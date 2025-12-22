LA NACION

Bad Bunny en Argentina: liberaron entradas para los shows en River y así se compran

La ticketera oficial AllAccess volvió a habilitar la compra de entradas para los tres shows de Bad Bunny en River 13 y 15 de febrero de 2026

"Debí tirar más fotos", la más reciente producción de Bad Bunny, se coloca en la primera posición de la lista 200 de Billboard, así como en las plataformas Spotify y Apple Music
Bad Bunny volverá a presentarse en la Argentina con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” y, según la productora local, la venta general figura nuevamente como disponible a través de la ticketera oficial solo para dos fechas y un solo sector.

En el anuncio oficial del evento se informan tres fechas en el Estadio River Plate y un esquema de venta con beneficio de 6 cuotas sin interés para clientes de algunas tarjetas de crédito Visa.

Una gira histórica

En temas como “Yo perreo sola”, Bad Bunny adopta una voz femenina y se disfraza de mujer en el video para visibilizar el acoso callejero
El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” recorrerá 55 ciudades y comenzará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Será la primera vez que Bad Bunny regrese a Europa desde 2019 y a América Latina desde su icónica gira de 2022. También visitará por primera vez países como Australia, Brasil y Japón.

El anuncio llega tras el éxito de su sexto álbum de estudio, que se mantuvo durante tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200 y colocó todas sus canciones en el Hot 100. Además, fue el primer artista latino en lograrlo y acumula más de 100 entradas en esa lista.

Parte de lo recaudado será destinado a la Good Bunny Foundation, que impulsa proyectos educativos y culturales para jóvenes de comunidades vulnerables.

Cuándo y dónde es Bad Bunny en River

  • Fechas: 13, 14 (agotado) y 15 de febrero de 2026.
  • Horarios del show: 20.00.
  • ¿Dónde? Estadio River Plate, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Belgrano.

Cómo comprar las entradas para Bad Bunny

Paso a paso para comprar las entradas:

  • Ingresar a AllAccess e iniciar sesión (o crear un usuario).
  • Buscar el evento “Bad Bunny” en River Plate.
  • Elegir la fecha disponible (13 o 15 de febrero).
  • Seleccionar ubicación y cantidad de entradas.
  • Elegir el medio de pago (si corresponde, aplicar 6 cuotas sin interés con Visa crédito).
  • Confirmar la compra y guardar la confirmación/código de ingreso.

Precios y beneficios

  • Precios: campo delantero $350.000 más $52.500 de costo admistrarivo.
  • Beneficios bancarios: 6 cuotas sin interés con BBVA Visa (crédito), según el anuncio oficial.


