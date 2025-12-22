Barry Manilow reveló que le diagnosticaron cáncer de pulmón y deberá someterse a una cirugía

Con una carrera de más de seis décadas, Barry Manilow es una de las figuras más emblemáticas de la música pop. Conocido mundialmente por éxitos como “Copacabana” y “Mandy”, el cantante y compositor, de 82 años, aún sigue girando con sus hits por los escenarios de todo el mundo. Este lunes, el artista recurrió a sus redes sociales para compartir una triste noticia: según informó, fue diagnosticado con cáncer de pulmón y deberá someterse a una cirugía con urgencia.

Tras explicar que la lesión en su pulmón izquierdo fue encontrada de manera fortuita después de una serie de episodios respiratorios, el músico reveló que -gracias a su temprana detección- no deberá recibir quimioterapia ni rayos. “Como muchos de ustedes saben, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis seguidas de una recaída de otras cinco semanas. Aunque ya había superado la bronquitis y estaba de nuevo en el escenario del Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien”, contó ante sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada. Es pura suerte (y un gran médico) que se haya detectado tan pronto. Esa es la buena noticia”, reflexionó. “La mala noticia es que ahora que terminaron los conciertos de Christmas Gift Of Love, me van a operar. Los médicos no creen que se haya extendido y me estoy haciendo pruebas para confirmar el diagnóstico. Así que ya está. Nada de quimioterapia. Nada de radioterapia. Solo sopa de pollo y repeticiones de Yo amo a Lucy”, bromeó dando a entender que debía retirarse de los escenarios por un tiempo.

El cantante tuvo que suspender su gira por los Estados Unidos prevista para el mes de enero Richard Shotwell - Invision

El cantante tenía prevista una gira por los Estados Unidos, que incluía ciudades como Orlando, Tampa, Charleston, Greensboro y Columbus, durante enero de 2026; algo que sin dudas tuvo que aplazar al menos hasta febrero. “El único plazo es un mes de recuperación, lo que significa que tendremos que reprogramar los conciertos de enero en estadios... Lamento mucho que tenga que cambiar sus planes”, escribió angustiado. “Algo me dice que febrero va a ser una gran fiesta... ¡Espero que tengan una maravillosa Navidad y Año Nuevo y recuerden, si presentan el más mínimo síntoma, háganse la prueba!”, concluyó intentando sembrar consciencia entre sus seguidores.

Un eterno fumador

No es la primera vez que Barry Manilow atraviesa un cuadro de salud importante. Problemas en sus cuerdas vocales, cáncer de garganta, un tumor en la boca, problemas cardíacos, una cirugía de cadera y múltiples infecciones bronquiales lo han convertido en noticia a lo largo de los años.

También, el artista ha hablado de su adicción al tabaco (algo que comenzó a sus nueve años) en más de una oportunidad. “Fumé durante 30 años, empecé a los nueve. Luego lo dejé hace unos 15 o 20 años hasta que con la banda fuimos a un pequeño club en Las Vegas, alguien me ofreció un cigarrillo y volví. No fumaba un paquete al día porque cuando fumaba de verdad fumaba tres paquetes al día, sin filtro”, confesó en una nota con London Evening Standard en 2012.

Desde hace una década, Manilow cambió su hábito de fumar cigarrillos por el vapeo. “¿Funcionan? Sí para mí, mi banda y mi equipo, para todos los que odiábamos fumar pero no podíamos dejarlo”, advirtió mientras declaraba que su amor por la música y la interpretación es lo que lo mantiene en marcha.