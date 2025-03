Joaquín Sabina ya está en la Argentina: todos los detalles de su estadía

Con más de cinco décadas de carrera, Joaquín Sabina ha decidido que es momento de despedirse de los escenarios. El poeta y cantautor aterrizó este domingo en la Argentina para celebrar su última gira, Hola y Adiós, con una serie de 10 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El artista español de 75 años arribó a las 15.30 a La Mansión del Hotel Four Seasons, donde se aloja en cada una de sus visitas a suelo porteño. Según pudo saber LA NACIÓN, el músico se hospedará casi un mes en el establecimiento.

Joaquín Sabina ya está alojado en Buenos Aires y prepara sus shows en el Movistar Arena Jimena Arce - Prensa Sabina

Sabina llegó a La Mansión acompañado por su mujer y por una gran cantidad de libros y sombreros. Es sabido que el cantautor es un intelectual y un ávido lector y, según pudo saber este medio, durante su estancia en nuestro país suele disfrutar de los restaurantes del hotel y de leer en los jardines de la propiedad.

Si bien Sabina destaca por su amabilidad, también resguarda su privacidad. El músico se muestra inseparable de su pareja, Jimena Coronado Merel, de quien se lo ve muy enamorado. “Él la adora”, le aseguraron allegados al artista a LA NACIÓN. La peruana que hace más de veinte años conquistó el corazón de un hombre que supo ser todo un mujeriego y un Don Juan, es también su manager y su apoyo incondicional. “Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De gira, si no viene ella, no voy” , admitió él.

Joaquin Sabina y Jimena Coronado. “Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De gira, si no viene ella no voy”, admitió él.

Se conocieron en diciembre de 1994, cuando él visitó Lima para dar unos conciertos y ella, que era fotógrafa, lo retrató para el diario El Comercio, de Perú. En los momentos más duros que atravesó el cantante español ella no se despegó de su lado. Juntos atravesaron el ACV que Sabina sufrió en 2001, varios cuadros depresivos y, en 2020, apenas un mes antes del comienzo de la pandemia de Covid, Coronado lo acompañó durante su internación por un hematoma intracraneal resultado de una fuerte caída durante un recital.

Los detalles de la última gira

Tras medio siglo de carrera y más de 700.000 personas en casi 60 conciertos por una docena de países, el artista cantará una vez más sus mayores clásicos, como “19 días y 500 noches”, “Y nos dieron las diez″, “Y sin embargo te quiero” y “Nos sobran los motivos”.

Hola y adiós, un último nocaut emocional de Joaquín Sabina www.fernandomarrero.com

El artista anunció su gira despedida Hola y Adiós, a través de un comunicado de la agencia que lo representa: “Con esta nueva gira, Sabina nos brinda la oportunidad de despedir unas canciones que, aun siendo demasiado jóvenes para la eternidad que les aguarda y que de tan nuestras ya no parecen venir de un cantautor, sino de las fuentes mismas de la tradición popular, resistiendo incólumes el paso de sucesivas generaciones, nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubila su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida. Con todo, como el tahúr que conoce sus cartas y cómo marcarlas, Joaquín adelanta que tras este Hola y Adiós ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios, pero se guarda en la manga el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje”.

La gira comenzó en febrero y el artista tiene pautado recorrer durante 11 semanas México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Tras una breve pausa seguirá su rumbo a España y Europa, hasta su final en el mes de noviembre.

