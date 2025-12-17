De Jimena Barón y Matías Palleiro a María Becerra y J Rei, cinco historias de amor que empezaron en las redes

En tiempos de amores virtuales, muchas son las parejas del espectáculo que se conocieron a través de redes sociales. En general, todo empieza con un “like”, sigue con un mensaje directo y termina con una cita presencial. Algunas conviven y son todavía muy felices, en cambio otras se separaron, pero siguen siendo familia.

Una primera cita para el olvido

Como tantas historias de amor, la de Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó en las redes sociales, en el verano de 2021. Un “me gusta” en una foto y un amable agradecimiento con el que se inicia un largo chat hasta que se citan para cenar.

Cuando cumplieron tres años juntos, la actriz y cantante recordó ese encuentro en sus redes. “Tal vez la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Intento ponerle onda, ¿pedimos tragos? ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’, me dijiste. Eran las 10 de la noche. Yo no lo podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido”, detalló. “Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor sola en casa. Insólito. ¿Para qué vine? Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’. Frenás la pasión y me decís: ‘Bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, recaliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar”.

Jimena Barón y Matías Palleiro (Fuente: Instagram/@jmena)

Pero funcionó. Ella pensó que, a pesar de todo, valía la pena darle otra oportunidad. Siguieron los encuentros, ella contaba todo a cuenta gotas en sus redes y se refería a su nueva conquista como el “señor del habano”, hasta que un día lo presentó. Él, administrador de empresas, pegó buena onda con Momo (Morrison, hijo que Jimena tuvo con Daniel Osvaldo), lo que animó a Jimena a apostar a ese vínculo. Al tiempo se mudaron juntos y ella lo anunció a sus seguidores: “Estoy enormemente feliz, viviendo algo que pensé que ya no iba a vivir”. Y mostró la remodelación de la casa, las nuevas adquisiciones y las decisiones que tomaban. Su primer hijo, Arturo, nació en junio pasado.

Familia ensamblada

La historia de amor de Pablo Rago y Tamara Datas también comenzó con un “me gusta” en Instagram, en 2015. Ella ‘likeaba’ todas sus fotos y un día el actor, intrigado por esta admiradora virtual, decidió tomar riendas en el asunto y le escribió un mensaje privado agradeciéndole su atención. Enseguida empezar a chatear y lo hicieron durante algunos meses porque la cita se hacía esperar: ella no es del ambiente artístico y tenía sus pruritos. Sin embargo, un día se encontraron y el flechazo fue mutuo. Ni siquiera los 20 años que él le lleva le hicieron ruido.

En pandemia se mudaron juntos: “Vivimos los cuatro: mi novia Tamara y su hijo Uriel que tiene 12 años, y Vito y yo. La famosa familia ensamblada (risas). Los chicos pegaron buena onda, a pesar de la diferencia de edad. Charlan mucho, se acompañan. Está bueno... Hace diez años que estamos juntos… Nos conocimos por Instagram. Hay una diferencia de edad, pero Tamara es muy madura. La conocí cuando tenía 23 años y ya era mamá de Uriel; quizá eso la hizo madurar más rápido. Hay algo que funciona, que nada es forzado. Es muy familiera… Y no le gusta la exposición, aunque a veces me acompaña a algún estreno", contó Rago en LA NACION.

Flechazo y convivencia

Mariano Martínez y la modelo Camila Cavallo se conocieron por Instagram, estuvieron juntos cuatro años y fueron padres de Alma, en el 2017. La historia comenzó con un video de Camila para una campaña publicitaria. El actor lo vio, lo ‘likeó’ y le mandó un mensaje privado, invitándola a cenar. Ella dudó y se tomó unos días para contestarle, pero aceptó y, cuando se vieron, fue amor a primera vista.

