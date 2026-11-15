Juan Quintero: “Soy el tipo que hace cantar en una ronda”

Este domingo 15 de noviembre se realiza la cuarta edición del Festival C que organiza el espacio cultural Cuerda Mecánica de Villa Urquiza, para un fin solidario.

“Cuerda Mecánica vuelve a tomar la calle Juramento con una jornada gratuita y solidaria de música, artes escénicas, cine, fotografía, artes visuales, gastronomía y propuestas para infancias”, dicen quienes llevan adelante este proyecto, que arrancará los motores de esta nueva edición a las 12.30, en Juramento 4686, con una programación musical que incluye a Moreno Veloso & Domenico Lancellotti, Juan Quintero, Dúo Karma, Viaje de Invierno, Osqui Guzmán, Ofelia Fernández, Gente por Gente, Kaloian Santos y Olenka Tylka.

Juan Quintero con el Trío Patio IG / @rociocoelho - IG / @juanquinterooficial

Se suma a esta edición la proyección de Los vencedores, de Pablo Aparo, un documental busca las huellas de la guerra de 1982 a través del relato de los habitantes de la isla.

Desde que el festival ganó la calle, según explican sus organizadores, “esa apertura tiene también una dimensión solidaria. La colaboración con Fundación Sí incorpora al encuentro una acción concreta: durante toda la jornada se recibirán alimentos no perecederos destinados a la organización. Cultura, comunidad y solidaridad forman así parte de una misma propuesta, creada alrededor de la posibilidad de encontrarse y participar”.

Juan Quintero es uno de los invitados especiales de esta edición. Realmente es un músico especial, que desde el comienzo del nuevo siglo se convirtió en uno de esos artistas de culto por su brillante producción de música de raíz folklórica, por sus exquisitos proyectos -el dúo con Luna Monti, o los tríos Aca Seca y Patio- y por anteponer la manera de hacer música a la necesidad de conseguir resultados de éxito. En ese Tucumán donde nació hace casi 50 años hubo mucha música y unas cuantas señales que orientaron su camino (las de grandes artistas como Juan Falú y Pepe Núñez, en guitarreadas que Juan vivió en su propia casa) hasta que encontró el sendero propio y los socios adecuados, cuando se mudó a La Plata para estudiar dirección coral, cuando empezó a compartir canciones que hoy son contundentes huellas del folklore argentino de este siglo.

Hay un modo sutil en que toda la propuesta musical de Juan se conecta con encuentros musicales como el de Cuerda Mecánica. “Me vienen contando del laburo que viene haciendo ahí. La verdad que me parece re valioso el hecho de ocupar la calle con un lindo criterio. Y estamos de acuerdo con el cuidado en la elección de cada cosa -dice Quintero-. Además, hace mucho que no toco así, en un festival en la calle y, la verdad, me convoca mucho más que sea beneficio”.

-¿Qué se puede espera de vos ese día?

-Trataré de que sea flexible. Tocando en la calle, a veces me pasó que aunque había un escenario, lo desarmé y terminé en una ronda. Me embarqué en muchas instancias profesionales. No me gusta poner etiquetas pero, bueno, podríamos poner artista y profesor. Pero viviendo las situaciones desde el lugar de quién sostiene la ronda, de quién propone un repertorio en teatros de mayor o menor renombre o festivales con más o menos gente. Y me doy cuenta de que eso genera un acervo, cierta confianza, también, en la gente porque tratamos de estar en alguna relación viva con respecto a la música. Hoy vengo renegando un poco del escenario, prefiero vivir situaciones más cercanas. La mucha exposición en el escenario me ha dejado un poco acostumbrado a eso y estoy tratando de desarmar.

-Una vez, Juan Falú, que sé que fue una especie de padrino que te señalo caminos, me dijo que había tenido a lo largo de su vida más guitarreadas que escenarios. Y uno podría pensar en la inmensa cantidad que han sido después de todo lo que ha tocado Falú en escenarios. Quizás haya una relación con esa sensación que hoy tenés.

-Los comienzos también tienen que ver con eso. Los comienzos con Luna, con el Trio Patrio o Aca Seca fueron así. Porque las cosas arrancaron porque sí y luego vimos que si nos daban ganas de mostrar lo que estábamos haciendo, lo haríamos. En algún momento sentí que se dio vuelta la tortilla. Que tenía más conciertos que juntadas.

-¿Si en la casa familiar no hubieras tenido guitarreadas pensás que la historia habría sido diferente?

-Mirá, la primera vez que yo toqué, con 14 años, una zamba frente a dos pesos pesados como Juan Falú y Pepe Nuñez, se deben haber pegado un gran embole. Canté con un hilo de voz, la zamba más aburrida y larga del mundo. Pero en algún momento tiré un acorde que no era de esa zamba. Era mío. Entonces Juan dijo: “Bien”. Y todo el entorno cuidó mi sonido con delicadeza. Con respecto a los estándares del canto del Norte, yo no tengo voz para nada. Me habrían dicho, “Changuito, te hace falta más fuerza”. Y tal vez me hubieran hecho la cosa bastante más difícil.

-¿Y hubieras abandonado?

-Hay mucha gente que abandona, yo no creo que me hubiera pasado. De hecho, me pasó que adelante que me dijeran: “Tu música no es buena por no ser la música europea”. En la facultad se nos decía que la música folclórica era la que quedaba al final de los conciertos de coro para que la gente se divirtiera un poco después de haber escuchado la gran música. Pero yo sentí la confianza de otra gente que escuchaba y que decía: bienvenido tu proceso, bienvenida tu fragilidad, bienvenida tu búsqueda.

-Tus canciones primeras, o al menos las que más pegaron no fueron las que mostraron al triunfador sino al “adolorido”. Es curioso.

-Es verdad. Sí, pero tratando de no caer en el sutil encanto de lo patético, como decía Borges. Más bien, como lo contaba Sebastián Monk: “Abran cancha que venimos los Don Nadie, los que estamos orgullosos de no ser, aristócratas sin sed ni hambre de gloria, le escapamo’ a la victoria, por el gusto de perder.”

-¿Con más de treinta años en la música popular, donde te ubicás hoy?

-Bueno, yo soy director de coro. Me recibí de eso, aunque nunca dirigí un coro, o sí, pero solo de invitado. Pero hay algo de esa función, del tipo que hace cantar a una ronda. Y también del docente. Me siento así, como alguien que investiga y enseña. También soy alguien que da conciertos y que le gusta tocar con gente.

-¿Y los discos?

-Tengo uno nuevo. Ya está grabado. Es de guitarra y voz. Es un disco muy simple con los trabajos que, por alguna razón, más me gustan. Tardé diez años, hice tres pruebas de este disco. Y las descarté. Ahora por fin están saliendo.

-¿Sos demasiado autoexigente?

-Lo que siento es que quiero que me pase algo cuando escucho eso que grabo.

-¿Música propia o ajena?

-Es bastante ecléctico a pesar de que la familia me dice que grabe canciones propias. Yo no hago esas divisiones. A veces tomo canciones de otros y las siento propias.