es también la primera trompetista mujer en hacer carrera en la escena local del jazz y la primera argentina egresada del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla .

A sus 32 años, suma trece dedicados al instrumento. Tras recibirse de técnica en música en la especialidad de trompeta en la misma institución en 2011, se convirtió luego en la primera mujer trompetista en ingresar a la tecnicatura de jazz del Conservatorio, del que egresó a finales del último año, convirtiéndose en la primera mujer, junto a la uruguaya Alejandra Gómez, en obtener ese título .

“El porcentaje de mujeres instrumentistas, con mucha suerte, llega al 20%. Y ocurre que en Argentina, dentro del jazz, no hay referentes trompetistas femeninas”, menciona. Los motivos, a su entender, son simples: “Históricamente nunca estuvo bien visto que una mujer toque la trompeta. Específicamente en el jazz, la improvisación es un aspecto característico del estilo, un lenguaje, un discurso, y no hay dos personas que improvisen igual. Entonces: ¿una mujer teniendo un discurso propio?”, lanza no sin ironía la pregunta al aire.

Fundada por el pianista Ernesto Jodos en 2006 y con una duración de tres años, la carrera de jazz del Manuel de Falla convoca a músicos locales y del extranjero. En su modalidad, está calificada como la de mayor prestigio a nivel académico y para su ingreso es necesario superar tres exámenes. El programa curricular abarca desde lo estilístico del jazz moderno surgido en los años 30 y 40, con una orientación dentro del be bop, a las músicas que vinieron después, hasta los 70 y 80. “Se estudia repertorio, transcripciones y te hacen componer”.

Jeanette Nenezian, en un vivo junto a Wos

A los 14, Jeanette empezó a tocar la guitarra mientras se formaba en percusión en un taller de su barrio, Villa Urquiza. Si no había margen en casa -una familia de artistas con raíces armenias- para afrontar clases particulares, se las rebuscaba para continuar con su formación a través de iniciativas gratuitas o de bajo costo.

De adolescente, iba a muchos recitales de rock y ahí empezó a sentir “la música en el pecho”, sentimiento que la acompaña “hasta hoy”, comparte. Tras una breve incursión en la carrera de Letras, llegó la confirmación. Escuchando un día a Mano Negra, se sintió irresistiblemente atraída por el sonido de la trompeta y, con lo que ahorraba como camarera, se compró su primer instrumento.

Casi sin tener idea sobre cómo hacerla sonar, el clásico tema “It Never Entered My Mind”, ejecutado por el primer quinteto de Miles Davis , llegó a sus oídos a través de la radio. “Ahí entendí que yo quería tocar esa música y me inscribí en el Conservatorio”, recuerda. “La trompeta es un instrumento que tenés que estudiar todos los días. No hay otra manera. Y eso se complica cuando tenés que trabajar. Pero desde que la agarré estuve segura de que quería ser trompetista”, remarca.

Una década después, Jeanette es hoy la trompetista de referentes nacionales como el músico y freestyler Wos y de formaciones indies como Tu Vieja, banda compuesta por músicas de destacada trayectoria, que mixtura música y humor y que tiene a Malena Pichot en la voz principal. Nenezian también participó a lo largo de los años como sesionista dentro de otros reconocidos grupos de jazz, rock, pop y funk.

Nenezian integra la banda de música y humor Tu Vieja, que tiene a Malena Pichot como voz principal

El vínculo con Wos comenzó en 2019, a través de un colega saxofonista que la contactó para integrar una sesión de vientos para la banda del reconocido artista, una de las figuras más convocantes y valoradas de la escena actual. “Él empezó a tocar con banda y quería una sesión de vientos. Entonces empezamos ya desde los primeros shows de Wos con ese formato en Groove y después seguimos tocando hasta febrero de 2020, que llegó la pandemia”, cuenta hoy como trompetista oficial del grupo.

En La Kermesse Redonda, Nenezian desplegó sus sonidos a lo largo de 2018, luego de que el saxofonista Sergio Dawi la invitara a unirse a una serie de fechas. Ese mismo año, Jeanette publicó su primer disco, Ascendente, grabado en vivo, disponible en las plataformas digitales y de composiciones propias junto a una versión de un tema de Spinetta, “El lenguaje del cielo”. Este año volverá a encerrarse en el estudio de grabación con su segundo álbum. Mientras tanto, protagoniza distintos shows y el día 20 se presentará en El Quetzal junto a Pía Hernández (piano), Julia Sanjurjo (voz) y Nacho Szulga (contrabajo).

Sobre la escena jazzística local, la artista destaca “la identidad propia” a la que los referentes del género han dado forma en la ciudad. “Hay una escena que fue creciendo mucho en estos últimos años. Hay músicos y músicas increíbles que tienen un estilo propio y que han tocado y estudiado mucho el género y que hicieron su propio camino, trascendiendo la barrera de este lenguaje. Muchos músicos de jazz que admiro son de nuestro país”, señala, y cita entre ellos a Juan Cruz de Urquiza, Sergio Wagner, Diego Schissi, Rodrigo Domínguez y Sergio Verdinelli.

Jeanette Nenezian en un show de la banda Tu Vieja

Tras referirse a que no hay trompetistas mujeres que hayan hecho carrera hasta ahora dentro del jazz en la Argentina, Jeanette siente que ella misma está “en ese camino”. El hecho de ser la primera mujer egresada del Manuel de Falla en el género, junto a su colega uruguaya, le produce sentimientos encontrados. “Por un lado, orgullo. Por el otro, demuestra el poco lugar histórico que tenemos las mujeres en la música, como en tantos otros ámbitos. Más allá del título, se me vienen a la cabeza muchas mujeres opacadas por la sociedad y por la historia. Nenette, la pareja de Atahualpa Yupanqui, fue la co-autora de muchas de sus canciones. ¿Quién la conoce? Nadie . Su nombre aparecía como Pablo del Cerro. La respuesta ya la sabemos. Melba Liston era trombonista, compositora, mujer y negra: la combinación de esas cuatro palabras ya la dejaba afuera a pesar de que fue la primera mujer en integrar una big band, o Dolly Jones, que fue la primera trompetista mujer que grabó un disco de jazz”, menciona.

“Siempre somos minoría. De todas maneras, la situación no es igual a hace diez años. En mis primeros vivos era frecuente que me dijeran que era raro que hubiese una mujer trompetista. Eso está cambiando, pero falta mucho. En lo personal, he vivido varias situaciones de machismo en la música”, reconoce. Sin embargo, carga de aire los pulmones y lanza su mensaje a través del instrumento.