A los pocos meses, ella quedó embarazada y decidieron probar convivencia; Camila se mudó a la casa que Mariano tiene en Nordelta. Durante algunos años fueron muy felices y lograron ensamblar familia con los dos hijos mayores del actor, Olivia y Milo (fruto de su relación con Juliana Giambroni). “Desde el principio tuve un vínculo buenísimo con ellos, jamás fueron un obstáculo en nuestra relación. Con Mariano supimos construir un vínculo hermoso. Es un hombre muy compañero. No bien lo conocí, me di cuenta de que teníamos química. Me encanta cómo es como papá, como amigo y como pareja. Siempre está para darme el mejor consejo. Además, nos encanta estar en familia, mirar películas, series, hablar de la vida, tenemos los mismos valores y eso es fundamental en una relación”.

Mariano Martínez y Camila Cavallo con su hija Alma Instagram @camilacavallo

La pareja, que se había comprometido con la idea de casarse, se separó en 2020, en buenos términos. “Con Mariano nos llevamos superbien, hablamos a diario. Nunca terminamos mal, nos separamos porque teníamos diferencias que no podíamos resolver, sumado a que vivimos de forma muy intensa desde el primer momento”, contó Cavallo hace unos años en la revista Hola.

El cuento de la buena pipa

Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi acaban de festejar un año juntos y se muestran cada vez más enamorados. Pero esta historia comenzó muchos años antes, y por redes sociales. Fue Mauro quien mandó un mensaje privado a la actriz, en septiembre de 2021. Fue un mensaje de amor que dio inicio a una conversación virtual durante algunos meses hasta que en un viaje que la China tenía que hacer a Madrid por trabajo, los juntó por primera vez cara a cara en París, donde él jugaba. La cita fue en la suite de un hotel y dicen que fue explosiva. La charla continuó virtualmente por muchos meses hasta que Wanda Nara descubrió los mensajes. Entonces, la China contó que le dijo a Mauro: “Un día tenemos que ir a un lugar del mundo donde no podamos ser conocidos”.

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su convivencia en Estambul (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Tras ese primer encuentro y ante el escándalo que provocó cuando se enteró Wanda Nara porque descubrió los chats, rompieron el contacto por un tiempo. Se reencontraron en noviembre de 2024 y dieron rienda suelta a su amor, formalizaron su relación y hoy viven en Turquía, donde él juega en el Galatasaray.

Un video, pizzas caseras y el compromiso en Grecia

María Becerra y J Rei se conocieron en 2022, a través de Instagram, cuando ella lo etiquetó en una historia bailando al ritmo de su canción, “Tu turrito”.

J Rei y María Becerra (Foto: @mariabecerra)

Él se lo agradeció y, a partir de entonces, empezaron la conversación virtual. La primera cita fue en la casa del cantante de trap, después de un show. Como era tarde y estaba todo cerrado, J. Rei amasó pizzas y la velada se extendió hasta la mañana, entre charlas, risas y miradas cómplices. “La fui a buscar a la 1.30 de la mañana a Capital, y yo vivo en la zona oeste. Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos me di cuenta de que me habían cortado el wifi y el servicio de televisión. Tuve que remarla como un campeón”, contó él en Noche al Dente, por América. “No podíamos pedir comida porque a esa hora estaba todo cerrado y entonces le dije que le amasaba unas pizzas. Agarré harina, sal, aceite y agua, comimos rico y me puse a tocar el piano, lo único que estaba a mi alcance”. El flechazo fue mutuo y al finalizar la velada, él la llevó a su casa: “En ese viaje yo sentía que ya habíamos conectado un montón. Le dije: ‘Yo ya te quiero’.

A partir de ese día no se separaron, y hasta comparten giras y proyectos musicales. Ella dijo en varias entrevistas que él es su “gran compañero” y cuando se comprometieron, el año pasado en Santorini (Grecia), ella posteó: “Para siempre. Te digo que sí. Te amo tanto, mi amor. Mi corazón estalla de felicidad. No veo el momento de que seamos marido y mujer”.