En medio de la cuarentena, la cantante presentó su nuevo videoclip, grabado en una presentación en vivo desde el Teatro Ópera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 16:43

Jimena Barón está en cuarentena en su casa junto a su hijo Morrison -fruto de su relación con Daniel Osvaldo -, pero a pesar del contexto de pandemia de coronavirus , mantiene su carrera musical activa y ayer estuvo de estreno : bajo el alias de J Mena lanzó su videoclip "ADN" , que fue grabado en vivo en una de sus presentaciones en el Teatro Ópera .

Alejada de las fuertes polémicas que despertó la campaña de promoción de su video anterior, esta vez la cantante presentó su nuevo clip desde sus redes sociales y con bajo perfil. En sus historias compartió algunos fragmentos del audiovisual y pidió disculpas por no poder hacer un directo de Instagram, ya que tuvo algunos inconvenientes con la aplicación: "No sé porqué me aparece bloqueada la opción de 'vivos', pero ni bien lo solucione nos veremos virtualmente".

En el video la artista muestra su interpretación de principio a fin del tema "ADN" y las cámaras captan a sus fanáticos disfrutando del momento como una gran fiesta: mientras Barón canta en vivo y baila junto a su grupo de bailarinas, en distintos flashes que aparecen y desaparecen rápidamente se observan los rostros de sus fans disfrutando del concierto.

La grabación fue hecha en diciembre último, y según contó la cantante decidió lanzar su videoclip para darle ánimo a sus seguidores recordando las noches de shows, y deseando que pronto mejore la situación actual para poder reencontrarse con ellos. En este sentido hace pocas horas también compartió un posteo reflexivo: "Extraño muchísimo, no se bien a quién. Invento un horizonte y lo lleno de ideas y esperanza, después veo que es la reja del balcón y se me pasa. Perdoné mucho, a mi también, y sobre todo dejé de tomarme las cosas tan personales".