Bad Bunny en Argentina: liberaron entradas para los shows en River y así se compran

La ticketera oficial AllAccess volvió a habilitar la compra de entradas para los tres shows de Bad Bunny en River 13 y 15 de febrero de 2026
Bad Bunny volverá a presentarse en la Argentina con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” y, según la productora local, la venta general figura nuevamente como disponible a través de la ticketera oficial solo para dos fechas y un solo sector.
En el anuncio oficial del evento se informan tres fechas en el Estadio River Plate y un esquema de venta con beneficio de 6 cuotas sin interés para clientes de algunas tarjetas de crédito Visa.
Una gira histórica
El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” recorrerá 55 ciudades y comenzará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Será la primera vez que Bad Bunny regrese a Europa desde 2019 y a América Latina desde su icónica gira de 2022. También visitará por primera vez países como Australia, Brasil y Japón.
El anuncio llega tras el éxito de su sexto álbum de estudio, que se mantuvo durante tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200 y colocó todas sus canciones en el Hot 100. Además, fue el primer artista latino en lograrlo y acumula más de 100 entradas en esa lista.
Parte de lo recaudado será destinado a la Good Bunny Foundation, que impulsa proyectos educativos y culturales para jóvenes de comunidades vulnerables.
Cuándo y dónde es Bad Bunny en River
- Fechas: 13, 14 (agotado) y 15 de febrero de 2026.
- Horarios del show: 20.00.
- ¿Dónde? Estadio River Plate, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Belgrano.
Cómo comprar las entradas para Bad Bunny
Paso a paso para comprar las entradas:
- Ingresar a AllAccess e iniciar sesión (o crear un usuario).
- Buscar el evento “Bad Bunny” en River Plate.
- Elegir la fecha disponible (13 o 15 de febrero).
- Seleccionar ubicación y cantidad de entradas.
- Elegir el medio de pago (si corresponde, aplicar 6 cuotas sin interés con Visa crédito).
- Confirmar la compra y guardar la confirmación/código de ingreso.
Precios y beneficios
- Precios: campo delantero $350.000 más $52.500 de costo admistrarivo.
- Beneficios bancarios: 6 cuotas sin interés con BBVA Visa (crédito), según el anuncio oficial.
