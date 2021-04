Jim Steinman, autor del tema “Eclipse total del corazón”, murió a los 73 años

El compositor Jim Steinman, autor de temas como “Eclipse total del corazón”, popularizado por Bonnie Tyler, murió ayer en Connecticut, Estados Unidos, a causa de una insuficiencia renal. Así lo informó su hermano Bill a la agencia de noticias The Associated Press. El músico tenía 73 años.

Quizás su nombre no fuera tan conocido como sus canciones. Esas que también llegaron a voces como la de la cantante canadiense Celine Dion o el grupo Air Supply. Steinman había nacido el 1 de noviembre de 1947 en Nueva York. Comenzó a trabajar en teatro musical y era famoso por componer y producir canciones épicas de rock con toques de ópera y poderosas baladas a lo largo de su carrera. En 2012 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores y ganó el premio al álbum del año en la edición de los Grammy de 1997 por producir canciones del disco Falling Into You, de Celine Dion, que incluyó la balada de Steinman ``It’s All Coming Back to Me Now’'.

Steinman también escribió música para el álbum de Meat Loaf Bat Out of Hell, lanzado en 1977, que fue un éxito de ventas. El álbum ha sido certificado platino 14 veces por RIAA, por el equivalente a vender 14 millones de copias tan solo en Estados Unidos. Quince años después volvió a trabajar con Meat Loaf. Aportó canciones para el disco Bat Out of Hell II: Back into Hell (1993). Y en 2006 cerró la trilogía con Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose. Claro que la secuencia tuvo un bis, que fue un musical, estrenado en la ópera de Manchester, en 2017, titulado como Bat Out of Hell: The Musical. “Nunca podré pagarle lo que hizo”, dijo Meat Loaf en el discurso que le dio la bienvenida a Steinman al Salón de la Fama de los Compositores.

Prolífico autor, mientras “Total Eclipse of the Heart” se ubicaba en el puesto número 1 de Billboard, en 1983, el segundo lugar lo ocupaba otro tema de Steinman, “Making Love Out of Nothing at All’', por Air Supply.

